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विपक्ष का हल्ला बोल: मेरठ, आगरा, गोरखपुर में प्रदर्शन, 'महंगाई की मार' पर सरकार को घेरा

मेरठ, आगरा, गोरखपुर में डबल इंजन सरकार के खिलाफ प्रदर्शन. ( ETV Bharat )

​सपा ने प्रदर्शन के दौरान ​ईंधन अपनी मांगों का जिक्र करते हुए कहा कि पेट्रोल-डीजल और रसोई गैस की बढ़ी हुई कीमतें तुरंत वापस ली जाए. ​युवाओं के रोजगार के लिए ठोस कदम उठाए जाएं. ​NEET परीक्षा पेपर लीक और धांधली के मामलों की निष्पक्ष व उच्च स्तरीय जांच कराई जाए.

​वहीं, शहर विधानसभा से विधायक रफीक अंसारी ने कहाकि ​"जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आई है, देश के प्रधानमंत्री लगातार जनता से ही कुछ न कुछ त्याग करने का आह्वान कर रहे हैं. कभी कहते हैं कि गैस सब्सिडी छोड़ दो, कभी कहते हैं सोना खरीदना बंद कर दो, और अब तो इनके गृहमंत्री कहते हैं कि एक वक्त का खाना बंद कर दो!" ​उन्होंने नीट पेपर लीक के मुद्दे को उठाते हुए सरकार की विफलताओं को घेरा.

वहीं प्रधानमंत्री के बयानों पर तंज कसते हुए उन्होंने आगे कहा ​ "अभी-अभी जब ये बंगाल में चुनाव लड़ रहे थे, तब इन्होंने ऐसी कोई बात क्यों नहीं की? अब चुनाव खत्म हो गए हैं, तो सारा बोझ जनता के सिर पर डाल रहे हैं. जनता सब कुछ समझ रही है."

पत्रकारों से बात करते हुए किठौर विधानसभा से विधायक शाहिद मंजूर ने कहा कि​ "यह सिर्फ गैस सिलेंडर की बात नहीं है; तेल, डीजल, दाल, आटा, हर एक चीज के दाम आसमान छू रहे हैं. भाजपा सरकार की 'कमरतोड़ महंगाई' से आम जनता बेहाल है. सपा ने राष्ट्रपति से मांग है कि इस उत्तर प्रदेश सरकार को तुरंत भंग किया जाए और यहाँ राष्ट्रपति शासन लागू करके दोबारा निष्पक्ष चुनाव कराए जाएं."

​प्रदर्शन के दौरान सपा नेताओं ने भाजपा की नीतियों पर तीखे प्रहार किए. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार आम जनता को महंगाई की मार से राहत देने के बजाय अजीबोगरीब सलाह दे रही है. नेताओं ने कहा कि कभी जनता से ईंधन बचाने, कभी विदेश यात्रा न करने, तो कभी सोना न खरीदने की बात कही जाती है, जिससे व्यापार पूरी तरह चौपट हो चुका है.

इस प्रदर्शन में मुख्य रूप से किठौर विधानसभा के विधायक शाहिद मंजूर, शहर विधानसभा के विधायक रफीक अंसारी और सरधना से विधायक अतुल प्रधान भी शामिल हुए. मेरठ शहर विधानसभा से विधायक रफीक अंसारी ने भी सरकार के रवैये पर गहरी नाराज़गी जाहिर की.

सपा जिलाध्यक्ष कर्मवीर सिंह गुमी (गुज्जर) के नेतृत्व में आयोजित इस प्रदर्शन में पार्टी के कई कद्दावर नेता और सैकड़ों कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे. कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंच कर महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन जिलाधिकारी कार्यालय को सौंपा. ​

मेरठ में लगातार बढ़ती महंगाई, पेट्रोल-डीज़ल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के साथ-साथ हाल ही में सामने आए NEET परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने सोमवार को मेरठ कलेक्ट्रेट पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया.

मेरठ / आगरा / गोरखपुर : देश में लगातार बढ़ती महंगाई, पेट्रोल-डीजल और रसोई गैस की आसमान छूती कीमतों के साथ-साथ हाल ही में सामने आए NEET परीक्षा पेपर लीक मामले को मेरठ, आगरा, गोरखपुर सहित कई शहरों में विपक्ष ने जोरदार प्रदर्शन किया है. समाजवादी पार्टी (सपा) के कार्यकर्ताओं ने मेरठ कलेक्ट्रेट पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया. आगरा में पेट्रोल-डीजल और रसोई गैस की किल्लत पर कांग्रेसियों ने कलेक्ट्रेट तक मार्च निकाला. गोरखपुर में बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया.

आगरा में कांग्रेस ने पेट्रोल-डीजल और रसोई गैस की किल्लत पर सोमवार को जोरदार प्रदर्शन किया. जिला और महानगर कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और हंगामा किया. कांग्रेसियों ने पीएम मोदी मुर्दाबाद के नारे लगाए. इसके साथ ही सिर पर गैस सिलेंडर रखकर "महंगाई डायन खाय जात है" गाने पर डांस किया. कांग्रेसियों ने रस्सी से कार खींची. वहीं, कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता पैदल मार्च करके कलेक्ट्रेट जिला मुख्यालय तक रिक्शे से पहुंचे. इस दौराम एमजी रोड पर जाम भी लग गया.

आगरा में पेट्रोल-डीजल और रसोई गैस के खिलाफ कांग्रेसियों का जोरदार प्रदर्शन. (ETV Bharat)

आगरा जिला कांग्रेस कमेटी, महानगर कांग्रेस कमेटी की ओर से आगरा में विरोध प्रदर्शन किया. महानगर अध्यक्ष अमित सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी सबसे पहले सुभाष पार्क पर जमा हुए. इसके बाद कांग्रेसियों ने सुभाष पार्क से कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च किया.

आगरा में महंगाई की मार पर कांग्रेसियों ने सरकार को घेरा. (ETV Bharat)

एमजी रोड पर कांग्रेसियों ने भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. कांग्रेसियों ने अनोखा अंदाज में प्रदर्शन किया. जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ता ने सिर पर गैस सिलेंडर रखा और "महंगाई डायन खाय जात है" गाने पर जमकर डांस किया. इसके साथ ही कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता सुभाष पार्क से पैदल और रिक्शा से जिला मुख्यालय पहुंचे.

महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अमित सिंह ने प्रदर्शन के दौरान कहा कि देश में महंगाई से जनता परेशान है. केंद्र की भाजपा सरकार और पीएम मोदी ने बीते 12 साल में नरेंद्र मोदी ने देश को 72 साल पीछे पहुंचा दिया है. हालात ऐसे हैं कि आज माता-बहनें चूल्हे पर रोटी बनाने को मज़बूर हैं.

गोरखपुर में मंहगाई के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन

गोरखपुर में बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सोमवार को जोरदार प्रदर्शन किया. डीज़ल, पेट्रोल और घरेलू गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों के विरोध में कांग्रेसी कार्यकर्ता सड़क पर उतर कर एक अनोखा विरोध प्रदर्शन किया. रिक्शे पर बाइक रखकर और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.

गोरखपुर में कांग्रेस का प्रोटेस्ट. (ETV Bharat)

जिलाध्यक्ष ने कहा अब इस सरकार में डीजल और पेट्रोल नहीं मिल रहा हैं यही है अच्छे दिन. जब से भाजपा सरकार आई है तब से कमर तोड़ महंगाई है. पूरे देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के बढ़ते दाम के खिलाफ विपक्ष लगातार प्रदर्शन कर रहा है.

मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ के शहर गोरखपुर में भी यह अनोखा प्रदर्शन हुआ. कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रिक्शे पर मोटरसाइकिल को लादकर केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.

नगर निगम के रानी लक्ष्मीबाई पार्क में जिला व महानगर कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारी ने, हाथों में कांग्रेस पार्टी का झंडा लेकर केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की.

कांग्रेसियों ने आरोप लगाया कि जब से भाजपा शासन आया है, तबसे महंगाई आई है. उन्होंने कहा कि लगातार पेट्रोल- डीजल और रसोई गैस के दाम में वृद्धि की जा रही है. केंद्र सरकार अपने व्यापारी मित्रों को इसका लाभ दे रही है. जबकि कोविड के दौरान सस्ते दरों पर क्रूड मिलने के बाद भारी मुनाफा कमाया गया था. अब सरकार को चाहिए कि उस पैसे को जनता के हित में लगाते हुए आम लोगों को पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों से राहत दे.

कांग्रेस जिलाध्यक्ष राजेश तिवारी ने कहा कि देश की जनता लगातार हो रही महंगाई से कराह रही है लेकिन, केंद्र और प्रदेश सरकार केवल अपने झूठे वादों से जनता का भरोसा जीतने में लगी हुई है. जिस तरीके से मौजूदा सरकार हर क्षेत्र में मनमानी तरीके से लोगों को परेशान करने का कार्य कर रही है बहुत जल्द वह दिन दूर नहीं जब देश की जनता केंद्र और प्रदेश सरकार को उखाड़ फेंकने का कार्य करेगी.

महानगर अध्यक्ष रवि प्रताप निषाद और जिला अध्यक्ष राजेश तिवारी के नेतृत्व में आयोजित इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए. प्रदर्शनकारियों ने हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर केंद्र व प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला.

कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि लगातार बढ़ रही महंगाई से आम जनता की कमर टूट चुकी है. पेट्रोल-डीजल और रसोई गैस के दाम बढ़ने से गरीब और मध्यम वर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है. उन्होंने सरकार से तत्काल कीमतों में राहत देने की मांग की. प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार विरोधी नारे लगाते हुए चेतावनी दी कि यदि महंगाई पर नियंत्रण नहीं किया गया तो कांग्रेस आगे भी आंदोलन जारी रखेगी.