JTET भाषा विवाद गहराया: बांग्ला और उर्दू को जगह लेकिन भोजपुरी से बैर, पलामू से शुरू हुआ विरोध
झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा से मगही, भोजपुरी और अंगिका को बाहर किए जाने का विरोध जारी है.
Published : May 4, 2026 at 8:00 PM IST
पलामू: झारखंड एक ऐसा राज्य है जहां हर कदम पर भाषा बदल जाती है. यहां भोजपुरी से लेकर बंगाली और उड़िया भाषा लोग समझते हैं लेकिन AC कमरों में बैठने वाले अधिकारी इन सब से बेखबर है. तभी तो शिक्षक पात्रता परीक्षा JTET से मगही, भोजपुरी और अंगिका को बाहर का रास्ता दिखा दिया. अब इस भाषा को लेकर पलामू एवं गढ़वा में विरोध शुरू हो गया है.
पूर्व मंत्री कमलेश सिंह ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा
पूर्व मंत्री कमलेश सिंह और युवा नेता सूर्या सिंह ने मोर्चा खोलते हुए सख्त लहजे में पूछा है क्या मंत्री, विधायक के बच्चे नागपुरी और कुड़ूख भाषा में परीक्षा देंगे. इसके साथ ही सुधार नहीं होने पर आंदोलन की चेतवानी दी है. पूर्व मंत्री कमलेश सिंह एवं युवा नेता सूर्या सिंह ने हुसैनाबाद स्थित आवासीय कार्यालय में प्रेस वार्ता की. यहां हुसैनाबाद विधानसभा क्षेत्र के साथ पलामू प्रमंडल के हजारों बच्चे, जो JTET परीक्षा देने वाले थे, वह भी मौजूद रहे.
युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़!
सभी ने पूर्व मंत्री से गुहार लगाई कि आखिर क्षेत्रीय भाषा को बाहर क्यों किया गया?. ऐसे में वह परीक्षा कैसे देंगे. उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है. इस पर पूर्व मंत्री कमलेश सिंह और सूर्या सिंह ने साफ कहा कि किसी भी कीमत पलामू के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे. सड़क से न्यायालय तक इस लड़ाई को लड़कर अपने हक को लेकर रहेंगे. सरकार अहंकार में डूबी है, जिसे युवा सबक सिखाने का काम करेगा.
युवाओं के साथ सीधा अन्याय
वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कमलेश सिंह ने कहा कि यह निर्णय पलामू, गढ़वा और चतरा के युवाओं के साथ सीधा अन्याय है. उन्होंने सरकार से इस फैसले पर तत्काल पुनर्विचार करने की मांग करते हुए कहा कि क्षेत्रीय भाषाओं को नजरअंदाज कर युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता.
पलामू प्रमंडल में नीतिगत भेदभाव क्यों?
वहीं बीजेपी युवा नेता सूर्या सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि जब झारखंड में क्षेत्रीय आधार पर भाषाओं को विकल्प दिया जाता है, जहां जरूरत है वहां उड़िया, बांग्ला और कई स्थानों पर उर्दू तक शामिल है, तो फिर पलामू प्रमंडल की प्रमुख भाषाओं को बाहर करना नीतिगत भेदभाव है. उन्होंने स्पष्ट कहा कि वे किसी भी भाषा के विरोध में नहीं हैं लेकिन सभी क्षेत्रों के युवाओं को समान अवसर मिलना चाहिए.
पहचान और अस्मिता का अपमान: सूर्या सिंह
सूर्या सिंह ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के उस बयान पर भी कड़ा प्रहार किया, जिसमें कथित रूप से यह कहा गया कि मगही, भोजपुरी और अंगिका बोलने वाले झारखंडी नहीं हैं. उन्होंने कहा कि यह बयान न केवल दुर्भाग्यपूर्ण है बल्कि लाखों लोगों की पहचान और अस्मिता का अपमान भी है. उन्होंने कहा कि पलामू प्रमंडल का इतिहास, यहां की संस्कृति, यहां के लोगों का योगदान, सब कुछ झारखंड की मिट्टी से जुड़ा हुआ है. किसी को यह अधिकार नहीं है कि वह हमारी पहचान पर सवाल उठाए.
जन आंदोलन शुरू करने की चेतावनी
दोनों नेताओं ने संयुक्त रूप से चेतावनी देते हुए कहा कि यदि इस निर्णय पर जल्द ही पुनर्विचार कर इसे वापस नहीं लिया गया, तो पूरे पलामू प्रमंडल में एक व्यापक और जोरदार जनआंदोलन शुरू किया जाएगा. उन्होंने कहा कि यह आंदोलन पूरी तरह लोकतांत्रिक होगा लेकिन इतना प्रभावशाली होगा कि राज्य सरकार की नींव तक हिला देगा.
युवाओं ने क्षेत्रीय भेदभाव का विरोध किया
प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित युवाओं ने भी एक स्वर में इस फैसले का विरोध करते हुए इसे क्षेत्रीय भेदभाव करार दिया और कहा कि वह अपने अधिकार के लिए संघर्ष करने को तैयार हैं. वही नेताओं ने कहा कि यह लड़ाई राजनीति की नहीं बल्कि पलामू के युवाओं के अधिकार, सम्मान और भविष्य की लड़ाई है और इसे हर हाल में जारी रखा जाएगा.
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