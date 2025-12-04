प्रदूषण पर सड़क से संसद तक हाहाकार, मनीष तिवारी-अजय माकन ने बोला हमला, बोले- बच्चों को सांस लेने में हो रही दिक्कत
आज संसद में विपक्षी सांसदों ने एयर पॉल्यूशन के मुद्दे पर संसद परिसर के मकर द्वार के सामने विरोध प्रदर्शन किया
Published : December 4, 2025 at 1:21 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में प्रदूषण खौफनाक रूप ले चुका है. AQI 600 की श्रेणी में है. दिल्ली का प्रदूषण इंटरनेशनल मीडिया की हेडलाइन बना चुका है, अदालतें फटकार लगा रही है, बच्चे बूढ़े हांफ रहे हैं. देश दुनिया में दिल्ली की दमघोंटू हवा पर हर कोई हैरान है और सरकार को सवालों भरी निगाहों से देख रहा है.
आज गुरूवार को संसद में विपक्षी दलों ने प्रदूषण के मुद्दे पर संसद के मकर द्वार पर प्रोटेस्ट किया. इस प्रदर्शन में कांग्रेस की सीनियर लीडर सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत तमाम विपक्षी लीडर्स ने साफ हवा के लिए केंद्र सरकार को घेरा. वहीं दूसरी ओर कई सांसदों ने इस मुद्दे पर संसद में चर्चा किए जाने की मांग की.
#WATCH | दिल्ली: कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा, " मैंने आज काम रोको प्रस्ताव दिया है। दिल्ली में aqi 400 है, लोगों का बुरा हाल है...बच्चों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। यह स्वास्थ्य की दृष्टि से एक बड़ा संकट है...इसपर सदन में चर्चा होनी चाहिए…" pic.twitter.com/NhOtRdfw3b— ANI_HindiNews (@AHindinews) December 4, 2025
कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा, "मैंने आज काम रोको प्रस्ताव दिया है. दिल्ली में AQI 400 है, लोगों का बुरा हाल है...बच्चों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। यह स्वास्थ्य की दृष्टि से एक बड़ा संकट है...इसपर सदन में चर्चा होनी चाहिए…"
#WATCH | Delhi | Congress MP Ajay Maken says, " in delhi, the delhi government and the central government are parties. neither of them can play the blame game now... till the time public transport in delhi is improved, the issue of pollution will not be resolved. during 15 years… https://t.co/lc9n1Texoc pic.twitter.com/TOpXmTpISC— ANI (@ANI) December 4, 2025
वहीं राज्यसभा सांसद अजय माकन ने वायु प्रदूषण पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों को आड़े हाथ लिया. अजय मकान ने कहा कि दिल्ली में कांग्रेस कार्यकाल में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मजबूती मिली. सीएनजी बसों की शुरूआत की गई लेकिन बीजेपी सरकार ने एक भी बस नहीं जोड़ी.
अजय माकन ने कहा 'जब 15 साल पहले हमारी सरकार थी, तो हमने पूरे ट्रांसपोर्ट सिस्टम को ओवरहॉल किया और दिल्ली में पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए 6,000 CNG बसें शुरू कीं। तब से, कोई नई बसें नहीं जोड़ी गई हैं... जब तक कंस्ट्रक्शन को रेगुलेट नहीं किया जाता, दिल्ली में पॉल्यूशन कम नहीं होगा...
बता दें दिल्ली मेंरेखा सरकार ने दिल्ली प्रदूषण कंट्रोल कमेटी (डीपीसीसी) को निर्देश दिए गए हैं कि प्रदूषण और सफाई में कोताही बरतने वाले सरकारी संस्थानों का चालान काटकर भारी जुर्माना वसूला जाए. यह भी आदेश दिए हैं कि बिना इजाजत रोड कटिंग करने और उसे न भरने वाले सरकारी संस्थानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए. वहीं राजधानी में GRAP 4 लागू है. बावजूद इसके AQI लगातार खतरनाक स्तर पर बना हुआ है. सर्दी बढ़ने के साथ प्रदूषण का ग्राफ भी लगातार ऊपर जा रहा है.
प्रदूषण के कारण दिल्लीवासी जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर है. वहीं केंद्र से लेकर राज्य तक विपक्ष बीजेपी सरकार को घरेने में जुटा है.
