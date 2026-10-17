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'विपक्ष बे सिर पैर की बात कर यही चाहता है कि किसी तरह से राज हथिया लें', रोहतक में बोले डॉ. अरविंद शर्मा

'फसल का एक-एक दाना MSP पर खरीदा जायेगा': बाद में पत्रकारों से बातचीत में सहकारिता मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा ने कहा कि "सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि किसानों की फसल का एक-एक दाना न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जाए. खरीद में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहले दिन से ही कह चुके हैं कि किसानों को परेशान नहीं होने दिया जाएगा. प्रदेश में तीनों सरकारी खरीद एजेंसी अपने-अपने तरीके से काम कर रही हैं."

'2014 से अनाज मंडियों के चक्कर काटने पड़ते थे': डॉ. अरविंद शर्मा ने कहा कि वर्ष 2014 से पहले किसानों को अनाज मंडियों में फसल बेचने और भुगतान के लिए चक्कर काटने पड़ते थे जबकि मौजूदा समय में फसल का उठान होते ही किसान के अकाउंट में भुगतान हो जाता है. यह इस सरकार का पारदर्शी होने का प्रमाण है.

'देश की जनता को गुमराह कर रह है': प्रदेश के सहकारिता मंत्री ने एसआईआर का जिक्र करते हुए विपक्षी पार्टियो को निशाने पर लिया. उन्होंने कहा कि विपक्ष एसआईआर और ज्ञानेश कुमार के नाम पर शोर मचा रहा है. आजादी के बाद देश में 8 बार एसआईआर हो चुके हैं. लेकिन विपक्ष जान बूझकर संवैधानिक संस्थाओं पर विश्वास उठा रहा है और देश की जनता को गुमराह कर रह है. विपक्ष का मकसद अराजकता फैलाकर देश को अस्थिर करना है.

'चुनाव आयोग बेहतर तरीके से काम कर रहा है': डॉ. अरविंद शर्मा ने कहा कि वर्ष 2024 में लोकसभा चुनाव के दौरान हरियाणा में कांग्रेस की 5 सीट आई तो चुनाव आयोग और वोटर लिस्ट ठीक थी और फिर उसी वोटर लिस्ट के आधार पर अक्टूबर 2024 में विधानसभा चुनाव हुए तो चुनाव आयोग व वोटर लिस्ट गलत हो गई. दरअसल विपक्ष बे सिर पैर की बात कर यही चाहता है कि किसी तरह से राज हथिया लें. जबकि चुनाव आयोग बेहतर तरीके से काम कर रहा है.

'प्रदर्शन करना सबका अधिकार है': उन्होंने आगे कहा कि "एसआईआर का मूलमंत्र यही है कि एक वोटर जो कदीमी रूप से भारतीय है, वह एक वोट कहीं पर भी बनवा ले, उसका वोट कोई नहीं काट सकता है." एक सवाल के जवाब में सहकारिता मंत्री ने कहा कि "प्रदर्शन करना सबका अधिकार है लेकिन पुलिस प्रशासन गाइडलाइंस तय करती है. यह इन गाइड लाइंस को तोड़ा जाएगा तो पुलिस प्रशासन कानून के हिसाब से काम करेगा."