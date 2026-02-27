ETV Bharat / state

अरविंद केजरीवाल मामले में फैसले के बाद विपक्षी नेताओं का बीजेपी और केंद्र सरकार पर निशाना, लगाया केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप

रांची: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शराब घोटाला मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व मंत्री मनीष सिसोदिया समेत 23 लोगों को बरी कर दिया. कोर्ट के इस फैसले के बाद आम आदमी पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने केंद्र सरकार और भाजपा पर निशाना साधा है.

उन्होंने आरोप लगाया कि चाहे नेशनल हेराल्ड केस हो, हेमंत सोरेन केस का मामला हो यहा अब दिल्ली शराब घोटाला मामला, कोर्ट के फैसले से यह साफ हो गया है कि बीजेपी और केंद्र की मोदी सरकार विपक्षी पार्टियों के नेताओं के खिलाफ संवैधानिक संस्थाओं का इस्तेमाल कर रही है.

नेताओं के बयान (Etv Bharat)

झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि आज का फैसला साबित करता है कि कैसे ईडी और सीबीआई की मदद से बीजेपी और केंद्र सरकार विपक्षी नेताओं का राजनीतिक करियर खत्म करने की कोशिश कर रही थी. यह एक तरह से विपक्षी पार्टियों की राजनीतिक हत्या करने की कोशिश थी.

सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि पिछले कुछ सालों में भाजपा सरकार ने जो माहौल बनाया है, वह दुर्भाग्यपूर्ण है. आज के राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले ने केंद्र सरकार, बीजेपी और ईडी-सीबीआई को उनके इशारे पर काम करते हुए बेनकाब कर दिया है. आज के फैसले से लोगों में कोर्ट के प्रति सम्मान और बढ़ा है और इस फैसले का बंगाल चुनाव पर असर पड़ना तय है.