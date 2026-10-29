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टीकाराम जूली बोले-लोकतंत्र में जनता का वोट सबसे अहम, चुनावी निष्पक्षता पर उठे सवालों को अनदेखा नहीं किया जा सकता

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ( ETV Bharat Alwar )

अलवर: नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा- कांग्रेस की 1 नवंबर को दिल्ली में प्रस्तावित 'वोट बचाओ-देश बचाओ' रैली में लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए आवाज उठाई जाएगी. रैली में अलवर से करीब 11 हजार, राजस्थान से एक लाख और देशभर से लगभग 10 लाख लोग शामिल होंगे. भाजपा पर निशाना साधते हुए जूली ने कहा- लोकतंत्र में जनता का वोट सबसे महत्वपूर्ण होता है. चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता को लेकर उठने वाले सवालों को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए. ऐसे मामलों में, तथ्यों के आधार पर पारदर्शी जवाब सामने आने चाहिए और कांग्रेस इसी मुद्दे को लेकर जनता के बीच जा रही है.