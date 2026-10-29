टीकाराम जूली बोले-लोकतंत्र में जनता का वोट सबसे अहम, चुनावी निष्पक्षता पर उठे सवालों को अनदेखा नहीं किया जा सकता
नेता प्रतिपक्ष जूली ने कहा- भाजपा के शासन में वोट की ताकत को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं.
Published : October 29, 2026 at 6:12 PM IST|
Updated : October 29, 2026 at 7:24 PM IST
अलवर: नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा- कांग्रेस की 1 नवंबर को दिल्ली में प्रस्तावित 'वोट बचाओ-देश बचाओ' रैली में लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए आवाज उठाई जाएगी. रैली में अलवर से करीब 11 हजार, राजस्थान से एक लाख और देशभर से लगभग 10 लाख लोग शामिल होंगे. भाजपा पर निशाना साधते हुए जूली ने कहा- लोकतंत्र में जनता का वोट सबसे महत्वपूर्ण होता है. चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता को लेकर उठने वाले सवालों को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए. ऐसे मामलों में, तथ्यों के आधार पर पारदर्शी जवाब सामने आने चाहिए और कांग्रेस इसी मुद्दे को लेकर जनता के बीच जा रही है.
वोट की निष्पक्षता है रैली का मुख्य मुद्दा: नेता प्रतिपक्ष जूली ने कहा कि दिल्ली में होने वाली रैली केवल कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जमावड़ा नहीं है, बल्कि यह लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए आवाज उठाने वाले लोगों का साझा मंच है. चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता, वोट की विश्वसनीयता और संवैधानिक संस्थाओं की निष्पक्षता जैसे मुद्दों को रैली में प्रमुखता से उठाया जाएगा. लोकतंत्र में सरकारें जनता के जनादेश से बनती हैं. ऐसे में चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठने की स्थिति में उनका समाधान पारदर्शी तरीके से किया जाना चाहिए. भाजपा के शासन में वोट की ताकत को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं.
पढ़ें: गहलोत-जूली का बीजेपी पर हमला, बोले- मंदिर में दीया जलाने का बजट क्यों नहीं दे रही सरकार ?
अलवर से 11 हजार लोगों को ले जाने का लक्ष्य: जूली ने बताया कि रैली में अलवर जिले से करीब 11 हजार लोगों की भागीदारी का लक्ष्य रखा गया है. वहीं, राजस्थान के विभिन्न जिलों से लगभग एक लाख लोगों के दिल्ली पहुंचने की उम्मीद है. उन्होंने रैली में देशभर से करीब 10 लाख लोगों के जुटने का दावा किया.उन्होंने कहा कि रैली में लोगों की भागीदारी का उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता और लोकतांत्रिक अधिकारों से जुड़े सवालों को राष्ट्रीय स्तर पर उठाना है. कांग्रेस इस आयोजन के माध्यम से जनता तक अपना संदेश पहुंचाना चाहती है.
पढ़ें: जूली का आरोप-मनरेगा और खाद्य सुरक्षा योजनाओं में कटौती से गरीब परेशान, दावा-दिल्ली रैली में राज्य से जाएंगे एक लाख लोग
पढ़ें:दौसा में नाबालिग बच्ची से सामूहिक दुष्कर्म : गहलोत, डोटासरा और जूली ने सरकार पर उठाए सवाल
पढ़ें:प्रसूताओं की मौत पर टीकाराम जूली ने सरकार को घेरा, कहा, 'प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं वेंटिलेटर पर'