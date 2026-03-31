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अफीम और नक्सल मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष डॉ. महंत ने सरकार को घेरा, अफीम बीज को लेकर उठाए सवाल

अफीम और नक्सल मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष डॉ. महंत ने सरकार को घेरा ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

MCB: नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरण दास महंत जिले के दौरे पर रहे. इस दौरान जिला मुख्यालय मनेंद्रगढ़ में स्वर्गीय बिसाहू दास महंत की जयंती के अवसर पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखा गया. यहां चरणदास अपने पुत्र सूरज महंत के साथ शामिल हुए और अपने पिता को श्रद्धासुमन अर्पित किए. इस दौरान उन्होंने कई अफीम प्रकरण और नक्सल मुद्दे को लेकर सरकार पर हमला बोला.

अफीम मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए डॉ. महंत ने कहा कि वे सांसद ज्योत्सना महंत को धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने इस मुद्दे को लोकसभा में उठाया. उन्होंने बताया कि इस प्रकरण की शुरुआत दुर्ग से हुई, जो आगे बढ़ते हुए बलरामपुर और फिर रायगढ़ तक पहुंच गया. रायगढ़ में पकड़े गए आरोपी के बयान का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि यदि बीज वहीं से खरीदा गया है, तो इसका उपयोग अन्य स्थानों पर भी हो रहा होगा.

पिता स्वर्गीय बिसाहू दास महंत की जयंती के कार्यक्रम में शामिल हुए चरणदास महंत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

प्रदेश में गैनकानूनी काम हो रहे

उन्होंने कहा कि यदि छत्तीसगढ़ में अफीम की अच्छी पैदावार होती है, तो सरकार को उत्तरप्रदेश और मध्यप्रदेश की तर्ज पर किसानों को इसकी वैध खेती की अनुमति देने पर विचार करना चाहिए. उन्होंने स्पष्ट किया कि गैरकानूनी तरीके से अफीम की खेती करना गलत है, लेकिन यह भी सच है कि अफीम एक महत्वपूर्ण औषधीय फसल है. डॉ. महंत ने कहा कि अफीम से कई प्रकार की जीवनरक्षक दवाइयां और इंजेक्शन बनाए जाते हैं, यहां तक कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के उपचार में भी इसका उपयोग होता है.

औषधि के रूप में ये एक बहुमूल्य पौधा है इसकी चोरी-छिपे खेती करना उचित नहीं है- डॉ. चरण दास महंत, नेता प्रतिपक्ष

फीम बीज को लेकर उठाए सवाल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

नक्सल मुद्दे पर क्या बोले महंत?

नक्सल समस्या को लेकर भी डॉ. चरण दास महंत ने महत्वपूर्ण बयान दिया. उन्होंने कहा कि यदि पूरे देश से नक्सलवाद समाप्त हो जाता है तो वे इसका स्वागत करेंगे. उन्होंने अपने कार्यकाल का जिक्र करते हुए कहा कि जब वे वर्ष 1995 में मध्यप्रदेश के गृह मंत्री थे, उस दौरान कोई बड़ी नक्सली वारदात नहीं हुई थी. ऐसे में यह नहीं कहा जा सकता कि किसी एक सरकार ने कम या ज्यादा काम किया है, लेकिन बस्तर क्षेत्र के लोगों की सुरक्षा करना हर सरकार का पहला कर्तव्य है. उन्होंने जोर देकर कहा कि नक्सलवाद अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है और इसके लिए अभी समय लगेगा.

देश के जवान बस्तर में तैनात हैं और क्षेत्र में शांति स्थापित करने के लिए योगदान दे रहे हैं. चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, बस्तर की जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करना सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए- डॉ. चरण दास महंत, नेता प्रतिपक्ष

स्वास्थ्य मंत्री की तारीफ

वहीं, प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री को लेकर उन्होंने सकारात्मक टिप्पणी करते हुए कहा कि वे उनके क्षेत्र के नेता हैं और अच्छा कार्य कर रहे हैं. जनता ने उन्हें चुना है और वे अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं.