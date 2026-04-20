ETV Bharat / state

जातिसूचक टिप्पणी करने पर नेता प्रतिपक्ष का हंगामा, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने घेरा आमदी नगर पंचायत

धमतरी के आमदी नगर पंचायत में नेता प्रतिपक्ष ने जातिसूचक टिप्पणी करने का आरोप अध्यक्ष और उपाध्यक्ष समेत बीजेपी पार्षद पर लगाया है.

Congress workers submitted memorandum
जातिसूचक टिप्पणी करने पर नेता प्रतिपक्ष का हंगामा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 20, 2026 at 2:08 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

धमतरी : आमदी नगर पंचायत में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अध्यक्ष,उपाध्यक्ष और बीजेपी पार्षद पर जातिसूचक टिप्पणी के साथ अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया. कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दुर्व्यवहार का विरोध करते हुए मोर्चा खोला और नगर पंचायत का घेराव किया. कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन करते हुए परिसर के सामने धरना दिया. कांग्रेस के विरोध को देखते हुए नगर पंचायत के सामने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे.

नेता प्रतिपक्ष का आरोप
आमदी नगर पंचायत के नेता प्रतिपक्ष ऋषभ ठाकुर ने आरोप लगाते हुए बताया कि 13 अप्रैल को आयोजित सामान्य सभा की बैठक में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और उनके पार्षद दोपहर 1 बजे तक उपस्थित नहीं हुए थे. जब उन्होंने देरी को लेकर सवाल किया, तो उन्हें केबिन में बुलाकर उनके और उनके पिता के खिलाफ जाति सूचक गालियां दी. साथ ही यह भी कहा गया कि वे सामान्य सभा में किसी भी प्रकार का सवाल-जवाब नहीं करेंगे.

Congress workers submitted memorandum
तहसीलदार को सौंपा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मैंने इसका विरोध करते हुए अपने अधिकारों की बात रखी, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष होने के नाते सवाल पूछना मेरा अधिकार है. 17 अप्रैल को भी उनके साथ इसी तरह का दुर्व्यवहार किया गया. उन्होंने कहा कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और पार्षद ने सत्ता का धौंस दिखाते हुए काम रुकवाने और किसी भी कार्रवाई से बच निकलने की धमकी दी- ऋषभ ठाकुर, नेता प्रतिपक्ष नगर पंचायत

Congress workers surrounded Amadi Nagar Panchayat
कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने घेरा आमदी नगर पंचायत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

प्रदर्शन की सूचना मिलते ही प्रशासन की ओर से अतिरिक्त तहसीलदार शिवेंद्र सिन्हा मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों से ज्ञापन लिया.

जातिसूचक टिप्पणी करने पर नेता प्रतिपक्ष का हंगामा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

आमदी नगर पंचायत के आदिवासी कांग्रेस पार्षद के साथ की गई कथित टिप्पणी और दुर्व्यवहार के संबंध में आवेदन लिया गया है, जिसे उच्च अधिकारियों को भेजा जाएगा- शिवेंद्र सिन्हा, अतिरिक्त तहसीलदार

ruckus over caste based remarks
नेता प्रतिपक्ष का हंगामा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

आपको बता दें कि प्रशासन ने प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं को आश्वासन दिया है कि मामले में नियमानुसार जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी.प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश देखने को मिला और उन्होंने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की.


नारायणपुर में धर्मांतरण पर बढ़ा तनाव, छोटेडोंगर में 84 परगना की महाग्राम सभा, 30 अप्रैल तक ‘घर वापसी’ का अल्टीमेटम

बारातियों की खुशी मातम में बदली, वाहन दुर्घटना का शिकार, दो की मौत चार गंभीर

छातागढ़ पिकनिक स्पॉट में हादसा, शिवनाथ नदी में नाबालिग सहित दो की डूबने से मौत, 3 की बची जान

TAGGED:

AMADI NAGAR PANCHAYAT
RUCKUS OVER CASTE BASED REMARKS
आमदी नगर पंचायत
जातिसूचक टिप्पणी
OPPOSITION LEADER CREATES RUCKUS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.