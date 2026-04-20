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जातिसूचक टिप्पणी करने पर नेता प्रतिपक्ष का हंगामा, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने घेरा आमदी नगर पंचायत

धमतरी : आमदी नगर पंचायत में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अध्यक्ष,उपाध्यक्ष और बीजेपी पार्षद पर जातिसूचक टिप्पणी के साथ अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया. कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दुर्व्यवहार का विरोध करते हुए मोर्चा खोला और नगर पंचायत का घेराव किया. कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन करते हुए परिसर के सामने धरना दिया. कांग्रेस के विरोध को देखते हुए नगर पंचायत के सामने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे.

नेता प्रतिपक्ष का आरोप

आमदी नगर पंचायत के नेता प्रतिपक्ष ऋषभ ठाकुर ने आरोप लगाते हुए बताया कि 13 अप्रैल को आयोजित सामान्य सभा की बैठक में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और उनके पार्षद दोपहर 1 बजे तक उपस्थित नहीं हुए थे. जब उन्होंने देरी को लेकर सवाल किया, तो उन्हें केबिन में बुलाकर उनके और उनके पिता के खिलाफ जाति सूचक गालियां दी. साथ ही यह भी कहा गया कि वे सामान्य सभा में किसी भी प्रकार का सवाल-जवाब नहीं करेंगे.