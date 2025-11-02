ETV Bharat / state

करनाल धान घोटाले पर बोले हुड्डा, "जज से करवाई जाए जांच, पूरे हरियाणा में फैला भ्रष्टाचार, किसानों को नहीं दी जा रही MSP"

करनाल: हरियाणा की करनाल अनाज मंडी में पहुंचे नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने धान घोटाले को लेकर बड़ी बात कही है. हुड्डा ने कहा कि "मैं पहले भी करनाल आया था और कई जगह पर गया था. किसानों से शिकायत मिल रही है कि उनको साल का न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है. किसानों ने बताया कि एक-एक क्विंटल धान पर 600-700 रुपये कम रेट पर किसानों को अपनी फसल बेचनी पड़ रही है. मीडिया में खबरें भी चल रही हैं कि यहां पर धान में बड़ा घोटाला हुआ है".

"धान घोटाले पर जांच होनी चाहिए": हुड्डा ने कहा कि "इस बार बरसात की वजह से किसानों को फसल उत्पादन में काफी नुकसान हुआ है. पोर्टल पर कम दिखाया गया है, लेकिन फिर भी धान अधिक मात्रा में अनाज मंडी में पहुंचा है. किसी सेलर वाले पर कैसे कर देते हैं. किसी को छोड़ देते हैं. यह स्थिति हरियाणा और करनाल में है. केवल धान की फसल में ही नहीं बाजरे की फसल में भी हुआ है. केवल करनाल ही नहीं, बल्कि पूरे राज्य में इस तरह के घोटाले हुए हैं. गहराई से इसकी जांच होनी चाहिए और तुरंत एक्शन लेना चाहिए".

"किसानों को एमएसपी नहीं मिल रही": नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि "सैकड़ों रुपये का घोटाला एक लूट है. आज मैं करनाल में पहुंचा हूं, जहां पर कमीशन एजेंट और किसानों से बातचीत करूंगा. उनको एमएसपी क्यों नहीं मिल रहा, ये मेरी समझ से बाहर है. कागजों में पूरा रेट दिखाया जाता है, लेकिन किसान को कट लगाकर दिया जाता है. उत्तर प्रदेश से जो धान आता है, उसको भी 15 दिन से बंद किया हुआ है. इससे राजस्व को भी नुकसान हो रहा है".

"किसानों को पोर्टल में उलझा रही सरकार": पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए हुड्डा ने कहा कि "किसानों को पोर्टल में उलझा रखा है. कहीं गेट पास तो कहीं पर पोर्टल और उसमें ही वह घोटाला किया जा रहा है. वहीं, यूपी की फसल पर उन्होंने कहा कि हमारे समय में भी किसान फसल लेकर आता था. लेकिन अपने हरियाणा के किसानों को पूरा रेट देकर वहां की धान खरीदी जाए तो कोई समस्या नहीं है". जब हुड्डा से सवाल किया गया कि पूरे मूल्य से भी ज्यादा में उनकी फसल खरीदी गई है, इस पर हुड्डा ने कहा कि "मुझे तो कोई ऐसा किसान नहीं मिला. सभी में कट लगाया गया है. पूरा मूल्य भी नहीं दिया गया".

"घोटाले की जिम्मेदार सरकार": तो वहीं, हुड्डा ने कहा कि "धान घोटाला एक बड़ा घोटाला है. इसकी जांच के लिए एसआईटी बनानी चाहिए और किसी जज से इसकी जांच करवानी चाहिए. पहले भी इस तरह का एक घोटाला हुआ था. उसके लिए भी एसआईटी बनाई गई थी. लेकिन उनकी रिपोर्ट भी अब तक नहीं आई है. इस तरह के बड़े घोटाले में छोटे स्तर के कर्मचारी-अधिकारी दोषी नहीं है, बड़े लोग इसमें शामिल हैं. छोटे अधिकारियों को बली का बकरा बना दिया जाता है. इन घोटालों की जिम्मेदार सरकार है. स्थानीय नेता से लेकर बड़े नेताओं तक हर किसी की जिम्मेदारी होती है".