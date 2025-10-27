ETV Bharat / state

भूपेंद्र हुड्डा का बीजेपी पर निशाना, पूछा-"सरकार बताएं कौन सी 24 फसलें MSP पर बिक रही हैं", कानून व्यवस्था पर भी उठाए सवाल

करनाल: हरियाणा के करनाल पहुंचे नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा. हुड्डा ने कहा कि "हरियाणा की बीजेपी सरकार किसी भी क्षेत्र में जनता की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर रही है. आज किसान अपनी फसलों के लिए उचित मूल्य और आम जनता सुरक्षा के लिए तरस रही है". बता दें कि हुड्डा पूर्व विधायक के बेटे की शादी समारोह में पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने मीडिया से की बातचीत में हरियाणा की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए हैं.

हुड्डा का सरकार पर निशाना: हुड्डा ने कहा कि "24 फसलों पर एमएसपी देने का दावा करने वाली बीजेपी सरकार आज मुंह छिपाकर घूम रही है. क्योंकि राज्य में खरीफ की फसलें, धान, बाजरा, कपास, मूंग समेत तमाम फसलें एमएसपी से 300-1200 रुपये कम कीमत पर पिट रही हैं. हम सरकरा से बार-बार पूछ रहे हैं कि हरियाणा में वे कौन-सी 24 फसले हैं, जिन पर एमएसपी दिया जा रहा है?. जो फसलें खेतों से मंडियों तक पहुंच रही हैं, उन्हें एमएसपी नहीं मिल रहा. कोई भी व्यक्ति मंडी जाकर इसकी सच्चाई देख सकता है"."

"किसानों पर जुल्म कर रही सरकार": वहीं, नेता प्रतिपक्ष हुड्डा ने कहा कि "इस सरकार ने फसल बेचने से लेकर मुआवजा प्राप्त करने तक की प्रक्रियाओं को इतना जटिल कर दिया है कि किसान इनमें ही उलझकर रह जाते हैं. उन्हें न तो फसल का उचित दाम मिलता है और न ही मुआवजा. बहरहाल रबी की फसल बुआई के लिए पिछले सालों की तरह खाद के लिए मारामारी चल रही है. कई जगह तो किसानों और महिलाओं पर लाठीचार्ज तक की खबरें मिल रही हैं".

कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल: इसके अलावा, हुड्डा ने हरियाणा की कानून व्यवस्था पर भी टिप्पणी की और कहा कि "हरियाणा देश का सबसे असुरक्षित राज्य बन गया है. केंद्र सरकार की रिपोर्ट और आंकड़े इसकी पुष्टि करते हैं. हरियाणा में संदिग्ध अपराध चरम पर है. यहां 80 से ज्यादा बदमाशों की गैंग सक्रिय है. जो हत्या, लूट, डकैती और फिरौती जैसी वारदातों को अंजाम दे रही है. हालात इतने खराब है कि कानून की रक्षा करने वाले पुलिसकर्मियों को भी अब अपनी जान गंवानी पड़ रही है. आईपीएस पूरन कुमार और संदीप लाठर की मौत के मामले में हाईकोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई से निष्पक्ष जांच कराई जानी चाहिए".