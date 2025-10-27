ETV Bharat / state

भूपेंद्र हुड्डा का बीजेपी पर निशाना, पूछा-"सरकार बताएं कौन सी 24 फसलें MSP पर बिक रही हैं", कानून व्यवस्था पर भी उठाए सवाल

करनाल पहुंचे नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी पर निशाना साधा और पूछा कि "सरकार बताएं कौन सी 24 फसलें एमएसपी पर बिक रही हैं"?.

भूपेंद्र हुड्डा का बीजेपी पर निशाना
भूपेंद्र हुड्डा का बीजेपी पर निशाना (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 27, 2025 at 8:33 AM IST

|

Updated : October 27, 2025 at 8:58 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

करनाल: हरियाणा के करनाल पहुंचे नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा. हुड्डा ने कहा कि "हरियाणा की बीजेपी सरकार किसी भी क्षेत्र में जनता की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर रही है. आज किसान अपनी फसलों के लिए उचित मूल्य और आम जनता सुरक्षा के लिए तरस रही है". बता दें कि हुड्डा पूर्व विधायक के बेटे की शादी समारोह में पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने मीडिया से की बातचीत में हरियाणा की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए हैं.

हुड्डा का सरकार पर निशाना: हुड्डा ने कहा कि "24 फसलों पर एमएसपी देने का दावा करने वाली बीजेपी सरकार आज मुंह छिपाकर घूम रही है. क्योंकि राज्य में खरीफ की फसलें, धान, बाजरा, कपास, मूंग समेत तमाम फसलें एमएसपी से 300-1200 रुपये कम कीमत पर पिट रही हैं. हम सरकरा से बार-बार पूछ रहे हैं कि हरियाणा में वे कौन-सी 24 फसले हैं, जिन पर एमएसपी दिया जा रहा है?. जो फसलें खेतों से मंडियों तक पहुंच रही हैं, उन्हें एमएसपी नहीं मिल रहा. कोई भी व्यक्ति मंडी जाकर इसकी सच्चाई देख सकता है"."

"किसानों पर जुल्म कर रही सरकार": वहीं, नेता प्रतिपक्ष हुड्डा ने कहा कि "इस सरकार ने फसल बेचने से लेकर मुआवजा प्राप्त करने तक की प्रक्रियाओं को इतना जटिल कर दिया है कि किसान इनमें ही उलझकर रह जाते हैं. उन्हें न तो फसल का उचित दाम मिलता है और न ही मुआवजा. बहरहाल रबी की फसल बुआई के लिए पिछले सालों की तरह खाद के लिए मारामारी चल रही है. कई जगह तो किसानों और महिलाओं पर लाठीचार्ज तक की खबरें मिल रही हैं".

कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल: इसके अलावा, हुड्डा ने हरियाणा की कानून व्यवस्था पर भी टिप्पणी की और कहा कि "हरियाणा देश का सबसे असुरक्षित राज्य बन गया है. केंद्र सरकार की रिपोर्ट और आंकड़े इसकी पुष्टि करते हैं. हरियाणा में संदिग्ध अपराध चरम पर है. यहां 80 से ज्यादा बदमाशों की गैंग सक्रिय है. जो हत्या, लूट, डकैती और फिरौती जैसी वारदातों को अंजाम दे रही है. हालात इतने खराब है कि कानून की रक्षा करने वाले पुलिसकर्मियों को भी अब अपनी जान गंवानी पड़ रही है. आईपीएस पूरन कुमार और संदीप लाठर की मौत के मामले में हाईकोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई से निष्पक्ष जांच कराई जानी चाहिए".

भूपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा की कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल (Etv Bharat)

मनोहर लाल के बयान पर हुड्डा की टिप्पणी: वहीं, बीजेपी के केंद्रीय ऊर्जा मंत्री द्वारा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर पर की गई विवादित टिप्पणी पर भी हुड्डा ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा, "किसी को भी इस बात में संदेह नहीं होना चाहिए कि देश के संविधान का निर्माण डॉ. भीमराव अंबेडकर ने किया था. मुझे गर्व है कि मेरे पिता चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा उस संविधान सभा के सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष डॉ. अंबेडकर थे. डॉ. अंबेडकर के बारे में किसी को भी ओछी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए."

ये भी पढ़ें:

गुरुग्राम में गैंगस्टर दीपक नांदल के दो शार्प शूटर गिरफ्तार, अवैध पिस्तौल, दो जिंदा कारतूस और R15 बाइक बरामद

बिहार चुनाव: NDA के सीएम फेस पर 'घमासान', हरियाणा के 'गब्बर' का तेजस्वी यादव पर तंज, "घर जाकर सोचना चाहिए"

Last Updated : October 27, 2025 at 8:58 AM IST

TAGGED:

CROP MSP
BHUPINDER HOODA
करनाल में भूपेंद्र हुड्डा
हरियाणा क्राइम
BHUPINDER HOODA ON HARYANA CRIME

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

इंजीनियरिंग से "फिश किंग", मछली के कारोबार से कमा रहे करोड़ों रुपए, 300 से ज्यादा आउटलेट्स पर बेच रहे प्रोडक्ट्स

Explainer: अमेरिका-चीन-ट्रेड वार, आखिर चीन ने रेयर अर्थ मिनरल्स को कंट्रोल क्यों किया, जानें सबकुछ

हरियाणा में बिलकुल फ्री में सीखिए बॉक्सिंग, 11 सालों से बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा कैथल का बॉक्सिंग कोच, 100 से ज्यादा खिलाड़ियों को मिली सरकारी नौकरी

हरियाणा में चल रही अंग्रेज़ों के जमाने की पनचक्की, "न्यूट्रिशन" से भरपूर आटा लेने के लिए लोगों में होड़

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.