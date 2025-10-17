ETV Bharat / state

हरियाणा नेता प्रतिपक्ष का सरकार पर निशाना, भूपेंद्र हुड्डा बोले- "किसानों को ब्लैकमेल कर रही सरकार, MSP भी नहीं दे रही"

जींद अनाज मंडी पहुंचे नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा सरकार पर जमकर निशाना साधा. जानें कुरुक्षेत्र में हुए किसानों-अधिकारियों के तनाव पर क्या बोले.

हरियाणा नेता प्रतिपक्ष का सरकार पर निशाना
हरियाणा नेता प्रतिपक्ष का सरकार पर निशाना (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 17, 2025 at 8:27 AM IST

|

Updated : October 17, 2025 at 8:55 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जींद: हरियाणा की अनाज मंडियों में धान खरीद और फसल उठान ने होने पर किसान परेशान हैं. जिसके चलते किसान फिर से सड़कों पर उतर आए हैं. वहीं, हरियाणा के जींद पहुंचे नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने अनाज मंडी का दौरा किया. जहां उन्होंने किसानों, आढ़तियों और मजदूरों से बातचीत की. साथ ही उनकी समस्याओं को भी सुना. पत्रकारों से हुई बातचीत में हुड्डा ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा.

बीजेपी पर हुड्डा का निशाना: नेता प्रतिपक्ष हुड्डा ने कहा कि "सरकार कहीं पर भी एमएसपी नहीं दे रही है. न किसानों की फसल खरीदी जा रही है. किसान इन दिनों रो रहा है. सरकार का दावा है कि 24 फसलों पर एमएसपी पर देंगे, लेकिन हरियाणा में तो 24 फसलें होती ही नहीं. बीजेपी का वादा था कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करेंगे. आय तो दोगुनी नहीं की और लागत कई गुना कर दी. खाद के लिए किसान मारा-मारा फिर रहा है. किसान परेशान है. हरियाणा में एमएसपी नहीं मिल रही है".

जींद अनाज मंडी में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा
जींद अनाज मंडी में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा (Etv Bharat)

कुरुक्षेत्र में हुए बवाल पर बोले हुड्डा: कुरुक्षेत्र में अधिकारियों और किसानों के बीच हुए तनाव व फसल के रखरखाव की व्यवस्था पर हुड्डा ने कहा कि "इस बार भारी बारिश हुई है. जिसके चलते किसानों को भारी परेशानी हो रही है. मंडी में तिरपाल तक की व्यवस्था नहीं की गई है. अगली फसल भी किसान नहीं लगा पा रहा है. खाद के लिए लंबी लाइनें लगी हैं. एक तरह से ब्लैकमेलिंग हो रही है". कुरुक्षेत्र में किसानों और अधिकारियों के बीच हुए तनाव पर बोले कि "किसी पर हाथ उठाना कोई हल नहीं है. लेकिन अपने हक के लिए आवाज उठाना प्रजातंत्र है".

हरियाणा नेता प्रतिपक्ष का सरकार पर निशाना (Etv Bharat)

किसान नेता ने अधिकारी को मारा था थप्पड़: बता दें कि धान की खरीद में देरी को लेकर मंगलवार शाम से कुरुक्षेत्र लघु सचिवालय के बाहर चल रहा किसानों का धरना आज तनाव में बदल गया. आज प्रदर्शन के दौरान किसान नेता गुरनाम सिंह चढूनी ने डीएफएससी (District Food and Supply Controller) अधिकारी को थप्पड़ मार दिया, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें और कई किसानों को मौके से गिरफ्तार कर लिया. स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस बल तैनात कर दिया गया है.

ये भी पढ़ें: चढूनी ग्रुप के प्रतिनिधि मंडल ने सीएम नायब सैनी से की मुलाकात, रखी ये 13 मांगें

ये भी पढ़ें: किसान नेता गुरनाम चढूनी ने DFSC को मारा थप्पड़, डीएसपी से भी हुई धक्का मुक्की, कुरुक्षेत्र में धान खरीद को लेकर दे रहे थे धरना, हिरासत में 20 किसान

Last Updated : October 17, 2025 at 8:55 AM IST

TAGGED:

JIND GRAIN MARKET
GURNAM CHADHUNI
भूपेंद्र हुड्डा
हरियाणा धान उठान
BHUPINDER HOODA ON HARYANA BJP

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

हरियाणा में बिलकुल फ्री में सीखिए बॉक्सिंग, 11 सालों से बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा कैथल का बॉक्सिंग कोच, 100 से ज्यादा खिलाड़ियों को मिली सरकारी नौकरी

साइकिल के पैडल मार बना रहे बिजली, जल रहा बल्ब, चल रहा पंखा, हिसार में छात्रों ने किया कमाल

हरियाणा में चल रही अंग्रेज़ों के जमाने की पनचक्की, "न्यूट्रिशन" से भरपूर आटा लेने के लिए लोगों में होड़

"सोनिया" को सलाम : बेटी की पढ़ाई के लिए फरीदाबाद की सड़कों पर ई-रिक्शा चला रही दिव्यांग महिला

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.