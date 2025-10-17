हरियाणा नेता प्रतिपक्ष का सरकार पर निशाना, भूपेंद्र हुड्डा बोले- "किसानों को ब्लैकमेल कर रही सरकार, MSP भी नहीं दे रही"
जींद अनाज मंडी पहुंचे नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा सरकार पर जमकर निशाना साधा. जानें कुरुक्षेत्र में हुए किसानों-अधिकारियों के तनाव पर क्या बोले.
Published : October 17, 2025 at 8:27 AM IST|
Updated : October 17, 2025 at 8:55 AM IST
जींद: हरियाणा की अनाज मंडियों में धान खरीद और फसल उठान ने होने पर किसान परेशान हैं. जिसके चलते किसान फिर से सड़कों पर उतर आए हैं. वहीं, हरियाणा के जींद पहुंचे नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने अनाज मंडी का दौरा किया. जहां उन्होंने किसानों, आढ़तियों और मजदूरों से बातचीत की. साथ ही उनकी समस्याओं को भी सुना. पत्रकारों से हुई बातचीत में हुड्डा ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा.
बीजेपी पर हुड्डा का निशाना: नेता प्रतिपक्ष हुड्डा ने कहा कि "सरकार कहीं पर भी एमएसपी नहीं दे रही है. न किसानों की फसल खरीदी जा रही है. किसान इन दिनों रो रहा है. सरकार का दावा है कि 24 फसलों पर एमएसपी पर देंगे, लेकिन हरियाणा में तो 24 फसलें होती ही नहीं. बीजेपी का वादा था कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करेंगे. आय तो दोगुनी नहीं की और लागत कई गुना कर दी. खाद के लिए किसान मारा-मारा फिर रहा है. किसान परेशान है. हरियाणा में एमएसपी नहीं मिल रही है".
कुरुक्षेत्र में हुए बवाल पर बोले हुड्डा: कुरुक्षेत्र में अधिकारियों और किसानों के बीच हुए तनाव व फसल के रखरखाव की व्यवस्था पर हुड्डा ने कहा कि "इस बार भारी बारिश हुई है. जिसके चलते किसानों को भारी परेशानी हो रही है. मंडी में तिरपाल तक की व्यवस्था नहीं की गई है. अगली फसल भी किसान नहीं लगा पा रहा है. खाद के लिए लंबी लाइनें लगी हैं. एक तरह से ब्लैकमेलिंग हो रही है". कुरुक्षेत्र में किसानों और अधिकारियों के बीच हुए तनाव पर बोले कि "किसी पर हाथ उठाना कोई हल नहीं है. लेकिन अपने हक के लिए आवाज उठाना प्रजातंत्र है".
किसान नेता ने अधिकारी को मारा था थप्पड़: बता दें कि धान की खरीद में देरी को लेकर मंगलवार शाम से कुरुक्षेत्र लघु सचिवालय के बाहर चल रहा किसानों का धरना आज तनाव में बदल गया. आज प्रदर्शन के दौरान किसान नेता गुरनाम सिंह चढूनी ने डीएफएससी (District Food and Supply Controller) अधिकारी को थप्पड़ मार दिया, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें और कई किसानों को मौके से गिरफ्तार कर लिया. स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस बल तैनात कर दिया गया है.
