"बोलते समय संयम रखना चाहिए, रामलीला के कलाकार नहीं शिक्षा मंत्री", भूपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी को बताया झूठे वादे करने वाली पार्टी

कुरुक्षेत्र: हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कुरुक्षेत्र में चल रहे कांग्रेस जिला अध्यक्षों के प्रशिक्षण शिविर में शिरकत की. इस दौरान हुड्डा ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा. हुड्डा ने कहा कि "हरियाणा में बीजेपी सरकार में लगातार क्राइम, बेरोजगारी बढ़ रही है. कई गैंग एक्टिव हो रहे हैं. आए दिन वारदातें हो रही हैं. गरीबों के पेट पर लात मार रही है और योजनाओं के नाम पर आम जन से ठगी कर रही है".

हुड्डा का शिक्षा मंत्री पर तंज: नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि "21 जनवरी को कुरुक्षेत्र में चल रहे प्रशिक्षण शिविर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी पहुंचेंगे". वही भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा पर भी तंज कसा. हुड्डा ने कहा कि "बोलते समय संयम रखना चाहिए. उनको समझता चाहिए कि अब वह रामलीला में काम नहीं कर रहे हैं. वह हरियाणा प्रदेश में मंत्री के पद पर हैं". वहीं, हुड्डा ने कहा कि "बीजेपी ने मनरेगा का केवल नाम नहीं बदला है, बल्कि पूरी योजना को ही खत्म कर दिया है".

अनिल विज पर भी किया पलटवार: वहीं, हुड्डा ने कैबिनेट मंत्री अनिल विज के टूटी-फूटी कांग्रेस वाले बयान पर भी पलटवार किया है. हुड्डा ने कहा कि "टूटी-फूटी कांग्रेस नहीं, बीजेपी है". इसके अलावा, हुड्डा ने बीजेपी को आड़े हाथ लिया और लाडो लक्ष्मी योजना में किए गए बदलाव पर कहा कि "बीजेपी ने पहले कहा था कि सभी महिलाओं को इस योजना का लाभ दिया जाएगा. इस हिसाब से 85 लाख महिलाओं को इसका लाभ मिलना चाहिए. लेकिन कितनों को दिया. सभी जानते हैं कि बीजेपी सिर्फ झूठे वादे करती है".