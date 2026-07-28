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बाबूलाल मरांडी ने कहा- कपिल सिब्बल देश को तोड़ने वाले वकील, गुरु पूर्णिमा से शुरू होगा समरसता संकल्प अभियान

पलामूः झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री सह विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी ने देश के चर्चित वकील कपिल सिब्बल को लेकर एक बड़ी टिप्पणी की है. बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि कपिल सिब्बल देश को तोड़ने वाले वकीलों में से एक हैं. दरअसल भारतीय जनता पार्टी 29 जुलाई गुरु पूर्णिमा के दिन से पूरे देश में समरसता संकल्प अभियान की शुरुआत कर रही है.

प्रेस कॉंफ्रेंस के दौरान उन्होंने कपिल सिब्बल पर टिप्पणी की

उत्तर प्रदेश के वाराणसी से इस अभियान की शुरुआत होगी और झारखंड में गढ़वा के इलाके से प्रवेश करेगी. समरसता संकल्प अभियान को लेकर बाबूलाल मरांडी मंगलवार को पलामू में प्रेस कॉंफ्रेंस कर रहे थे. इसी प्रेस कॉंफ्रेंस में मीडिया की तरफ से कपिल सिब्बल को लेकर सवाल पूछे गए थे जिसके बाद बाबूलाल मरांडी ने टिप्पणी करते हुए कहा कि कपिल सिब्बल देश को तोड़ने वाले वकीलों में हैं.

नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी जानकारी देते हुए (Etv Bharat)

धर्मेंद्र प्रधान ने देश हित में इस्तीफा दियाः बाबूलाल मरांडी

जेपीएससी घोटाले के मामले में टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा की है वे उन्हें जेल भेज दें. बाबूलाल मरांडी ने कहा कि देश हित में धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है. पेपर लीक को लेकर सदन में भारतीय जनता पार्टी चर्चा करवाना चाहती है. विपक्ष चर्चा में भाग नहीं ले रहा है.