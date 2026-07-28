बाबूलाल मरांडी ने कहा- कपिल सिब्बल देश को तोड़ने वाले वकील, गुरु पूर्णिमा से शुरू होगा समरसता संकल्प अभियान

बाबूलाल मरांडी ने कहा- कपिल सिब्बल देश को तोड़ने वाले वकील, गुरु पूर्णिमा से शुरू होगा समरसता संकल्प अभियान
बाबूलाल मरांडी ने पलामू में कपिल सिब्बल पर बड़ी टिप्पणी की है. उन्होंने कहा कि सिब्बल देश को तोड़ने वालों में हैं.
Published : July 28, 2026 at 1:45 PM IST
पलामूः झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री सह विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी ने देश के चर्चित वकील कपिल सिब्बल को लेकर एक बड़ी टिप्पणी की है. बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि कपिल सिब्बल देश को तोड़ने वाले वकीलों में से एक हैं. दरअसल भारतीय जनता पार्टी 29 जुलाई गुरु पूर्णिमा के दिन से पूरे देश में समरसता संकल्प अभियान की शुरुआत कर रही है.
प्रेस कॉंफ्रेंस के दौरान उन्होंने कपिल सिब्बल पर टिप्पणी की
उत्तर प्रदेश के वाराणसी से इस अभियान की शुरुआत होगी और झारखंड में गढ़वा के इलाके से प्रवेश करेगी. समरसता संकल्प अभियान को लेकर बाबूलाल मरांडी मंगलवार को पलामू में प्रेस कॉंफ्रेंस कर रहे थे. इसी प्रेस कॉंफ्रेंस में मीडिया की तरफ से कपिल सिब्बल को लेकर सवाल पूछे गए थे जिसके बाद बाबूलाल मरांडी ने टिप्पणी करते हुए कहा कि कपिल सिब्बल देश को तोड़ने वाले वकीलों में हैं.
धर्मेंद्र प्रधान ने देश हित में इस्तीफा दियाः बाबूलाल मरांडी
जेपीएससी घोटाले के मामले में टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा की है वे उन्हें जेल भेज दें. बाबूलाल मरांडी ने कहा कि देश हित में धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है. पेपर लीक को लेकर सदन में भारतीय जनता पार्टी चर्चा करवाना चाहती है. विपक्ष चर्चा में भाग नहीं ले रहा है.
समरसता संकल्प अभियान को लेकर भाजपा तैयारी कर रही हैः बाबूलाल मरांडी
बाबूलाल मरांडी ने कहा कि समरसता संकल्प अभियान को लेकर भारतीय जनता पार्टी तैयारी कर रही है गढ़वा के इलाके में यह प्रवेश करेगी और इसका कलश श्रीबंशीधर नगर मंदिर में रहेगा और वहीं पर रात्रि विश्राम होगा. धीरे-धीरे यह यात्रा रांची की तरफ बढ़ेगी रात में कलश को मंदिर में ही रखा जाएगा.
बाबूलाल मरांडी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही एकता और अखंडता के लिए कार्य करती रही है. प्रेस कॉंफ्रेंस में विधायक आलोक चौरसिया, डॉक्टर शशिभूषण मेहता, प्रदेश महामंत्री मनोज सिंह, जिला अध्यक्ष अमित तिवारी समेत कई लोग मौजूद थे.
ये भी पढ़ें-
समाज के अंतिम व्यक्ति को प्रथम व्यक्ति मानती है भाजपा, संत शिरोमणि रविदास जयंती पर हुआ जुटान
गुरु पूर्णिमा पर शिरडी साईं बाबा मंदिर को मिला 6 करोड़ से अधिक का दान, विदेशी मुद्रा भी शामिल
संत रविदास की 650वीं जयंती को भव्य बनाने में जुटी भाजपा, जन्मस्थली काशी से पवित्र मिट्टी झारखंड लाने का निर्णय