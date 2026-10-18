विपक्ष मुद्दाविहीन है, बिहार-बंगाल जैसा हाल यूपी में भी होगा: अनिल कुमार
SIR मतदाता सूची को शुद्ध और पारदर्शी बनाने की एक सामान्य प्रक्रिया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 18, 2026 at 7:59 PM IST
मुजफ्फरनगर: उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार ने SIR को लेकर रविवार को विपक्ष पर तीखा हमला बोला. कहा, "देश और उत्तर प्रदेश का विपक्ष मुद्दाविहीन है और SIR कोई मुद्दा ही नहीं है.
अनिल कुमार ने बिहार और पश्चिम बंगाल का उदाहरण देते हुए कहा कि विपक्ष ने इन राज्यों में भी SIR का मुद्दा उठाया था, लेकिन दोनों जगह एनडीए की सरकार बहुमत से बनी. SIR निर्वाचन आयोग की ओर से मतदाता सूची को शुद्ध और पारदर्शी बनाने के लिए चलाई जाने वाली एक सामान्य प्रक्रिया है.
मतदाता सूची में शुद्धता और पारदर्शिता से लोकतंत्र को और मजबूत बनाने में मदद मिलेगी. मंत्री ने दावा किया कि आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता विपक्ष को जवाब देगी.
अनिल कुमार ने कहा कि गांधी कॉलोनी से पचेण्डा रोड होते हुए बाईपास तक नाले का निर्माण प्रस्तावित है, इसके लिए ₹37 करोड़ की परियोजना को मंजूरी मिली है. काफी समय से इस निर्माण कार्य के लिए प्रयास किए जा रहे थे. उन्होंने उम्मीद जताई कि इस परियोजना से आसपास के इलाकों में जल निकासी व्यवस्था बेहतर होगी और लोगों को जलभराव की समस्या से राहत मिलेगी.
अनिल कुमार के अनुसार, अब परियोजना के तहत निर्माण कार्य की गुणवत्ता, समयसीमा और प्रभावी जल निकासी व्यवस्था महत्वपूर्ण रहेंगी. स्थानीय लोगों की निगाहें इस बात पर रहेंगी कि निर्माण कार्य कितनी तेजी से आगे बढ़ता है और इससे क्षेत्र की समस्या का कितना समाधान हो पाता है.
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