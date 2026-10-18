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विपक्ष मुद्दाविहीन है, बिहार-बंगाल जैसा हाल यूपी में भी होगा: अनिल कुमार

विपक्ष का बिहार बंगाल जैसा हाल होगा यूपी में ( Photo Credit : ETV Bharat )

मुजफ्फरनगर: उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार ने SIR को लेकर रविवार को विपक्ष पर तीखा हमला बोला. कहा, "देश और उत्तर प्रदेश का विपक्ष मुद्दाविहीन है और SIR कोई मुद्दा ही नहीं है.

अनिल कुमार ने बिहार और पश्चिम बंगाल का उदाहरण देते हुए कहा कि विपक्ष ने इन राज्यों में भी SIR का मुद्दा उठाया था, लेकिन दोनों जगह एनडीए की सरकार बहुमत से बनी. SIR निर्वाचन आयोग की ओर से मतदाता सूची को शुद्ध और पारदर्शी बनाने के लिए चलाई जाने वाली एक सामान्य प्रक्रिया है.