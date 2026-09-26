ETV Bharat / state

विपक्ष को हार का डर सता रहा, केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल बोलीं - चुनाव आयोग को सामने आना चाहिए

केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल बोलीं - चुनाव आयोग को सामने आना चाहिए. ( ईटीवी भारत )

कानपुर: केंद्रीय मंत्री और अपना दल (एस) की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने विपक्षी दलों, विशेष रूप से कांग्रेस पर संवैधानिक संस्थाओं को कटघरे में खड़ा करने का गंभीर आरोप लगाया है. कानपुर में एक जनसभा को संबोधित करने जाने के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को विपक्षी दुष्प्रचार पर अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, ताकि जनता के मन में किसी तरह का भ्रम न रहे. केंद्रीय मंत्री और अपना दल (एस) की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल. (ईटीवी भारत) अनुप्रिया पटेल ने कहा कि एनडीए गठबंधन के सामने समूचा विपक्ष लगातार हर चुनाव में परास्त हो रहा है. विपक्षी नेताओं को इस बात का भली-भांति अंदाजा है कि उत्तर प्रदेश के आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव में भी उन्हें एनडीए के हाथों करारी शिकस्त का सामना करना पड़ेगा.