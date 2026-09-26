विपक्ष को हार का डर सता रहा, केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल बोलीं - चुनाव आयोग को सामने आना चाहिए
2027 में हार के डर से संवैधानिक संस्थाओं को कटघरे में खड़ा कर रहा विपक्ष: अनुप्रिया पटेल
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 26, 2026 at 2:56 PM IST
कानपुर: केंद्रीय मंत्री और अपना दल (एस) की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने विपक्षी दलों, विशेष रूप से कांग्रेस पर संवैधानिक संस्थाओं को कटघरे में खड़ा करने का गंभीर आरोप लगाया है.
कानपुर में एक जनसभा को संबोधित करने जाने के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को विपक्षी दुष्प्रचार पर अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, ताकि जनता के मन में किसी तरह का भ्रम न रहे.
अनुप्रिया पटेल ने कहा कि एनडीए गठबंधन के सामने समूचा विपक्ष लगातार हर चुनाव में परास्त हो रहा है. विपक्षी नेताओं को इस बात का भली-भांति अंदाजा है कि उत्तर प्रदेश के आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव में भी उन्हें एनडीए के हाथों करारी शिकस्त का सामना करना पड़ेगा.
इसी संभावित हार का ठीकरा फोड़ने के लिए विपक्ष ने संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाने की अपनी पुरानी आदत फिर से शुरू कर दी है.
विपक्ष की रणनीति पर कड़ा प्रहार करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि चुनाव से पहले भ्रम, अफवाह और दुष्प्रचार फैलाकर राजनीतिक रोटियां सेकना विपक्षी दलों का तरीका बन चुका है.
वर्ष 2024 के चुनावों में विपक्ष ने भ्रम फैलाकर राजनीतिक लाभ उठा लिया था, लेकिन 2027 के चुनाव में ऐसी कोई गुंजाइश नहीं रहने दी जाएगी.
लोकतंत्र में चुनाव की महत्ता को देखते हुए चुनाव आयोग को आगे आकर जनता के सामने सच रखना चाहिए.
लोकतांत्रिक व्यवस्था पर अपने विचार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे देश में अभिव्यक्ति की आजादी लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है, जहाँ हर व्यक्ति और राजनीतिक दल को अपना दृष्टिकोण रखने का अधिकार है. लेकिन चुनाव जैसी महत्वपूर्ण प्रक्रिया को लेकर फैलाए जा रहे अनावश्यक विवादों को समाप्त करने के लिए संवैधानिक संस्थाओं द्वारा स्थिति साफ किया जाना अत्यंत आवश्यक है.