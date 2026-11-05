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लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करने की कोशिश कर रहा विपक्ष: सीएम योगी

सीएम योगी ने विपक्ष पर लगाया लोकत्रंत को कमजोर करने का आरोप. ( ईटीवी भारत )

लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और इंडी गठबंधन पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया है कि विपक्षी दल भारत के महान लोकतंत्र को अराजकता, अस्थिरता और अव्यवस्था की आग में झोंकने का प्रयास कर रहे हैं.

उन्होंने कहा कि जनता कांग्रेस और उसके इंडी गठबंधन को लगातार नकार रही है, इसके बावजूद विपक्षी दल लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करने की कोशिशों में जुटे हैं.

मुख्यमंत्री ने गुरुवार को कहा कि लोकतंत्र जनता के विश्वास, संवैधानिक मर्यादाओं और जनादेश के सम्मान पर आधारित देश की सबसे बड़ी राष्ट्रीय शक्ति है. लोकतंत्र की वास्तविक ताकत जनता का विश्वास और उसकी सक्रिय भागीदारी है. ऐसे में संवैधानिक संस्थाओं और जनादेश का सम्मान करना प्रत्येक राजनीतिक दल की जिम्मेदारी है.