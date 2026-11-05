लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करने की कोशिश कर रहा विपक्ष: सीएम योगी
सीएम योगी ने कहाकि जनता कांग्रेस और इंडी गठबंधन को लगातार नकार रही है. इसके बावजूद विपक्षी लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करने में जुटे हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 5, 2026 at 4:57 PM IST
लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और इंडी गठबंधन पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया है कि विपक्षी दल भारत के महान लोकतंत्र को अराजकता, अस्थिरता और अव्यवस्था की आग में झोंकने का प्रयास कर रहे हैं.
उन्होंने कहा कि जनता कांग्रेस और उसके इंडी गठबंधन को लगातार नकार रही है, इसके बावजूद विपक्षी दल लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करने की कोशिशों में जुटे हैं.
मुख्यमंत्री ने गुरुवार को कहा कि लोकतंत्र जनता के विश्वास, संवैधानिक मर्यादाओं और जनादेश के सम्मान पर आधारित देश की सबसे बड़ी राष्ट्रीय शक्ति है.
लोकतंत्र की वास्तविक ताकत जनता का विश्वास और उसकी सक्रिय भागीदारी है. ऐसे में संवैधानिक संस्थाओं और जनादेश का सम्मान करना प्रत्येक राजनीतिक दल की जिम्मेदारी है.
उन्होंने कहा कि वह लोकतंत्र की रक्षा, संवैधानिक मर्यादाओं के सम्मान और जनादेश की सर्वोच्चता का संदेश लेकर आज गाजियाबाद में आयोजित लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ पदयात्रा में सहभाग करेंगे. इस पदयात्रा के माध्यम से लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा का संदेश दिया जाएगा.
भाजपा का कार्यकर्ता लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा और देश के लोकतंत्र को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है. भाजपा लोकतांत्रिक परंपराओं, संवैधानिक मर्यादाओं और जनता के अधिकारों के संरक्षण के लिए निरंतर कार्य कर रही है.
उन्होंने कांग्रेस और इंडी गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता लगातार उन्हें नकार रही है. इसके बावजूद विपक्षी दलों का रवैया लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए उचित नहीं है.