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देहरादून में 'वोट बचाओ' यात्रा के तहत विपक्ष ने निकाला मार्च, मुख्य चुनाव आयुक्त का फूंका पुतला

देहरादून में सड़कों पर उतरा विपक्ष ( फोटो- ETV Bharat )

देहरादून/हल्द्वानी: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ की जा रही कार्रवाई के विरोध में विपक्ष का प्रदर्शन जारी है. इसी कड़ी में कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों ने आज देहरादून में संयुक्त मार्च निकाला. गांधी पार्क से घंटाघर तक निकाले गए मार्च में इंडिया गठबंधन और सिविल सोसाइटी के सभी संगठन शामिल हुए. इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने चुनाव आयोग के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया.