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देहरादून में 'वोट बचाओ' यात्रा के तहत विपक्ष ने निकाला मार्च, मुख्य चुनाव आयुक्त का फूंका पुतला

चुनाव आयोग पर कांग्रेस का वार, हल्द्वानी में सुमित हृदयेश के नेतृत्व में निकला जनाक्रोश मार्च, देहरादून में एकजुट हुआ विपक्ष

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देहरादून में सड़कों पर उतरा विपक्ष (फोटो- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : October 8, 2026 at 5:01 PM IST

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देहरादून/हल्द्वानी: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ की जा रही कार्रवाई के विरोध में विपक्ष का प्रदर्शन जारी है. इसी कड़ी में कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों ने आज देहरादून में संयुक्त मार्च निकाला. गांधी पार्क से घंटाघर तक निकाले गए मार्च में इंडिया गठबंधन और सिविल सोसाइटी के सभी संगठन शामिल हुए. इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने चुनाव आयोग के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया.

देहरादून के घंटाघर पर मुख्य चुनाव आयुक्त का पुतला दहन करते अपना विरोध प्रकट किया. इसके बाद जुलूस घंटाघर स्थित डॉ भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के समक्ष पहुंचा. जहां पर जुलूस सभा में बदल गया. कुछ देर के लिए इंडिया गठबंधन के घटक दलों के नेताओं ने घंटाघर पर जाम लगाकर मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग करते हुए प्रदर्शन किया.

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव इंद्रेश मैखुरी ने मतदाता सूची से हटाए गए नाम की समीक्षा किए जाने और पात्र मतदाताओं के नाम दोबारा मतदाता सूची में जोड़ने और चुनावी प्रक्रिया से जुड़े सवालों पर जवाब देही की मांग उठाई. वहीं, कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि आज देश में लोकतंत्र संविधान और आम आदमी का वोट का अधिकार खतरे में पड़ गया है.

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मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग (फोटो- ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने सीधे मतदाता के अधिकार पर डाका डाला है और अब चुनाव आयोग से कोई समझौता नहीं किया जा सकता है. उन्होंने तत्काल प्रभाव से मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने और उन पर मुकदमा दर्ज किए जाने की मांग उठाई है. धस्माना ने कहा कि जब तक ज्ञानेश कुमार को कुर्सी से नहीं हटाया जाता और जब तक प्रत्येक नागरिक का वोट सुरक्षित नहीं हो जाता, तब तक इंडिया गठबंधन सड़कों पर उतरकर इसी तरह प्रदर्शन करता रहेगा.

हल्द्वानी में 'वोट बचाओ, देश बचाओ, लोकतंत्र बचाओ' जन जागरण मार्च: हल्द्वानी में चुनाव आयोग के खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा खोला. विधायक सुमित हृदयेश के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने 'वोट बचाओ, देश बचाओ, लोकतंत्र बचाओ' जन जागरण मार्च निकाला. बुध पार्क से एसडीएम कोर्ट तक निकले मार्च में सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए.

Jan Aakrosh March
हल्द्वानी में कांग्रेस की यात्रा (फोटो- ETV Bharat)

कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयोग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. मार्च से पहले महात्मा गांधी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर राष्ट्रगान भी गाया गया. इसके बाद कार्यकर्ता हाथों में पार्टी के झंडे और तख्तियां लेकर सड़क पर उतरे. इस दौरान चुनाव आयोग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई. कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश ने आरोप लगाया कि,

"चुनाव प्रक्रिया को लेकर लगातार गंभीर सवाल उठ रहे हैं और मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा करना जरूरी है. कांग्रेस का यह आंदोलन किसी व्यक्ति या संस्था के खिलाफ नहीं, बल्कि लोकतंत्र और मताधिकार की रक्षा के लिए है."- सुमित हृदयेश, कांग्रेस विधायक, हल्द्वानी

सुमित हृदयेश ने चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि,

"वोट चोरी के जरिए लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास किया जा रहा है. देश में निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र की सबसे मजबूत नींव है और यदि मतदाता के वोट पर ही सवाल खड़े होने लगें तो लोकतांत्रिक व्यवस्था कमजोर होती है."- सुमित हृदयेश, कांग्रेस विधायक, हल्द्वानी

कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र और चुनाव आयोग के खिलाफ भी नारे लगाए और मतदाता सूची व चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग की. बुद्ध पार्क से एसडीएम कोर्ट तक निकले इस मार्च के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह दिखाई दिया. कांग्रेस का कहना है कि वोट की कथित हेराफेरी और चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता के मुद्दे को लेकर उनका यह आंदोलन आगे भी जारी रहेगा.

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