ETV Bharat / state

नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल ने विपक्ष पर बोला बड़ा हमला, 'महिलाओं को राजनीति में प्रतिनिधित्व नहीं देना चाहता है विपक्ष'

नारी शक्ति वंदन अधिनियम में लाए गए संशोधन पास नहीं होने पर सिरसा से पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल ने विपक्ष पर बड़ा हमला बोला है.

NARI SHAKTI VANDAN ADHINIYAM
पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : April 21, 2026 at 4:47 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

सिरसाः नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन का विपक्षी दलों के द्वारा लोकसभा में विरोध किया गया था. संविधान संशोधन के लिए दो तिहाई बहुमत सत्ता पक्षा के पास नहीं है. पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा नारी शक्ति वंदन अधिनियम में लाए गए संशोधन पर विपक्षी दलों के द्वारा सहयोग नहीं किए जाने पर पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल ने तीखा हमला बोला है.

'विपक्ष के नकरात्मक रवैये के कारण विधेयक अटका': सुनीता दुग्गल मंगलवार को सिरसा के रेस्ट हाउस में मीडिया कर्मियों से बातचीत कर रही थीं. पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल ने आरोप लगाया कि "विपक्ष के नकारात्मक रवैये और ओछी मानसिकता ने इस विधेयक को पारित होने में रोड़ा अटकाया, जिस कारण नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन नहीं हो पाया है. विपक्ष के इस कृत्य की जितनी भर्त्सना की जाए कम है."

नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल का बयान (Etv Bharat)

'2023 में ये बिल सर्वसम्मति से पास हुआ था विधेयक': सुनीता दुग्गल ने कहा कि "2023 में ये बिल सर्वसम्मति से पास हुआ था, उस समय भी इसमें कुछ शर्तें रखी गई थी. नई संसद में सबसे पहले यही बिल पास हुआ था. इस बिल पर सर्वप्रथम मैंने स्वयं ही बोला था. सरकार की मंशा थी कि 2024 में बिल लागू नहीं हुआ तो 2029 तक इसे लागू कर दिया जाए, ताकि महिलाओं की भागीदारी भी राजनीति में बढ़े, जोकि महिलाओं का अधिकार भी है. सरकार ने महिलाओं को सशक्त तो बनाया ही, अब सरकार की मंशा है कि महिलाओं को अब राजनीति में भी 33 प्रतिशत आरक्षण देकर उन्हें बड़े मंच पर पहुंचाया जाए."

'विपक्ष को सरकार का ये ऐतिहासिक कदम रास नहीं आया': उन्होंने कहा कि "विकसित भारत की तस्वीर महिलाओं की भागीदारी से ही स्पष्ट झलक रही थी, लेकिन विपक्ष को सरकार का ये ऐतिहासिक कदम रास नहीं आया." पत्रकारों द्वारा विपक्ष संबंधी पूछे गए सवाल पर सुनीता दुग्गल ने कहा कि "विपक्ष का रवैया शुरू से ही नकारात्मक रहा है. विपक्ष चाहता तो कभी का इसे पारित किया जा सकता था, लेकिन विपक्ष महिलाओं को प्रतिनिधित्व नहीं देना चाहता है. उनकी मंशा महिलाओं को वोटिंग लाइन में ही खड़ा करने की है. इस बिल को लेकर महिलाओं और बेटियों को आशाएं बहुत थी, कि अब वे राजनीति में अपना हक बखूबी प्राप्त कर सकेंगी, लेकिन उन्हें इस बिल के पारित न होने से गहरा धक्का लगा है."

विपक्ष के प्रति मातृ शक्ति में गहरा रोष: सुनीता दुग्गल ने कहा कि विपक्ष के प्रति मातृ शक्ति में गहरा रोष है और इस रोष का वे आगामी 2029 चुनावों में हिसाब बराबर करने को आतुर हैं. विपक्ष की इस घटिया सोच के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी महिला शक्ति से माफी मांगी है और महिलाओं को आश्वस्त किया है कि आपके अधिकार के लिए प्रयास जारी रहेंगे."

ये भी पढ़ें-हरियाणा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर जागरूकता अभियान तेज, रैलियों में उमड़ा जनसैलाब

TAGGED:

SUNITA DUGGAL
पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल
नारी शक्ति वंदन अधिनियम
SUNITA DUGGAL ON MAHILA AARAKSHAN
NARI SHAKTI VANDAN ADHINIYAM

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.