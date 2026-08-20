विधानसभा सत्र : सदन में विपक्ष की गैरमौजूदगी पर अध्यक्ष का छलका दर्द, सत्ता पक्ष बोला- दिल्ली के इशारे पर लोकतंत्र की हत्या
विधानसभा के पहले दिन विपक्ष का सदन में गैरमौजूदगी पर अध्यक्ष सदन में नहीं आने के बजाय विपक्ष को अपनी बात सदन में रखनी चाहिए.
Published : August 20, 2026 at 1:38 PM IST
जयपुर : राजस्थान विधानसभा सत्र के पहले दिन विपक्ष ने सदन की कार्यवाही में हिस्सा नहीं लिया. विपक्षी विधायकों की गैरमौजूदगी को लेकर सत्ता पक्ष ने नाराजगी जताई. विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने सदन में विपक्ष की खाली सीटों को लेकर पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा कि विपक्ष को अपने मुद्दे सदन के भीतर रखने का पूरा अधिकार है, इसीलिए उसे विधानसभा की कार्यवाही में शामिल होना चाहिए. वहीं, सत्ता पक्ष ने विपक्ष पर निशान साधते हुए कहा कि दिल्ली के इशारे पर लोकतंत्र की हत्या की गई. सदन में गीतांजलि विश्वविद्यालय और राजस्थान वृक्ष सरक्षण विधेयक सदन के पटल पर रखे गए.
खाली सीटें देख हुई पीड़ा : विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि विपक्ष के पास जनता से जुड़े विषयों को सदन में उठाने का पूरा अवसर और अधिकार है. ऐसे में सदन में नहीं आने के बजाय विपक्ष को अपनी बात सदन के भीतर रखनी चाहिए. सदन में विपक्ष की खाली सीटों को देख पीड़ा हो रही है. विपक्ष को अपने मुद्दे सदन के भीतर रखने का पूरा अधिकार और सम्मान है. उन्होंने सभी सदस्यों से विधानसभा की कार्यवाही में भाग लेने की अपील की और कहा कि जो भी विषय हैं, उन्हें सदन के अंदर रखा जाए. सदन में विपक्ष की मौजूदगी जरूरी है जनता के मुद्दों के लिए सबको सहयोग करना चाहिए.
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वंदे मातरम् के गायन से भागे : विपक्ष के सदन की कार्यवाही में शामिल नहीं होने पर भाजपा के मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने भी निशाना साधा. गर्ग ने कहा कि विपक्ष का बिना किसी कारण सदन में नहीं आना समझ से परे है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि संभवत: विपक्ष इसीलिए सदन में नहीं आया क्योंकि उसे वंदे मातरम् के गायन में शामिल होना पड़ता. गर्ग ने कहा कि विपक्ष के पास सदन में अपनी बात रखने का पूरा अवसर था. सरकार के खिलाफ कोई मुद्दा है तो उसे सदन में उठाया जा सकता है और सरकार से जवाब मांगा जा सकता है. ऐसे में कार्यवाही का बहिष्कार करने के बजाय सदन में उपस्थित रहकर अपनी बात रखना अधिक उचित होता.
दिल्ली के इशारे पर लोकतंत्र की हत्या : संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल ने विपक्ष के सदन से दूर रहने को लेकर कहा कि विपक्षी सदस्य बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित रहे. उन्होंने कहा कि विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले सर्वदलीय बैठक हुई थी, जिसमें सभी दलों के नेताओं से चर्चा की गई थी. पटेल ने कहा बैठक में इस बात पर सहमति बनी थी कि राजस्थान विधानसभा की गौरवपूर्ण परंपराओं का पालन किया जाएगा और सभी दल सदन की कार्यवाही में सक्रिय रूप से भाग लेंगे. विपक्ष का पहले हुई सहमति के विपरीत सदन में नहीं आना उचित नहीं है.
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संसदीय कार्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र में विधानसभा जनता के मुद्दों पर चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण मंच है. विपक्ष को सरकार से सवाल पूछने हैं, सरकार के कामकाज पर आपत्ति है या किसी नीति का विरोध करना है तो उसके लिए सदन में आकर अपनी बात रखनी चाहिए. पटेल ने कहा कि राजस्थान विधानसभा की अपनी गौरवपूर्ण परंपरा रही है और सभी दलों का दायित्व है कि इस परंपरा को बनाए रखें. उन्होंने विपक्ष से सदन की कार्यवाही में भाग लेने का आग्रह किया.
विधानसभा सत्र के पहले दिन दो विधेयक पेश : राजस्थान विधानसभा के पहले दिन सदन में शोकाभिव्यक्ति के साथ कार्यवाही शुरू हुई. सदन में पूर्व राज्यपाल डी.वाई. पाटील, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी, आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एन. भास्कर राव सहित पूर्व सांसद-विधायक विष्णु मोदी, पूर्व सदस्य ब्रह्मदेव कुमावत, बाबूलाल बैरवा और नवनीत लाल निनामा को श्रद्धांजलि दी गई. इसके बाद विधायी कार्य के तहत उपमुख्यमंत्री डॉ. पीसी बैरवा ने गीतांजलि ग्लोबल विश्वविद्यालय जयपुर विधेयक, 2026 सदन में रखा. वहीं, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने राजस्थान वृक्ष संरक्षण विधेयक, 2026 सदन के पटल पर रखा. पहले दिन की कार्यवाही पूरी होने के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही शुक्रवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी.
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पहले दिन ही सत्ता-विपक्ष में टकराव के संकेत : मानसून सत्र के पहले दिन विपक्ष का सदन से दूर रहना और सत्ता पक्ष की ओर से इस पर सवाल उठाना आने वाले दिनों की तस्वीर भी दिखा रहा है. विपक्ष पहले ही सरकार पर जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा से बचने के आरोप लगा चुका है, जबकि सत्ता पक्ष का कहना है कि विपक्ष को सदन में आकर सरकार से सवाल पूछने चाहिए. ऐसे में सत्र के आगामी दिनों में UCC समेत विभिन्न विधेयकों और जनहित के मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव बढ़ने के आसार हैं. पहले दिन की कार्यवाही में विपक्ष की गैरमौजूदगी ने विधानसभा के भीतर राजनीतिक माहौल को गर्म कर दिया है.
कार्य सलाहकार समिति की बैठकः राजस्थान विधानसभा सत्र के संबंध में कार्य सलाहकार समिति की बैठक हुई. विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की अध्यक्षता में हुई बैठक में कल तक का कामकाज तय किया गया है. कल के बाद सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो सकती है.