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विधानसभा सत्र : सदन में विपक्ष की गैरमौजूदगी पर अध्यक्ष का छलका दर्द, सत्ता पक्ष बोला- दिल्ली के इशारे पर लोकतंत्र की हत्या

जयपुर : राजस्थान विधानसभा सत्र के पहले दिन विपक्ष ने सदन की कार्यवाही में हिस्सा नहीं लिया. विपक्षी विधायकों की गैरमौजूदगी को लेकर सत्ता पक्ष ने नाराजगी जताई. विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने सदन में विपक्ष की खाली सीटों को लेकर पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा कि विपक्ष को अपने मुद्दे सदन के भीतर रखने का पूरा अधिकार है, इसीलिए उसे विधानसभा की कार्यवाही में शामिल होना चाहिए. वहीं, सत्ता पक्ष ने विपक्ष पर निशान साधते हुए कहा कि दिल्ली के इशारे पर लोकतंत्र की हत्या की गई. सदन में गीतांजलि विश्वविद्यालय और राजस्थान वृक्ष सरक्षण विधेयक सदन के पटल पर रखे गए.

खाली सीटें देख हुई पीड़ा : विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि विपक्ष के पास जनता से जुड़े विषयों को सदन में उठाने का पूरा अवसर और अधिकार है. ऐसे में सदन में नहीं आने के बजाय विपक्ष को अपनी बात सदन के भीतर रखनी चाहिए. सदन में विपक्ष की खाली सीटों को देख पीड़ा हो रही है. विपक्ष को अपने मुद्दे सदन के भीतर रखने का पूरा अधिकार और सम्मान है. उन्होंने सभी सदस्यों से विधानसभा की कार्यवाही में भाग लेने की अपील की और कहा कि जो भी विषय हैं, उन्हें सदन के अंदर रखा जाए. सदन में विपक्ष की मौजूदगी जरूरी है जनता के मुद्दों के लिए सबको सहयोग करना चाहिए.

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वंदे मातरम् के गायन से भागे : विपक्ष के सदन की कार्यवाही में शामिल नहीं होने पर भाजपा के मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने भी निशाना साधा. गर्ग ने कहा कि विपक्ष का बिना किसी कारण सदन में नहीं आना समझ से परे है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि संभवत: विपक्ष इसीलिए सदन में नहीं आया क्योंकि उसे वंदे मातरम् के गायन में शामिल होना पड़ता. गर्ग ने कहा कि विपक्ष के पास सदन में अपनी बात रखने का पूरा अवसर था. सरकार के खिलाफ कोई मुद्दा है तो उसे सदन में उठाया जा सकता है और सरकार से जवाब मांगा जा सकता है. ऐसे में कार्यवाही का बहिष्कार करने के बजाय सदन में उपस्थित रहकर अपनी बात रखना अधिक उचित होता.

दिल्ली के इशारे पर लोकतंत्र की हत्या : संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल ने विपक्ष के सदन से दूर रहने को लेकर कहा कि विपक्षी सदस्य बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित रहे. उन्होंने कहा कि विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले सर्वदलीय बैठक हुई थी, जिसमें सभी दलों के नेताओं से चर्चा की गई थी. पटेल ने कहा बैठक में इस बात पर सहमति बनी थी कि राजस्थान विधानसभा की गौरवपूर्ण परंपराओं का पालन किया जाएगा और सभी दल सदन की कार्यवाही में सक्रिय रूप से भाग लेंगे. विपक्ष का पहले हुई सहमति के विपरीत सदन में नहीं आना उचित नहीं है.

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