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सहारनपुर में विपक्षी नेताओं का जमावड़ा; सपा, कांग्रेस और AIMIM के प्रतिनिधिमंडल पहुंचेंगे

सहारनपुर: कलेक्ट्रेट परिसर में मस्जिद के ध्वस्तीकरण के बाद सियासी हलचल तेज है. सोमवार को सपा, कांग्रेस और AIMIM का प्रतिनिधिमंडल सहारनपुर पहुंच सकता है. एक ही दिन विपक्षी दलों के नेताओं का जमावड़ा होने से पुलिस-प्रशासन के सामने कानून-व्यवस्था बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है.

पुलिस-प्रशासन ने सुरक्षा-व्यवस्था को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं. कलेक्ट्रेट परिसर के अलावा आसपास के संवेदनशील इलाकों और प्रमुख मार्गों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जा सकता है. प्रशासन के सामने चुनौती सिर्फ नेताओं की आवाजाही को नियंत्रित करने की नहीं, बल्कि संभावित भीड़, नारेबाजी और प्रदर्शन को रोकने की भी होगी.

समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल के मुताबिक, सपा का 22 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल सोमवार को सहारनपुर पहुंचेगा. प्रतिनिधिमंडल यहां मंडलायुक्त समेत अन्य प्रशासनिक अधिकारियों से मुलाकात कर मस्जिद ध्वस्तीकरण और उससे जुड़े पूरे घटनाक्रम की जानकारी लेगा. इसके बाद प्रतिनिधिमंडल अपनी रिपोर्ट तैयार कर प्रदेश कार्यालय को सौंपेगा.

प्रस्तावित प्रतिनिधिमंडल में कैराना सांसद इकरा हसन, मुजफ्फरनगर सांसद हरेंद्र मलिक, राष्ट्रीय महासचिव चौधरी रुद्रसेन, पूर्व सांसद हाजी फजलुर्रहमान, विधायक अतुल प्रधान, आशु मलिक, उमर अली खान और रामअवतार सैनी, एमएलसी किरन पाल कश्यप, पूर्व विधायक माविया अली समेत कई नेता शामिल हैं.

सपा प्रदेश अध्यक्ष के मुताबिक, प्रतिनिधिमंडल अधिकारियों से यह जानकारी हासिल करेगा कि मस्जिद के खिलाफ कार्रवाई में कौन-कौन से प्रशासनिक और न्यायिक कदम उठाए गए. ध्वस्तीकरण किस कानूनी प्रक्रिया के तहत किया गया. प्रतिनिधिमंडल मस्जिद पक्ष के लोगों से भी मुलाकात कर सकता है.

कांग्रेस की टीम भी पहुंचेगी: कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, उत्तर प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम और सहारनपुर सांसद इमरान मसूद प्रतिनिधिमंडल के साथ अधिकारियों से मुलाकात कर सकते हैं. कांग्रेस नेता प्रशासन के सामने अपना पक्ष रखने के साथ मस्जिद पक्ष के लोगों से भी बातचीत कर सकते हैं.