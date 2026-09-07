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सहारनपुर में विपक्षी नेताओं का जमावड़ा; सपा, कांग्रेस और AIMIM के प्रतिनिधिमंडल पहुंचेंगे

सोमवार को कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और AIMIM का प्रतिनिधिमंडल सहारनपुर पहुंच सकता है. प्रशासन अलर्ट मोड पर है.

सहारनपुर में आज विपक्षी नेताओं का जमावड़ा.
सहारनपुर में आज विपक्षी नेताओं का जमावड़ा. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 7, 2026 at 10:47 AM IST

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सहारनपुर: कलेक्ट्रेट परिसर में मस्जिद के ध्वस्तीकरण के बाद सियासी हलचल तेज है. सोमवार को सपा, कांग्रेस और AIMIM का प्रतिनिधिमंडल सहारनपुर पहुंच सकता है. एक ही दिन विपक्षी दलों के नेताओं का जमावड़ा होने से पुलिस-प्रशासन के सामने कानून-व्यवस्था बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है.

पुलिस-प्रशासन ने सुरक्षा-व्यवस्था को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं. कलेक्ट्रेट परिसर के अलावा आसपास के संवेदनशील इलाकों और प्रमुख मार्गों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जा सकता है. प्रशासन के सामने चुनौती सिर्फ नेताओं की आवाजाही को नियंत्रित करने की नहीं, बल्कि संभावित भीड़, नारेबाजी और प्रदर्शन को रोकने की भी होगी.

समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल के मुताबिक, सपा का 22 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल सोमवार को सहारनपुर पहुंचेगा. प्रतिनिधिमंडल यहां मंडलायुक्त समेत अन्य प्रशासनिक अधिकारियों से मुलाकात कर मस्जिद ध्वस्तीकरण और उससे जुड़े पूरे घटनाक्रम की जानकारी लेगा. इसके बाद प्रतिनिधिमंडल अपनी रिपोर्ट तैयार कर प्रदेश कार्यालय को सौंपेगा.

प्रस्तावित प्रतिनिधिमंडल में कैराना सांसद इकरा हसन, मुजफ्फरनगर सांसद हरेंद्र मलिक, राष्ट्रीय महासचिव चौधरी रुद्रसेन, पूर्व सांसद हाजी फजलुर्रहमान, विधायक अतुल प्रधान, आशु मलिक, उमर अली खान और रामअवतार सैनी, एमएलसी किरन पाल कश्यप, पूर्व विधायक माविया अली समेत कई नेता शामिल हैं.

सपा प्रदेश अध्यक्ष के मुताबिक, प्रतिनिधिमंडल अधिकारियों से यह जानकारी हासिल करेगा कि मस्जिद के खिलाफ कार्रवाई में कौन-कौन से प्रशासनिक और न्यायिक कदम उठाए गए. ध्वस्तीकरण किस कानूनी प्रक्रिया के तहत किया गया. प्रतिनिधिमंडल मस्जिद पक्ष के लोगों से भी मुलाकात कर सकता है.

कांग्रेस की टीम भी पहुंचेगी: कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, उत्तर प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम और सहारनपुर सांसद इमरान मसूद प्रतिनिधिमंडल के साथ अधिकारियों से मुलाकात कर सकते हैं. कांग्रेस नेता प्रशासन के सामने अपना पक्ष रखने के साथ मस्जिद पक्ष के लोगों से भी बातचीत कर सकते हैं.

AIMIM की बढ़ी सक्रियता: सहारनपुर प्रकरण के बाद AIMIM की भी सक्रियता बढ़ गई है. पार्टी की ओर से वकीलों का एक प्रतिनिधिमंडल सहारनपुर पहुंचने की सूचना है. यह प्रतिनिधिमंडल मस्जिद से जुड़े दस्तावेजों और अब तक हुई कानूनी कार्रवाई की जानकारी जुटा सकता है.

5 सितंबर को हटाई गई मस्जिद: सहारनपुर कलेक्ट्रेट परिसर स्थित मस्जिद को 5 सितंबर की सुबह भारी पुलिस बल की मौजूदगी में ध्वस्त कर दिया गया था. कार्रवाई के दौरान कलेक्ट्रेट परिसर के प्रवेश द्वार बंद रखे गए थे. पुलिस, पीएसी तथा अन्य सुरक्षा बल तैनात किए गए थे. प्रशासन की ओर से जेसीबी और डंपरों की मदद से ढांचे को हटाकर मलबा बाहर ले जाया गया.

एसडीएम सुबोध कुमार का कहना है कि मस्जिद सरकारी जमीन पर बनी थी और उसे अवैध घोषित किए जाने के बाद न्यायिक प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की गई. सिटी मजिस्ट्रेट की अदालत ने मस्जिद को सरकारी जमीन पर अनधिकृत कब्जा माना था. इसके खिलाफ मस्जिद पक्ष की ओर से अपील की गई, लेकिन 2 सितंबर को जिला अदालत ने सिटी मजिस्ट्रेट के आदेश को बरकरार रखते हुए अपील खारिज कर दी थी.

मस्जिद के मुतवल्ली तनवीर का आरोप है कि ध्वस्तीकरण के लिए अलग से आदेश नहीं दिया गया था. कानूनी प्रक्रिया पूरी होने का समय भी बाकी था. मस्जिद प्रबंधन अब मामले को हाईकोर्ट में चुनौती देने की तैयारी में है. वहीं, प्रशासन का कहना है कि अदालत के आदेश का अनुपालन करते हुए निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की गई.

यह भी पढ़ें: सहारनपुर में मस्जिद के नीचे कुआं! मंत्री कपिल देव बोले- सच सामने आना चाहिए, प्रशासन करे जांच

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