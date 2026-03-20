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राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा का CM सुक्खू के जवाब पर विपक्ष का हंगामा, सदन से किया वॉकआउट

शिमला: हिमाचल प्रदेश विधानसभा में उस समय फिर हंगामा देखने को मिला जब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू राज्यपाल के अभिभाषण पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब दे रहे थे. मुख्यमंत्री के बयान का विरोध करते हुए विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया और सरकार एवं मुख्यमंत्री के खिलाफ नारेबाज़ी करते हुए बाहर निकल आए. विपक्ष ने मुख्यमंत्री पर सदन में झूठ बोलने और विपक्षी नेताओं पर गलत आरोप लगाने के गंभीर आरोप लगाए. सदन के बाहर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री को घेरते हुए कहा भाजपा हिमाचल विरोधी नहीं कांग्रेस विरोधी है.

'मदद के बजाय लोगों को परेशान कर रही सरकार'

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि अभिभाषण पर जवाब देते समय उन्होंने तथ्यों के बजाय गलत बयानबाजी की. उन्होंने आरोप लगाया कि, "आपदा के समय भाजपा कार्यकर्ता 12 से 15 किलोमीटर पैदल चलकर लोगों तक मदद पहुंचा रहे थे, जबकि सरकार आपदा प्रभावितों पर FIR दर्ज कर रही है और 70 से अधिक लोगों पर तीन FIR दर्ज की गई हैं. लोगों की मदद करने के बजाय सरकार लोगों को परेशान करने का काम कर रही है. मुख्यमंत्री भाजपा पर जो आरोप लगा रही हैं वो निराधार है. प्रदेश आज अगर आर्थिक संकट के दौर से गुजर रही है तो उसके लिए कांग्रेस की पूर्व सरकारों और वर्तमान कांग्रेस की सरकार दोषी है."