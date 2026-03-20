राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा का CM सुक्खू के जवाब पर विपक्ष का हंगामा, सदन से किया वॉकआउट
विपक्ष ने मुख्यमंत्री पर सदन में झूठ बोलने और विपक्षी नेताओं पर गलत आरोप लगाने के गंभीर आरोप लगाए.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : March 20, 2026 at 10:19 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश विधानसभा में उस समय फिर हंगामा देखने को मिला जब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू राज्यपाल के अभिभाषण पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब दे रहे थे. मुख्यमंत्री के बयान का विरोध करते हुए विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया और सरकार एवं मुख्यमंत्री के खिलाफ नारेबाज़ी करते हुए बाहर निकल आए. विपक्ष ने मुख्यमंत्री पर सदन में झूठ बोलने और विपक्षी नेताओं पर गलत आरोप लगाने के गंभीर आरोप लगाए. सदन के बाहर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री को घेरते हुए कहा भाजपा हिमाचल विरोधी नहीं कांग्रेस विरोधी है.
'मदद के बजाय लोगों को परेशान कर रही सरकार'
नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि अभिभाषण पर जवाब देते समय उन्होंने तथ्यों के बजाय गलत बयानबाजी की. उन्होंने आरोप लगाया कि, "आपदा के समय भाजपा कार्यकर्ता 12 से 15 किलोमीटर पैदल चलकर लोगों तक मदद पहुंचा रहे थे, जबकि सरकार आपदा प्रभावितों पर FIR दर्ज कर रही है और 70 से अधिक लोगों पर तीन FIR दर्ज की गई हैं. लोगों की मदद करने के बजाय सरकार लोगों को परेशान करने का काम कर रही है. मुख्यमंत्री भाजपा पर जो आरोप लगा रही हैं वो निराधार है. प्रदेश आज अगर आर्थिक संकट के दौर से गुजर रही है तो उसके लिए कांग्रेस की पूर्व सरकारों और वर्तमान कांग्रेस की सरकार दोषी है."
'प्रदेश में विकास कार्य ठप'
नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि, प्रदेश में विकास कार्य ठप है. उन्होंने प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगड़ने, विकास ठप होने और नशे के बढ़ते प्रभाव का भी मुद्दा उठाया। जयराम ठाकुर ने कहा कि भाजपा हिमाचल विरोधी नहीं बल्कि कांग्रेस की नीतियों का विरोध करती है और प्रदेश के विकास के लिए प्रतिबद्ध है.
CM सुक्खू का विपक्ष पर पलटवार
वहीं, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि, "पूर्व भाजपा सरकार ने पांच साल में प्रदेश की संपदा को लुटाया है, लेकिन हम प्रदेश की संपदा को नहीं लुटने देंगे. हम एक-एक दिन सोच कर प्रदेश हित में काम कर रहे हैं. इसके लिए मैं निचले स्तर पर जेई से बात करता हूं. हम पहले ही बजट में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ाने की योजना को लेकर आए. हिमाचल ने तीन साल में सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा को सहन किया. ऐसी आपदा प्रदेश के कभी नहीं है, उस आपदा में भाजपा राजनीतिक रोटियां सेंक रही थी."
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