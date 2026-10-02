बिहार सरकार के इस फैसले से मचा सियासी भूचाल, विपक्ष ने पूछा करोड़ों खर्च करने के पीछे क्या है मंशा?
सम्राट कैबिनेट के एक फैसले ने बैठे-बिठाए विपक्ष को बड़ा मुद्दा दे दिया है, जिसपर आरोप-प्रत्यारोप शुरू हो गया है. रिपोर्ट-धर्मेंद्र सिन्हा
Published : October 2, 2026 at 3:42 PM IST
पटना: बिहार सरकार की ओर से 30 वाटर कैनन और 86 नए वज्र वाहन खरीदने के फैसले के बाद राज्य में सियासी बहस तेज हो गई है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में 30 सितंबर को हुई कैबिनेट बैठक में इनकी खरीद के लिए कुल 62 करोड़ 52 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई. इस फैसले के पीछे की मंशा को लेकर विपक्ष ने सवाल उठाया है और आंदोलनों को दबाने के लिए लिया गया फैसला करार दिया है.
कैबिनेट के फैसले पर सियासी संग्राम
इसमें 30 वाटर कैनन की कीमत 26 करोड़ 40 लाख रुपये और 86 वज्र वाहनों की कीमत 36 करोड़ 12 लाख रुपये बताई गई है. एक तरफ सरकार में शामिल मुख्य पार्टी भाजपा के प्रवक्ता कहते हैं कि यह फैसला सुरक्षा के मद्देनजर नजर लिया गया है. वहीं विपक्ष इसे पूरी तरह निराधार बताता है. वहीं छात्र नेता भी इसे लेकर सरकार पर हमलावर है.
सरकार का तर्क
सरकार की ओर से इस फैसले को कानून-व्यवस्था को मजबूत करने और पुलिस की क्षमता बढ़ाने से जोड़कर देखा जा रहा है. सरकार पक्ष के प्रवक्ता का कहना है कि यह खरीद किसी एक आंदोलन या किसी खास छात्र संगठन को ध्यान में रखकर नहीं की गई है. उनके मुताबिक विभाग की आवश्यकता के आधार पर सरकार ने यह फैसला लिया है.
"राज्य में प्रदर्शन, भीड़ नियंत्रण, दंगा, सड़क जाम, संवेदनशील परिस्थितियों, त्योहारों, चुनावी कार्यक्रमों और वीआईपी-वीवीआईपी मूवमेंट जैसी परिस्थितियों में पुलिस को अतिरिक्त संसाधनों की जरूरत होती है. रिपोर्टों के मुताबिक गृह विभाग ने इन वाहनों के इस्तेमाल को कानून-व्यवस्था के साथ-साथ अन्य आपात परिस्थितियों से भी जोड़ा है."- प्रेम रंजन पटेल, प्रवक्ता, भाजपा
विपक्ष का हमला
विपक्ष ने सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाए हैं. आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद का कहना है कि सरकार जनता के मुद्दों पर काम करने के बजाय अपने बचाव की तैयारी कर रही है. उनका आरोप है कि बिहार में छात्र नौकरी और रोजगार की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं. शिक्षक शिक्षा व्यवस्था, तबादला नीति और नियमितीकरण समेत अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं. लेकिन इन मुद्दों का समाधान करने के बजाय सरकार आंदोलन को नियंत्रित करने के लिए संसाधन खरीद रही है.
"जब सरकार छात्रों, नौजवानों और शिक्षकों का विश्वास जीत लेगी तो लोगों को बार-बार सड़क पर उतरने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सरकार की ओर से किए गए वादों पर अमल नहीं होने के कारण लोगों में असंतोष पैदा होता है और वही असंतोष आंदोलनों के रूप में सामने आता है."- एजाज अहमद,आरजेडी प्रवक्ता
आरजेडी प्रवक्ता ने शिक्षक भर्ती और रोजगार से जुड़े मुद्दों का जिक्र करते हुए सरकार पर वादे पूरे नहीं करने का आरोप लगाया है. उन्होंने शिक्षक भर्ती परीक्षा TRE-4 समेत विभिन्न भर्ती प्रक्रियाओं का उल्लेख करते हुए दावा किया कि सरकार को युवाओं की समस्याओं का समाधान करना चाहिए. उनका कहना है कि अगर सरकार समय पर रोजगार, शिक्षा और शिक्षकों से जुड़े मुद्दों पर काम करे तो आंदोलन की परिस्थितियां ही कम होंगी.
छात्र नेता सौरभ कुमार का सवाल
इस फैसले को लेकर छात्र नेता सौरभ कुमार ने भी सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि छात्रों के आंदोलन को दबाने के लिए वज्र वाहन और वाटर कैनन खरीदना समाधान नहीं है. उनके मुताबिक छात्र भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता, पेपर लीक और परीक्षा की समयबद्धता जैसे मुद्दों को लेकर लगातार आवाज उठाते रहे हैं.
"भर्ती परीक्षाओं से जुड़े मामलों में छात्रों को कार्रवाई का सामना करना पड़ता है, जबकि परीक्षा व्यवस्था में कथित गड़बड़ियों और पेपर लीक जैसे मामलों को लेकर सरकार को अधिक स्पष्ट कार्रवाई करनी चाहिए. छात्रों की मांगों पर ठोस निर्णय लेने के बजाय आंदोलन नियंत्रित करने की तैयारी क्यों की जा रही है."- सौरभ कुमार, छात्र नेता
आंदोलन नहीं रुकेगा- छात्र नेता
छात्र नेता ने सरकार के फैसले पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगर सरकार को लगता है कि वज्र वाहन और वाटर कैनन खरीदने से छात्र डर जाएंगे तो यह संभव नहीं है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सरकार चाहे तो 62 करोड़ के बजाय 162 करोड़ रुपये खर्च कर दे और अतिरिक्त वाहन खरीद ले, लेकिन इससे छात्रों की मांगें खत्म नहीं होंगी.
बिहार और आंदोलन
वज्र वाहन और वाटर कैनन की खरीद का फैसला ऐसे समय आया है जब बिहार में छात्र, शिक्षक और विभिन्न संगठन अलग-अलग मुद्दों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं. इसी वजह से इस फैसले की राजनीतिक व्याख्या भी शुरू हो गई है. विपक्ष और छात्र संगठनों का कहना है कि सरकार को आंदोलन की वजहों पर काम करना चाहिए, जबकि सरकार पक्ष इसे कानून-व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की सामान्य प्रक्रिया बता रहा है.
कुल 62.52 करोड़ रुपये होंगे खर्च
कैबिनेट के फैसले के मुताबिक 30 वाटर कैनन और 86 वज्र वाहनों की खरीद पर कुल 62.52 करोड़ रुपये खर्च होंगे. वहीं उपलब्ध रिपोर्टों में सरकार की ओर से इनके उपयोग को केवल प्रदर्शन नियंत्रण तक सीमित नहीं बताया गया है. दंगा, सड़क जाम, संवेदनशील परिस्थितियों, आपात स्थिति, त्योहारों तथा वीआईपी-वीवीआईपी मूवमेंट जैसे कार्यों में भी इनके इस्तेमाल की बात सामने आई है.
अब बड़ा सवाल यही है कि सरकार की यह खरीद बिहार में कानून-व्यवस्था के लिए पुलिस की क्षमता बढ़ाने का सामान्य कदम साबित होती है या छात्र-शिक्षक आंदोलनों के बीच इसकी राजनीतिक बहस और तेज होती है. फिलहाल सरकार और छात्र संगठनों के रुख में स्पष्ट अंतर दिखाई दे रहा है.सरकार इसे सुरक्षा से जुड़ा फैसला बता रही है, जबकि विपक्ष और छात्र संगठन इसे आंदोलन के संदर्भ में देख रहे हैं.
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