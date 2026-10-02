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बिहार सरकार के इस फैसले से मचा सियासी भूचाल, विपक्ष ने पूछा करोड़ों खर्च करने के पीछे क्या है मंशा?

कैबिनेट के फैसले पर सियासी संग्राम ( ETV Bharat )

पटना: बिहार सरकार की ओर से 30 वाटर कैनन और 86 नए वज्र वाहन खरीदने के फैसले के बाद राज्य में सियासी बहस तेज हो गई है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में 30 सितंबर को हुई कैबिनेट बैठक में इनकी खरीद के लिए कुल 62 करोड़ 52 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई. इस फैसले के पीछे की मंशा को लेकर विपक्ष ने सवाल उठाया है और आंदोलनों को दबाने के लिए लिया गया फैसला करार दिया है.

कैबिनेट के फैसले पर सियासी संग्राम इसमें 30 वाटर कैनन की कीमत 26 करोड़ 40 लाख रुपये और 86 वज्र वाहनों की कीमत 36 करोड़ 12 लाख रुपये बताई गई है. एक तरफ सरकार में शामिल मुख्य पार्टी भाजपा के प्रवक्ता कहते हैं कि यह फैसला सुरक्षा के मद्देनजर नजर लिया गया है. वहीं विपक्ष इसे पूरी तरह निराधार बताता है. वहीं छात्र नेता भी इसे लेकर सरकार पर हमलावर है. सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सियासी बयानबाजी तेज (ETV Bharat) सरकार का तर्क सरकार की ओर से इस फैसले को कानून-व्यवस्था को मजबूत करने और पुलिस की क्षमता बढ़ाने से जोड़कर देखा जा रहा है. सरकार पक्ष के प्रवक्ता का कहना है कि यह खरीद किसी एक आंदोलन या किसी खास छात्र संगठन को ध्यान में रखकर नहीं की गई है. उनके मुताबिक विभाग की आवश्यकता के आधार पर सरकार ने यह फैसला लिया है. "राज्य में प्रदर्शन, भीड़ नियंत्रण, दंगा, सड़क जाम, संवेदनशील परिस्थितियों, त्योहारों, चुनावी कार्यक्रमों और वीआईपी-वीवीआईपी मूवमेंट जैसी परिस्थितियों में पुलिस को अतिरिक्त संसाधनों की जरूरत होती है. रिपोर्टों के मुताबिक गृह विभाग ने इन वाहनों के इस्तेमाल को कानून-व्यवस्था के साथ-साथ अन्य आपात परिस्थितियों से भी जोड़ा है."- प्रेम रंजन पटेल, प्रवक्ता, भाजपा विपक्ष का हमला विपक्ष ने सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाए हैं. आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद का कहना है कि सरकार जनता के मुद्दों पर काम करने के बजाय अपने बचाव की तैयारी कर रही है. उनका आरोप है कि बिहार में छात्र नौकरी और रोजगार की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं. शिक्षक शिक्षा व्यवस्था, तबादला नीति और नियमितीकरण समेत अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं. लेकिन इन मुद्दों का समाधान करने के बजाय सरकार आंदोलन को नियंत्रित करने के लिए संसाधन खरीद रही है. "जब सरकार छात्रों, नौजवानों और शिक्षकों का विश्वास जीत लेगी तो लोगों को बार-बार सड़क पर उतरने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सरकार की ओर से किए गए वादों पर अमल नहीं होने के कारण लोगों में असंतोष पैदा होता है और वही असंतोष आंदोलनों के रूप में सामने आता है."- एजाज अहमद,आरजेडी प्रवक्ता 86 नए वज्र वाहन खरीदने पर मुहर (ETV Bharat) आरजेडी प्रवक्ता ने शिक्षक भर्ती और रोजगार से जुड़े मुद्दों का जिक्र करते हुए सरकार पर वादे पूरे नहीं करने का आरोप लगाया है. उन्होंने शिक्षक भर्ती परीक्षा TRE-4 समेत विभिन्न भर्ती प्रक्रियाओं का उल्लेख करते हुए दावा किया कि सरकार को युवाओं की समस्याओं का समाधान करना चाहिए. उनका कहना है कि अगर सरकार समय पर रोजगार, शिक्षा और शिक्षकों से जुड़े मुद्दों पर काम करे तो आंदोलन की परिस्थितियां ही कम होंगी.