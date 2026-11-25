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झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र के पहले दिन सदन के बाहर सियासी बयानबाजी, SIR- MMDR पर पत्र-विपक्ष आमने सामने

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रांची: विशेष सत्र के पहले दिन सदन के अंदर और बाहर राज्य में चल रहे एसआईआर को लेकर गरमागरम चर्चा होती रही. सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले विशेष सत्र के पहले दिन जहां प्रमुख विपक्षी दल बीजेपी सरकार पर आक्रामक दिखी और विशेष सत्र आयोजित करने पर सवाल खड़ा करते हुए जमकर नारेबाजी की.

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