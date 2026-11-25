झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र के पहले दिन सदन के बाहर सियासी बयानबाजी, SIR- MMDR पर पत्र-विपक्ष आमने सामने
SIR और MMDR को लेकर झारखंड में विपक्ष और सत्तापक्ष के नेता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं. रिपोर्ट- भुवन किशोर झा.
Published : November 25, 2026 at 3:45 PM IST
रांची: विशेष सत्र के पहले दिन सदन के अंदर और बाहर राज्य में चल रहे एसआईआर को लेकर गरमागरम चर्चा होती रही. सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले विशेष सत्र के पहले दिन जहां प्रमुख विपक्षी दल बीजेपी सरकार पर आक्रामक दिखी और विशेष सत्र आयोजित करने पर सवाल खड़ा करते हुए जमकर नारेबाजी की.
मोदी सरकार पर हमला
वहीं सत्तारुढ़ जेएमएम-कांग्रेस-राजद के विधायक केंद्र की मोदी सरकार पर SIR के जरिए वैध नागरिकों का वोटर लिस्ट से साजिश के तहत नाम काटने का आरोप लगाते रहे. इन सबके बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, विधायक कल्पना सोरेन के साथ सदन में भाग लेने पहुंचे. विधानसभा पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने पुष्पगुच्छ भेंटकर स्वागत किया.
राजनेता चलाते रहे बयानों के तीर
विधानसभा के बाहर विशेष सत्र को लेकर बयानों के तीर चलते रहे. जदयू विधायक सरयू राय ने विशेष सत्र के औचित्य पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि यदि सरकार को इस विषय पर विशेष चर्चा की इच्छा थी, तो मानसून सत्र के दौरान ही दो दिनों के लिए सदन की कार्यवाही बढ़ाई जा सकती थी और इस विषय पर चर्चा कराई जा सकती थी लेकिन ऐसा हुआ नहीं.
SIR पर बीजेपी ने दी सफाई
उन्होंने कहा कि SIR को लेकर सत्तारुढ़ दल को आपत्ति है लेकिन राज्य में उनकी सरकार है और प्रखंड से लेकर हर जिले में एसआईआर की जिम्मेदारी जिन अधिकारियों के पास है, वे राज्य सरकार के अधिकारी हैं, जिन्हें चुनाव आयोग ने नामित किया है. ऐसे में जिन लोगों के नाम काटने पर शिकायत की जा रही है, उन लोगों को आयोग के समक्ष आपत्ति दर्ज करना चाहिए.
सरकार ने बुलाया राजनीतिक एजेंडा के रूप में विशेष सत्र
बीजेपी विधायक पूर्णिमा दास ने कहा कि यह एक राजनीतिक एजेंडा के रूप में विशेष सत्र सरकार ने बुलाई है. राज्य में वर्तमान समय में कई ऐसे मुद्दे हैं, जिस पर चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और सरकार ने एमएमडीआर और एसआईआर को एक पॉलीटिकल एजेंडा के रूप में दो दिनों का विशेष सत्र बुलाया है.
झारंखड में भी पश्चिम बंगाल जैसी कोशिश
कांग्रेस विधायक अनुप सिंह ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि SIR के जरिए जिस तरह से पश्चिम बंगाल में लोगों का नाम काटे गए झारखंड में भी चुनाव आयोग के माध्यम से भाजपा यही काम करने की कोशिश में है, जो हम लोग होने नहीं देंगे. बहरहाल दो दिनों के इस विशेष सत्र में आज पहले दिन SIR के मुद्दे पर चर्चा हो रही है और सरकार विधानसभा से प्रस्ताव पारित कर केंद्र को भेजने की तैयारी में है.
नवीन जायसवाल का कांग्रेस पर हमला
विधानसभा में प्रतिपक्ष के मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल ने कहा कि इंडी गठबंधन ने जो नौटंकी रामलीला मैदान में की थी और सड़क पर उतरकर जो अराजकता की स्थिति पैदा की थी, उसी तरह से कांग्रेस के इशारे पर इस विशेष सत्र को बुलाकर लाखों रुपए बर्बाद किए जा रहे हैं. विधायक नवीन जायसवाल ने कहा कि कांग्रेस के समय में 10 बार SIR हुआ है और फिर दिल्ली से कोई टीम आकर यहां SIR नहीं करती है बल्कि राज्यों के अधिकारी, पदाधिकारी, कर्मचारी ही SIR करते हैं. यही लोग घर-घर जाकर सत्यापन करते हैं, जो वैध वोटर है उनका नाम अंकित करते हैं, जो ट्रेसेबल नहीं है, उनको ट्रेस करने की जिम्मेदारी राज्य की सरकार की है.
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