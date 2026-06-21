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उत्तराखंड में बीजेपी नेताओं के साथ बढ़ रहा टकराव! घेरने और विरोध के लिए बना रहे ये रणनीति

उत्तराखंड में बीजेपी नेताओं से जुड़े विरोध के प्रकरण बढ़े, वीडियो रिकॉर्डिंग की घटनाओं ने चुनावी राजनीति में खड़ी की एक नई चुनौती

UTTARAKHAND BJP LEADERS OPPOSED
बीजेपी नेताओं का विरोध (फोटो सोर्स- Suppoters)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : June 21, 2026 at 6:02 PM IST

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Updated : June 21, 2026 at 6:40 PM IST

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देहरादून: उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव भले अभी कुछ समय दूर हों, लेकिन राजनीतिक गतिविधियां और रणनीतिक टकराव अब मैदान में साफ दिखाई देने लगे हैं. पिछले कुछ हफ्ते में प्रदेश के कई वरिष्ठ बीजेपी नेताओं के साथ हुई घटनाओं ने राजनीतिक गलियारों में एक नई बहस को जन्म दिया है. इन घटनाओं में एक समानता दिखाई दे रही है, वो है बीजेपी नेताओं को सार्वजनिक कार्यक्रमों या यात्राओं के दौरान घेरने की कोशिश. जिससे मामले पर बहस होने लगी है.

पिछले कुछ समय में बीजेपी नेताओं से जुड़े विरोध के प्रकरण बढ़े: हाल में एक मामला नरेंद्रनगर से सामने आया था. मौका था निकाय चुनाव के दौरान मतदान का. जहां मतदान केंद्र पर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल और उत्तराखंड क्रांति दल की नेता प्रमिला रावत के बीच तीखी नोकझोंक हुई. प्रत्यक्षदर्शियों की मानें तो दोनों पक्षों के बीच बहस का माहौल बना.

चुनावी राजनीति में वीडियो पॉलिटिक्स बनी नई चुनौती (वीडियो- ETV Bharat/Mahendra Bhatt)

इस दौरान सुबोध उनियाल ने खुद को काफी हद तक नियंत्रित रखा, लेकिन उनकी नाराजगी का एक क्षण कैमरे में कैद हो गया. यही वीडियो बाद में सोशल मीडिया पर तेजी से सर्कुलेट हुआ और विपक्षी दलों व राजनीतिक विरोधियों ने इसे मुद्दा बनाया.

चमोली में रोका गया महेंद्र भट्ट का काफिला: इसके बाद चमोली में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के काफिले को रोकने की घटना सामने आई. यह घटना केवल विरोध प्रदर्शन तक बात सीमित नहीं रही, बल्कि ऐसी परिस्थितियां भी बनीं. जिनसे माहौल और ज्यादा तनावपूर्ण हो सकता था. हालांकि, महेंद्र भट्ट ने संयम बरतते हुए पूरे घटनाक्रम पर अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि,

"लोकतंत्र में विरोध और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सभी को है, लेकिन उसका एक मर्यादित और सभ्य तरीका होना चाहिए. इस प्रकार की घटनाएं देवभूमि उत्तराखंड की संस्कृति और परंपराओं के अनुरूप नहीं हैं."- महेंद्र भट्ट, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, उत्तराखंड

नैनीताल विधायक सरिता आर्य का हुआ विरोध: इसी कड़ी में अब नैनीताल विधायक सरिता आर्य के साथ भी एक सार्वजनिक कार्यक्रम में अप्रत्याशित विरोध प्रदर्शन देखने को मिला. कार्यक्रम के दौरान हुए विरोध से वो असहज नजर आईं और इस घटना के वीडियो भी सोशल मीडिया पर प्रसारित होने लगे, लगातार सामने आ रही ऐसी घटनाओं ने राजनीतिक विश्लेषकों का ध्यान अपनी ओर खींचा है.

राजनीतिक पंडितों ने बीजेपी के लिए बताई नई चुनौती: राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि जैसे-जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आएंगे, इस प्रकार की घटनाओं में और वृद्धि देखने को मिल सकती है. बीजेपी इस समय सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के लिए विभिन्न प्रशिक्षण व जनसंपर्क अभियान चला रही है.

दूसरी ओर विपक्षी दल और क्षेत्रीय राजनीतिक संगठन सरकार के खिलाफ माहौल बनाने व कथित एंटी-इनकंबेंसी को उभारने की कोशिश कर रहे हैं. विश्लेषकों की मानें तो सोशल मीडिया के दौर में राजनीतिक संघर्ष का स्वरूप भी बदल चुका है. अब केवल मंचीय भाषण या प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं, बल्कि कुछ सेकंड के वायरल वीडियो भी जनमत को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं.

यदि किसी नेता का गुस्सा कैमरे में रिकॉर्ड हो जाए या वो सार्वजनिक रूप से असहज दिखाई दे, तो ऐसा वीडियो तेजी से लोगों तक पहुंचता है. जो राजनीतिक संदेश देने का माध्यम बन जाता है. यही कारण है कि कुछ जानकार इन घटनाओं को एक सुनियोजित राजनीतिक रणनीति के रूप में भी देख रहे हैं.

उनका मानना है कि नेताओं को उकसाकर प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की जाती है. क्योंकि, ऐसी परिस्थितियों में नेता चाहे संयम खो दे या फिर असहज दिखाई दे, दोनों ही स्थितियां राजनीतिक रूप से नुकसानदेह साबित हो सकती हैं. सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो लोगों का ध्यान आकर्षित करते हैं और व्यापक चर्चा का विषय बन जाते हैं.

Kundar Parihar
प्रदेश महामंत्री बीजेपी कुंदन परिहार का बयान (फोटो- ETV Bharat GFX)

बरहाल, उत्तराखंड की राजनीति में अब एक नया ट्रेंड उभरता दिखाई दे रहा है. जहां चुनावी लड़ाई केवल भाषणों और नारों तक सीमित नहीं है, बल्कि कैमरे और वीडियो भी राजनीतिक हथियार बनते जा रहे हैं. आने वाले महीनों में बीजेपी समेत सभी राजनीतिक दलों के सामने ये चुनौती होगी कि वे ऐसे हालात में संयम बनाए रखते हुए अपनी राजनीतिक रणनीति को किस तरह प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाते हैं.

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Last Updated : June 21, 2026 at 6:40 PM IST

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