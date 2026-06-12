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अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान बवाल, विधायक और लोगों ने टीम को बैरंग लौटाया, जानिए पूरा मामला

रुद्रपुर: जिले के पंतनगर में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है. संजय कॉलोनी और मस्जिद कॉलोनी में नोटिस चस्पा करने पहुंची प्रशासनिक टीम को स्थानीय लोगों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा. मौके पर पहुंचे किच्छा विधायक तिलक राज बेहड़ ने भी प्रशासन की कार्रवाई का विरोध किया, जिसके बाद टीम को वापस लौटना पड़ा. कॉलोनीवासियों ने पुनर्वास की मांग उठाते हुए सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया.

पंतनगर क्षेत्र की संजय कॉलोनी और मस्जिद कॉलोनी में अतिक्रमण हटाने को लेकर बीते दिन उस समय तनाव की स्थिति पैदा हो गई, जब प्रशासनिक टीम पुलिस बल के साथ कॉलोनियों में नोटिस चस्पा करने पहुंची. प्रशासन की इस कार्रवाई का स्थानीय लोगों ने जमकर विरोध किया और सड़क पर उतरकर प्रदर्शन शुरू कर दिया. विरोध बढ़ता देख मौके पर पहुंचे किच्छा विधायक तिलक राज बेहड़ ने भी प्रशासनिक कार्रवाई पर सवाल उठाए, जिसके बाद प्रशासनिक टीम को बिना कार्रवाई पूरी किए वापस लौटना पड़ा.

जानकारी के अनुसार संजय कॉलोनी और मस्जिद कॉलोनी पिछले करीब बीस वर्षों से आबाद हैं. प्रशासन का दावा है कि ये बस्तियां सरकारी भूमि पर बनी हुई हैं और यहां अतिक्रमण किया गया है. इससे पहले भी प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन कॉलोनीवासियों की ओर से भूमि खाली नहीं की गई. इसी क्रम में प्रशासन ने एक बार फिर कार्रवाई तेज करते हुए पुलिस की मौजूदगी में घरों की दीवारों पर अतिक्रमण हटाने के नोटिस चस्पा करने शुरू किए. प्रशासनिक टीम के पहुंचते ही कॉलोनी के लोग अपने घरों से बाहर निकल आए और कार्रवाई का विरोध करने लगे.