मैत्री बाग जू समेत स्कूलों के निजीकरण का विरोध, कर्मचारी यूनियन और राजनीतिक दलों को ऐतराज

इस मामले में बीएसपी यूनियन ने भी कड़ा विरोध जताया है. यूनियन के नेताओं का कहना है कि निजीकरण मूल रूप से शोषण का रास्ता है.इससे आम जनता और कर्मचारियों का हित प्रभावित होगा. उनका आरोप है कि सेल प्रबंधन खुद फैसले लेने की स्थिति में नहीं रहता, बल्कि अधिकतर निर्णय पीएमओ स्तर से नियंत्रित होते हैं.

भिलाई छत्तीसगढ़ की औद्योगिक राजधानी है, जिसे पूंजीपतियों के हवाले किया जा रहा है.एसीसी और जेके लक्ष्मी सीमेंट पहले ही अडानी समूह द्वारा खरीदे जा चुके हैं. अब रावघाट खदानों के संचालन का काम भी अडानी को दिया गया है.हमने जनता और कर्मचारियों से अपील की है कि वे निजीकरण के खिलाफ एकजुट होकर आंदोलन करें - अमित जोगी, प्रदेश अध्यक्ष जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़

मैत्री बाग जू के निजीकरण को लेकर स्थानीय संगठन, यूनियन और राजनीतिक दल अब विरोध दर्ज करा रहे हैं. जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जोगी) के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने इस कदम को सीधे तौर पर प्रदेश के हितों के खिलाफ बताया है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार धीरे-धीरे भिलाई के महत्वपूर्ण संसाधनों को निजी कंपनियों के हवाले करने की तैयारी कर रही है. अमित जोगी ने कहा कि अगर मैत्रीबाग का निजीकरण हुआ, तो भविष्य में भिलाई होटल सहित अन्य संपत्तियों को भी निजी हाथों में दिए जाने का रास्ता खुल जाएगा.

भिलाई : भिलाई की शान मैत्री बाग जू को निजी हाथों में सौंपा जा सकता है.इसे लेकर बीएसपी प्रबंधन ने निविदा जारी की है. सेल प्रबंधन ने अखबारों में रूचि की अभिव्यक्ति जारी कर दी है, ताकि इच्छुक संगठन नियमों एवं शर्तों के आधार पर मैत्रीबाग और स्कूलों के संचालन का जिम्मा ले सकें.लेकिन मैत्री बाग जू के निजीकरण का विरोध होना शुरु हो चुका है.

मैत्रीबाग की स्थापना बीएसपी के वरिष्ठ अधिकारियों ने उत्कृष्ट सोच के साथ की थी. आज ये मध्य भारत की पहचान है. निजीकरण से इसकी मूल पहचान और उद्देश्य को नुकसान पहुंचेगा- विनोद कुमार सोनी, बीएसपी यूनियन नेता

सफेद बाघों का गढ़ माना जाता है मैत्री बाग जू : अब तक इस जू से इंदौर, गुजरात, बंगाल के साथ साथ देश के कई जू में सफेद बाघ भेजे गए. 28 साल पहले भुवनेश्वर ओडिशा के नंदन कानन जू से तापसी और तरुण को लाया गया था.1998 में इस जोड़े ने पहली बार दो शावकों को जन्म दिया. तापसी और तरुण के शावकों को बोकारो झारखंड के जू में भेजा गया.दुर्ग में आज इनकी सातवीं पीढ़ी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है. इनके सबसे छोटे सदस्य (शावक) बॉबी, राणा और रुस्तम हैं. मैत्रीबाग ने अब तक आधा दर्जन से अधिक जू को व्हाइट टाइगर एक्सचेंज के तौर पर दिया है.

कब हुई थी मैत्री बाग की स्थापना?: दुर्ग के चिड़ियाघर मैत्री बाग की स्थापना साल 1972 में हुई थी, ये उद्यान 140 एकड़ में फैला हुआ है. भारत और रूस की मित्रता के प्रतीक के तौर पर इस जू का निर्माण किया गया था. इसका रख रखाव भिलाई स्टील प्लांट की तरफ से किया जाता है. ये सफेद बाघों की नर्सरी के रूप में देशभर में प्रसिद्ध है. मैत्री बाग में व्हाइट टाइगर की देख रेख और उनका कुनबा बढ़ाने में प्रबंधन खासा एहतियात बरतता है. भिलाई स्टील प्लांट प्रबंधन भी सफेद बाघों की देखरेख और उनकी खुराक में मोटी रकम खर्च करता है.

मैत्री बाग जू की क्या है स्थिति?: मैत्री बाग जू की स्थिति की बात करें तो यह अभी स्मॉल जू से मीडियम जू की श्रेणी में आ चुका है. चिड़ियाघर को बिग, मीडियम और स्मॉल तीन प्रकार के वर्गों में बांटा गया है. बड़े जू में 500 से ज्यादा जानवर होते हैं. ऐसे जू में 50 से ज्यादा जानवरों की प्रजातियां होती है. मीडियम जू में 300 से 500 जानवर होते हैं. इनमें 35 से 40 जानवरों की प्रजातियां होती है. स्मॉल जू में ढाई सौ से 300 जानवर होते हैं. इनमें 20 से ज्यादा जानवरों की प्रजातियां होती है.

दूसरे राज्यों में भेजे गए हैं बाघ : यहां से कई राज्यों में सफेद बाघ भेजे गए हैं. शुरू में कर्मचारियों के मनोरंजन के लिए बने उद्यान में प्रवेश निशुल्क था. अब मैत्री बाग जू में एंट्री टिकट 20 रुपए है. बीएसपी प्रबंधन के मुताबिक जू के रखरखाव और कर्मचारियों की सैलरी में सालाना 4 करोड़ तक का खर्च आता है.जिसमें से सिर्फ 1.50 करोड़ रुपए ही इनकम हो पाती है. जू के संचालन के लिए बीएसपी 2.50 करोड़ रुपए अपनी जेब से भरता है.ऐसे में बीएसपी प्रबंधन ने मैत्री बाग जू को निजी हाथों में देने का फैसला किया है.यदि ऐसा हुआ तो मैत्री बाग जू में संचालित कई सेवाएं और एंट्री फीस के दामों में बढ़ोतरी हो सकती है. वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक दल और कर्मचारी यूनियन बीएसपी के फैसले का विरोध कर रहे हैं.

