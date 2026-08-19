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पी चिदंबरम के दिमागी नक्सली वाले बयान का विरोध, नक्सल पीड़ित परिवारों ने जताई आपत्ति

रायपुर : बस्तर शांति समिति की एक टीम बनाकर बस्तर के लगभग 17 लोग दिल्ली प्रवास पर थे. उन्होंने पूर्व केंद्रीय गृहमंत्री पी चिदंबरम के द्वारा दिए गए उस बयान को लेकर आक्रोश में है. जिसमें उन्होंने कहा था कि दिमागी नक्सली होने पर मुझे गर्व है. इस बयान को लेकर बस्तर के नक्सल पीड़ित परिवारों में गुस्सा और आक्रोश है. इसी पीड़ा और आक्रोश को आम जनता और देश के सामने लाने के लिए पीड़ित परिवार बुधवार को मीडिया के सामने अपनी बात रखी. इसी बात को देश की आम जनता को बताने के लिए बस्तर शांति समिति के नेतृत्वकर्ता साहित 17 लोग दिल्ली भी गए थे.





पूर्व गृहमंत्री पी चिदंबरम के बयान पर आपत्ति

बस्तर शांति समिति के नेतृत्वकर्ता तामेश्वर सिन्हा ने बताया कि देश के पूर्व केंद्रीय गृहमंत्री पी चिदंबरम को जी ने यह बयान दिया था कि दिमागी नक्सली होने पर मुझे गर्व है. मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि बस्तर को नक्सली मुक्त हुए अभी 5 महीने भी पूरे नहीं हुए हैं. 31 मार्च 2026 को बस्तर नक्सल मुक्त हुआ है. हमने जो झेला था. बरसों से हमने बस्तर में लाल आतंक को झेला है. बस्तर के साथ ही तेलंगाना, महाराष्ट्र, झारखंड, आसपास के राज्यों ने भी इस पीड़ा को झेला है.

पी चिदंबरम के दिमागी नक्सली वाले बयान का विरोध (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

ऐसे में पूर्व केंद्रीय गृहमंत्री का यह कहना उचित होगा कि मैं दिमागी नक्सलियों के साथ हूं. मैं सभी देश के लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या इस तरह का बयान देना सही है?.हमने अलग-अलग जगह पर अपने भाई बहन पिता और मां के साथ ही जवानों के साथ ही बच्चों को खोया है. ऐसे में यह पीड़ा देश के पूर्व केंद्रीय गृहमंत्री को नहीं दिखा. काफी मन में आक्रोश था और इच्छा थी कि इस बात को समस्त देशवासियों के सामने रखूं.



