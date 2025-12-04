ETV Bharat / state

जमीन खरीदी न्यू गाइडलाइन पर राजनीतिक घमासान, बृजमोहन की चिट्ठी पर कांग्रेस बोली, खुद के नेता सरकार को कर रहे बेनकाब

जमीन खरीदी गाइडलाइन दरों में बढ़ोतरी और लाठीचार्ज के विरोध में विधायक देवेंद्र यादव ने एक दिवसीय भूख हड़ताल की.

oppose to new land guidelines
विधायक देवेंद्र यादव ने किया भूख हड़ताल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 4, 2025 at 3:09 PM IST

|

Updated : December 4, 2025 at 6:29 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

दुर्ग : जमीन खरीदी की गाइडलाइन दरों में की गई रिकॉर्ड बढ़ोतरी और 1 दिसंबर को पटेल चौक में हुए प्रदर्शन के दौरान पुलिस के लाठीचार्ज के विरोध में कांग्रेस ने मोर्चा खोला है. कांग्रेस प्रवक्ता और भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने दुर्ग के गांधी पुतला के पास एक दिवसीय भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं. इस विरोध कार्यक्रम में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता, कार्यकर्ता और रियल एस्टेट कारोबारी भी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे.

800 फीसदी तक बढ़ोतरी का विरोध

आपको बता दें कि रियल एस्टेट कारोबारी नई गाइडलाइन दरों का विरोध कर रहे हैं. उनके अनुसार जमीन की कीमतों में 800 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी से आम नागरिक के लिए घर बनाना बेहद कठिन हो गया है. कारोबारी वर्ग का कहना है कि सरकार ने इतने बड़े फैसले से पहले न तो जनता को विश्वास में लिया और न ही किसी प्रकार का संवाद किया.इसके विरोध में जब वे 1 दिसंबर को धरना प्रदर्शन के लिए पटेल चौक पहुंचे, तब पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया, जिसमें कई लोग घायल भी हुए.पुलिस कार्रवाई को अलोकतांत्रिक बताते हुए विधायक देवेंद्र यादव आज आम नागरिकों और कारोबारियों के समर्थन में भूख हड़ताल पर बैठे.

oppose to new land guidelines
जमीन कारोबारियों ने दिया समर्थन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

गाइडलाइन दरों में की गई अत्यधिक बढ़ोतरी गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों पर सीधा हमला है.सरकार की नीतियां छोटे भूखंडों की रजिस्ट्री रोकने और बड़े कारोबारियों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से बनाई गई प्रतीत होती हैं. सरकार को यह फैसला वापस लेना ही पड़ेगा और जब तक जनता के साथ न्याय नहीं होता, हमारी लड़ाई जारी रहेगी- देवेंद्र यादव, भिलाई नगर विधायक

विधायक देवेंद्र यादव ने किया भूख हड़ताल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

वहीं रियल एस्टेट कारोबारी पंकज मारकंडे ने भी देवेंद्र यादव का आभार जताते हुए कहा कि प्रशासन के डर के कारण वे कम संख्या में पहुंचे हैं, लेकिन विधायक का साथ उनके संघर्ष को मजबूती देता है. आज की भूख हड़ताल ने गाइडलाइन दरों के मुद्दे को एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया है.

oppose to new land guidelines
बृजमोहन अग्रवाल भी नई गाइडलाइन से नाखुश (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सांसद ने लिखा सीएम को पत्र

कांग्रेस के तीखे विरोध के बीच बीजेपी के वरिष्ठ सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इस फैसले पर सवाल खड़े कर दिए हैं.सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को लिखे पत्र में साफ कहा कि यह फैसला बिना जनपरामर्श और बिना वास्तविक आर्थिक मूल्यांकन के लिया गया है. उन्होंने इसे "अतार्किक और अव्यावहारिक" बताते हुए तत्काल स्थगित कर पुनर्विचार करने की मांग की.उनके इस कदम के बाद कांग्रेस ने सरकार को घेरते हुए कहा कि खुद भाजपा नेता ही नई गाइडलाइन दरों को अव्यावहारिक बता रहे हैं, जो सरकार की नाकामी का प्रमाण है.

oppose to new land guidelines
बृजमोहन ने लिखा मुख्यमंत्री को पत्र (ETV BHARAT CHHATTISGARH)


“सरकार को अपने नेता ने ही बेनकाब कर दिया”

पत्र सामने आते ही कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला तेज कर दिया. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि बीजेपी के 90% नेता, कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि भी इस गाइडलाइन वृद्धि से सहमत नहीं हैं. उन्होंने कहा कि बृजमोहन अग्रवाल ने सरकार को आईना दिखाने का काम किया है और साबित कर दिया कि यह निर्णय आम जनता के खिलाफ है.

खुद के नेता सरकार को कर रहे बेनकाब (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

नई गाइडलाइन दरों ने किसान, व्यापारी और मध्यम वर्ग की कमर तोड़ दी है.सरकार जनता की आवाज को नजरअंदाज कर रही है और भाजपा नेता भी इस फैसले से नाराज हैं.यदि बृजमोहन अग्रवाल की चिट्ठी गलत है, तो क्या भाजपा सरकार उन्हें नोटिस देगी? पत्र से साफ है कि सरकार का निर्णय बिना सामाजिक आर्थिक मूल्यांकन के लिया गया है, जिससे सरकार पूरी तरह बेनकाब हो चुकी है- दीपक बैज, पीसीसी चीफ

oppose to new land guidelines
सरकार क्या करेगी बृजमोहन पर कार्रवाई ? (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कांग्रेस करेगी बड़ा आंदोलन

गाइडलाइन दर वृद्धि के खिलाफ कांग्रेस ने आंदोलन तेज करने का ऐलान किया है. दीपक बैज ने कहा कि आने वाले दिनों में बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा. वहीं प्रदेशभर में व्यापारी, किसान और आम नागरिक विरोध में सड़कों पर उतर रहे हैं.

शराबी शिक्षक बच्चों के भविष्य से कर रहा खिलवाड़, कार्रवाई नहीं होने से बढ़ा हौसला

बंधन बैंक में म्यूल अकाउंट्स का खुलासा, साइबर ठगों ने किया लेनदेन, 7 खाताधारक अरेस्ट

प्रोफेसर का अपहरण कर लूट, न्यूड वीडियो बनाकर मांगे 25 लाख, टीचर, सीएएफ जवान सहित 5 अरेस्ट

Last Updated : December 4, 2025 at 6:29 PM IST

TAGGED:

OPPOSE TO NEW LAND GUIDELINES
MLA DEVENDRA YADAV
जमीन खरीदी गाइडलाइन
लाठीचार्ज का विरोध
DEVENDRA YADAV HUNGER STRIKE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.