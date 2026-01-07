ETV Bharat / state

धौराभाठा में चूना पत्थर खदान का विरोध, कलेक्टर से खदान नहीं खोलने की अपील, नहीं मानने पर आंदोलन की चेतावनी

बलौदाबाजार : बलौदाबाजार जिले के भाटापारा तहसील अंतर्गत ग्राम धौराभाठा में चूना पत्थर उत्खनन की स्वीकृति ने ग्रामीणों की चिंता बढ़ा दी है. ग्रामीणों का कहना है कि अगर गांव में खदान शुरू हुई तो धौराभाठा, ‘धुर्राभाठा’ बनकर रह जाएगा. मंगलवार को बड़ी संख्या में ग्रामीण कलेक्टर जनसुनवाई में पहुंचे और चूना पत्थर उत्खनन की स्वीकृति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. इसके साथ ही ग्रामीणों ने ETV भारत से विशेष बातचीत में अपनी पीड़ा साझा की.



चूना पत्थर खनन के लिए जगह है स्वीकृत

ग्रामीणों ने बताया कि उन्हें प्रशासनिक पत्र के माध्यम से जानकारी मिली है कि ग्राम धौराभाठा में खसरा नंबर 12/1 की लगभग 3.7 एकड़ भूमि में चूना पत्थर उत्खनन की अनुमति दी गई है. इसके अलावा करीब 20 एकड़ भूमि में भी खनन की स्वीकृति की बात सामने आई है. ग्रामीणों का कहना है कि गांव में पहले से ही चूना पत्थर, क्रशर और मिट्टी खदान संचालित हैं. इनसे लगातार धूल, तेज आवाज, जल और वायु प्रदूषण की समस्या बनी हुई है. इसका सीधा असर बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है.

खदान खुलने से खेती चौपट होने का डर



ETV भारत से बातचीत में ग्रामीणों ने कहा कि धौराभाठा कृषि प्रधान गांव है, जहां धान की खेती ही आजीविका का मुख्य साधन है. यदि खदान शुरू होती है तो खेतों में धूल जम जाएगी, पानी के स्रोत प्रभावित होंगे और खेती चौपट हो जाएगी. ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि ग्रामवासियों के हितों को ध्यान में रखते हुए चूना पत्थर उत्खनन की अनुमति पर तत्काल रोक लगाई जाए. साथ ही किसी भी नए खनन कार्य से पहले ग्रामसभा, जनसुनवाई और पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन अनिवार्य किया जाए.ग्रामीणों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों को नजरअंदाज किया गया तो वे आंदोलन का रास्ता अपनाने को मजबूर होंगे.