दूसरा धर्म मानने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को हटाने की मांग,ग्रामीणों ने कलेक्टर से लगाई गुहार
कांकेर के बड़े तेवड़ा में धर्मांतरित परिवार के खिलाफ ग्रामीणों का आक्रोश बढ़ रहा है. आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को हटाने की मांग कलेक्टर से की गई.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : August 8, 2026 at 8:25 PM IST
कांकेर : जिले का बड़े तेवड़ा गांव एक बार फिर विवादों में है. शव दफन को लेकर हुए विवाद के बाद से गांव में ग्रामीणों और धर्मांतरित समुदाय के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है. अब ग्रामीणों ने आंगनबाड़ी केंद्रों में कार्यरत कार्यकर्ता पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए उन्हें हटाने की मांग की है.
क्या है ग्रामीणों का आरोप ?
ग्रामीणों का आरोप है कि गांव के दो आंगनबाड़ी केंद्रों में कार्यरत कार्यकर्ता दूसरे धर्म का पालन करती हैं, जिसके चलते उन्होंने अपने बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्र भेजना बंद कर दिया है.
आंगनबाड़ी में बच्चों को मिलने वाली सुविधाओं और देखरेख में भी लापरवाही बरती जा रही है. इसे लेकर हमने संबंधित अधिकारियों को पहले ही ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है,लेकिन अभी तक किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं हुई है.हम चाहते हैं कि प्रशासन हमारी मांगों को ध्यान में रखते हुए समस्या का समाधान करे - श्याम सिंह सर्फे, उप सरपंच बड़े तेवड़ा
वहीं ग्रामीणों ने गांव की जमीन पर अतिक्रमण कर धार्मिक स्थल बनाए जाने का भी आरोप लगाया है.ग्रामीणों का दावा है कि दूसरे धर्म का पालन करने वाले पूर्व सरपंच ने गांव की करीब 10 डिसमिल जमीन पर कब्जा कर धार्मिक स्थल का निर्माण किया है.
एक ग्रामीण घोटुल भवन को निजी निवास के रूप में इस्तेमाल कर रहा है. इन मामलों में प्रशासन से कार्रवाई की मांग की जा चुकी है.यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वे आंगनबाड़ी केंद्रों में तालाबंदी कर विरोध प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होंगे- राम बघेल, ग्रामीण
कलेक्टर ने दिया जांच का भरोसा
इस मामले में कलेक्टर नीलेश कुमार महादेव क्षीरसागर ने कहा ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपे हैं. जिसमें आंगनबाड़ी सहायिका के द्वारा लापरवाही बरतने का आरोप ग्रामीणों ने लगाया हैय. साथ ही गांव में किसी व्यक्ति के द्वारा अतिक्रमण करना बताया है जिसकी जांच कराई जाएगी.
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