ETV Bharat / state

दूसरा धर्म मानने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को हटाने की मांग,ग्रामीणों ने कलेक्टर से लगाई गुहार

मतांतरित समुदाय को लेकर ग्रामीणों का विरोध ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

कांकेर : जिले का बड़े तेवड़ा गांव एक बार फिर विवादों में है. शव दफन को लेकर हुए विवाद के बाद से गांव में ग्रामीणों और धर्मांतरित समुदाय के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है. अब ग्रामीणों ने आंगनबाड़ी केंद्रों में कार्यरत कार्यकर्ता पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए उन्हें हटाने की मांग की है.

क्या है ग्रामीणों का आरोप ?

ग्रामीणों का आरोप है कि गांव के दो आंगनबाड़ी केंद्रों में कार्यरत कार्यकर्ता दूसरे धर्म का पालन करती हैं, जिसके चलते उन्होंने अपने बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्र भेजना बंद कर दिया है.

दूसरा धर्म मानने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को हटाने की मांग (ETV BHARAT CHHATTISGARH)