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मैनपाट में बॉक्साइट खदान का विरोध, प्राकृतिक सुंदरता के नष्ट होने का खतरा

मैनपाट क्षेत्र में सीएमडीसी को चार बॉक्साइट खदानों का आबंटन किया जाना है. मैनपाट क्षेत्र के नर्मदापुर-कुनिया बॉक्साइट खदान 139.500 हेक्टेयर, 79.190 हेक्टेयर में प्रस्तावित पथरई-लुरैना बॉक्साइट खदान, 147.625 हेक्टेयर में प्रस्तावित बॉक्साइट खदान के साथ ही सरभंजा में 207.870 हेक्टेयर में बॉक्साइट खदान की स्वीकृति दी गई है. इन खदानों से ही बॉक्साइट उत्खनन के लिए 23 जून से जन सुनवाई का आयोजन किया गया है. इस जन सुनवाई को लेकर स्थानीय ग्रामीणों ने विरोध जताते हुए ज्ञापन सौंपा था और खदान खोलने को लेकर अपना विरोध जताया था.

मैनपाट में बॉक्साइट खदान खोलने को लेकर बीते सप्ताह कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सुनवाई पूरी की गई. खदान खोलने को लेकर जन सुनवाई के दौरान स्थानीय ग्रामीणों ने भारी विरोध दर्ज कराया और जमकर नारेबाजी की. प्रदर्शनकारियों ने खदान खोलने के विरोध में अपना पक्ष रखा और जल जंगल जमीन के संरक्षण के लिए लड़ाई लड़ने की बात कही. पर्यावरण प्रेमी कहते हैं की सरकार मैनपाट में आखिर करना क्या चाहती है.

सरगुजा : छत्तीसगढ़ के उत्तरी हिस्से में मैनपाट नाम की एक पहाड़ी है. छोटा नागपुर पठार का ये हिस्सा ज्वालामुखी से निर्मित पठार है. इस वजह से मैनपाट अद्भुत है. यहां घटने वाली घटनाओं ने इसे देश में प्रसिद्धि दिलाई है. मैनपाट अपनी सुंदरता के कारण आज के समय में एक बड़ा पर्यटन स्थल बन चुका है. सरकार भी इसे पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित कर रही है, लेकिन दूसरी ओर सरकार इसी मैनपाट में बॉक्साइट खनन की अनुमति दे रही है, उत्खनन के लिए पेड़ कटेंगे और इस स्थिति में मैनपाट की नैसर्गिग सुन्दरता पर संकट मंडराने लगा है.

प्रतिबंधित क्षेत्र में खनन का विरोध

आदिवासी नेता भानुप्रताप सिंह ने कहा कि नई बॉक्साइट खदानों से मैनपाट को भारी नुकसान पहुंचेगा. उत्खनन से क्षेत्र के जंगल नष्ट होंगे, पानी का स्त्रोत खत्म हो जाएगा. लगातार उत्खनन से क्षेत्र में पहले ही पर्यावरण का संतुलन बिगड़ गया है और तापमान पहले से गर्म है. अब फिर से खदान खोलने से मैनपाट का भविष्य संकट में आ जाएगा. भारत सरकार पंचायत विभाग के संयुक्त सचिव के पत्र के अनुसार पांचवीं अनुसूची क्षेत्र में माइनिंग की अनुमति नहीं है.

मैनपाट में बॉक्साइट खदान का विरोध (ETV BHARAT CHHATTISHGARH)

पहले खनिज 5वीं अनुसूची क्षेत्र के बाहर से करना है और जब सभी स्थान से खनिज खत्म जो जाए तो नियम प्रक्रिया का पालन करते हुए 5वीं अनुसूची क्षेत्र में खनन करना है. मैनपाट भी 5वीं अनुसूची क्षेत्र में आता है. लेकिन यहां जन सुनवाई गैर कानूनी तरीके से हो रही है जबकि यहां भूमि का अधिग्रहण नियम प्रक्रिया के तहत होना चाहिए. 5वीं अनुसूची क्षेत्र में नियम का पालन नहीं करने पर एट्रोसिटी एक्ट के तहत अपराध दर्ज होता है- भानुप्रताप सिंह, आदिवासी नेता

'प्राकृतिक सुंदरता का होगा नाश'

मैनपाट निवासी नीतिश गुप्ता कहते हैं कि खदान खुलने से नुकसान ही नुकसान दिख रहा है, यहां के टूरिज्म को नुकसान है, यहां का पानी का स्तर वैसे ही नीचे हैं और भी नीचे चला जाएगा, पानी का किल्लत हो जाएगा.

हम लोग तो इसका विरोध ही करेंगे, पेड़ काटने से और गर्मी बढ़ेगी. पहले भी चार जगह खदान खुली थी. अब और 4 - 5 जगह खोलने का चल रहा है. जहां भी खदान खुली वहां समतलीकरण भी नहीं किया गया और पेड़ भी नहीं लगाए गए, स्थानीय लोगों को कुछ दिन के लिए रोजगार दिया जाता है और फिर बाद में भगा देते हैं- नीतिश गुप्ता, स्थानीय

खनन को लेकर सीएम ने नहीं दी प्रतिक्रिया

मैनपाट में पर्यटन या खनन के सवाल पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने इस बारे में कोई बात नहीं की. छत्तीसगढ़ की पर्यटन में उपलब्धि बताते हुए उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ बस्तर और सरगुजा में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, हम लोग जो नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाए हैं उसमें भी पर्यटन को भी शामिल किया है. सौभाग्य की बात है कि अंतरराष्ट्रीय पर्यटन संस्थान ने 60 देशों में बेस्ट विलेज में छत्तीसगढ़ का एक गांव घुड़मारास को शामिल किया गया है.

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