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कमाई के साथ पढ़ाई भी, BHU में ऐसे इन कोर्स में ले सकते हैं दाखिला

वाराणसी: काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के कृषि विज्ञान संस्थान स्थित दुग्ध विज्ञान एवं खाद्य प्रौद्योगिकी विभाग में संचालित इग्नू अध्ययन केंद्र (48003) में कृषि आधारित विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रारंभ हो गया है. इस अध्ययन केंद्र में कृषि एवं खाद्य क्षेत्र से संबंधित विभिन्न पाठ्यक्रम संचालित किए जाते हैं.



जनसंपर्क कार्यालय की तरफ से दी गई जानकारी में बताया गया है कि यहां बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड तथा छत्तीसगढ़ के विद्यार्थी अध्ययनरत हैं. फूड सेफ्टी एवं डेयरी तकनीक जैसे रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रमों के प्रति विद्यार्थियों की विशेष रुचि देखी जा रही है. इन पाठ्यक्रमों के लिए किसी भी प्रकार की आयु सीमा निर्धारित नहीं है तथा इग्नू की पढ़ाई नौकरी करते हुए भी की जा सकती है.



अध्ययन केंद्र के समन्वयक डॉ. अरविंद ने बताया कि इग्नू के पाठ्यक्रम विषय विशेषज्ञों द्वारा तैयार किए जाते हैं और उनकी गुणवत्ता उच्च स्तर की होती है। इस अध्ययन केंद्र में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को काशी हिन्दू विश्वविद्यालय से जुड़ने का गौरव प्राप्त होता है. अभ्यर्थी अपनी रुचि के अनुसार किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश ले सकते हैं.



इसके अतिरिक्त अध्ययन केंद्र द्वारा संचालित बीएससी (एफएसक्यूएम) पाठ्यक्रम भी काफी लोकप्रिय है. इस पाठ्यक्रम में फूड सेफ्टी से संबंधित सभी विषयों का अध्ययन कराया जाता है. वर्तमान समय में फूड सेफ्टी का क्षेत्र अत्यधिक महत्व प्राप्त कर रहा है और युवाओं का ध्यान आकर्षित कर रहा है. इस चार वर्षीय स्नातक डिग्री पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए बारहवीं कक्षा विज्ञान विषय के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है.



इग्नू की विशेषता यह है कि प्रवेश के लिए मेरिट की चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती. प्रवेश की अंतिम तिथि 15 जुलाई, 2026 निर्धारित की गई है. अधिक जानकारी के लिए arvind1@bhu.ac.in ईमेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं.

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