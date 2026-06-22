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CCSU स्टूडेंट ध्यान दें, UG कोर्सेज के लिए आवेदन में हुई भूल ऐसे सुधारें

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ. ( Photo Credit; ETV Bharat )

मेरठ: चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय और उससे संबद्ध किसी भी कॉलेज में प्रवेश के लिए UG (स्नातक स्तर के लिए) ऑनलाइन फॉर्म इन दिनों भरे जा रहे हैं. बीते माह तक सभी बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम घोषित हो गए थे, उसके बाद 5 जून से चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के द्वारा खासतौर से स्नातक स्तर तक की कक्षा में पढ़ाई करने वाले इच्छुक स्टूडेंट्स के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चालू कर दी थी. बता दें, ऑनलाइन फॉर्म भरते हुए बहुत से लोगों ने त्रुटि की थी, जिसको लेकर ऐसे छात्र हर दिन विश्वविद्यालय के चक्कर लगा रहे. जो कि अलग अलग विभाग में जाकर सम्पर्क कर रहे. रजिस्ट्रार अनिल कुमार यादव ने बताया कि विश्वविद्यालय को छात्रों के हित में निर्णय लेना पड़ा है, क्योंकि काफी संख्या में हर दिन छात्र उनसे भी संपर्क कर रहे थे कि उनके फार्म में त्रुटि हो गई है, वह उसे सुधार करना चाहते हैं. जिसकी वजह से विश्वविद्यालय ने पंजीकरण की वेबसाइट पर ऐसे स्टूडेंट्स के लिए उनके द्वारा भरे गए फॉर्म में शैक्षणिक प्रोफाइल में आवश्यक संशोधन करने का अवसर दिया है.