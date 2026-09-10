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चंडीगढ़ में हाउसिंग बोर्ड के मकानों को फ्री होल्ड कराने का मौका, कहीं मिस ना हो जाए "गोल्डन चांस"

चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के मकानों को फ्री होल्ड कराने का मौका है जिसके लिए विशेष कैंप लगाया जा रहा है.

Opportunity to convert Housing Board houses to freehold in Chandigarh special camp to be held
चंडीगढ़ में हाउसिंग बोर्ड के मकानों को फ्री होल्ड कराने का "गोल्डन चांस" (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 10, 2026 at 6:56 PM IST

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Updated : September 10, 2026 at 7:02 PM IST

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चंडीगढ़ : हाउसिंग बोर्ड के मकानों में रहने वाले लोगों के लिए राहत की खबर है. लीज होल्ड पर चल रही संपत्तियों को फ्री होल्ड करवाने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए हाउसिंग बोर्ड की ओर से विशेष कैंप लगाया जा रहा है. कैंप में लोगों को कन्वर्जन से जुड़ी प्रक्रिया, जरूरी दस्तावेज और अन्य औपचारिकताओं की जानकारी दी जाएगी.

अलग-अलग दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे : हाउसिंग बोर्ड के सेक्रेटरी सौरभ अरोड़ा ने मीडिया से बातचीत में बताया कि कैंप का मकसद लोगों को एक ही जगह पर जरूरी जानकारी उपलब्ध कराना है, ताकि उन्हें फ्री होल्ड कराने की प्रक्रिया को लेकर अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें. लोगों की ओर से प्रक्रिया के दौरान आने वाली समस्याओं को भी मौके पर सुनने और उनके समाधान का प्रयास किया जाएगा.

दस्तावेजों और प्रक्रिया को लेकर मिलेगी जानकारी : बोर्ड के मुताबिक, जिन लोगों की प्रॉपर्टी अभी लीज होल्ड है, उनके लिए फ्री होल्ड में कन्वर्जन को लेकर जरूरी औपचारिकताओं की जानकारी कैंप में दी जाएगी. कई बार लोगों को दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया या अन्य शर्तों को लेकर असमंजस रहता है. कैंप में ऐसे सवालों का जवाब संबंधित अधिकारियों की ओर से दिया जाएगा. अधिकारियों की मौजूदगी में यह भी देखा जाएगा कि आवेदन पूरा करने के लिए किन दस्तावेजों की जरूरत है और प्रक्रिया में कोई कमी तो नहीं है.

समस्याओं की पहचान हो सकेगी : हाउसिंग बोर्ड का मानना है कि सीधे लोगों से बातचीत करने से ऐसी समस्याओं की पहचान भी हो सकेगी, जिनका सामना मकान मालिकों को फ्री होल्ड कन्वर्जन के दौरान करना पड़ता है. कैंप के जरिए इन दिक्कतों को दूर करने की कोशिश की जाएगी. बोर्ड की ओर से मकानों में रहने वाले लोगों से अपील की गई है कि वे कैंप का लाभ उठाएं और अपनी संपत्ति को लीज होल्ड से फ्री होल्ड करवाने से जुड़ी प्रक्रिया और दस्तावेजों के बारे में पूरी जानकारी हासिल करें. हालांकि, विशेष कैंप की तारीख, समय और स्थान की जानकारी अभी इस सूचना में नहीं दी गई है.

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Last Updated : September 10, 2026 at 7:02 PM IST

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