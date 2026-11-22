28-29 नवंबर को मतदाता सूची में नाम जांचने और जुड़वाने का मौका, यूपी के 1.73 लाख बूथों पर BLO रहेंगे मौजूद
मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने दी जानकारी, नाम नहीं होने पर फॉर्म-6 भरकर जमा कर सकते
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 22, 2026 at 8:07 PM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2027 के अंतर्गत 22 नवंबर को प्रदेश के सभी मतदेय स्थलों पर विशेष अभियान दिवस आयोजित किया गया. इस दौरान बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) आलेख्य मतदाता सूची और पर्याप्त संख्या में फार्मों (6, 7 और 8) के साथ उपस्थित रहे. नागरिकों को अपने और परिवार के सदस्यों के नाम मतदाता सूची में जांचने और नाम न होने पर फॉर्म-6 भरकर पंजीकरण कराने के लिए जागरूक किया गया.
मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि अगर कोई नागरिक 21 और 22 नवंबर को आयोजित विशेष अभियान दिवस में किसी कारणवश अपने मतदेय स्थल पर नहीं पहुंच सका है तो भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है. आगामी 28 नवम्बर (शनिवार) और 29 नवंबर (रविवार) को भी विशेष अभियान दिवस आयोजित किए जाएंगे. इन दिवसों पर नागरिक अपने मतदेय स्थल पर पहुंचकर बीएलओ से संपर्क कर मतदाता सूची में अपना और परिवार के सदस्यों का नाम जांच सकते हैं और नाम नहीं होने पर फॉर्म-6 भरकर जमा कर सकते हैं.
मतदाता सूची में नाम दर्ज होना मतदान के लिए जरूरी है, इसलिए सभी पात्र नागरिक को समय रहते अपना पंजीकरण सुनिश्चित कराना चाहिए. उत्तर प्रदेश के 1.73 लाख बूथों पर आयोजित विशेष अभियान दिवस के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारियों, उप जिला निर्वाचन अधिकारियों, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों और सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों ने विभिन्न मतदेय स्थलों का निरीक्षण किया गया.
मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के अधिकारियों ने रविवार को भी विभिन्न जिलों में पहुंचकर बीएलओ की उपस्थिति, आलेख्य मतदाता सूची और आवेदन फार्मों की उपलब्धता, बूथ लेवल एजेंटों की सहभागिता, मतदाता सहायता डेस्क और पंजीकरण कार्य की प्रगति का जायजा लिया गया. निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने पात्र नागरिकों, विशेषकर युवाओं एवं महिलाओं के पंजीकरण, बीएलओ के माध्यम से घर-घर संपर्क, बुक ए कॉल विद बीएलओ के लंबित प्रकरणों और 85 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ मतदाताओं की पहचान की जानकारी ली.
बीएलओ को निर्देशित किया गया कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची में शामिल होने से छूटने न पाएं और सभी लंबित प्रकरणों का नियमानुसार समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए. मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने प्रदेश वासियों से अनुरोध किया है कि वे आगामी 28 और 29 नवम्बर को आयोजित होने वाले विशेष अभियान दिवसों को सफल बनाने की मुहिम में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लें. मतदाता सूची में नाम की जांच ऑनलाइन भी की जा सकती है. इसके लिए नागरिक सेवा पोर्टल voters.eci.gov.in या ECINET मोबाइल ऐप का उपयोग किया जा सकता है. नाम दर्ज कराने के लिए फॉर्म-6 और मतदाता विवरण में संशोधन या स्थानांतरण के लिए फॉर्म-8 भर सकते हैं.
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