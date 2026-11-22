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28-29 नवंबर को मतदाता सूची में नाम जांचने और जुड़वाने का मौका, यूपी के 1.73 लाख बूथों पर BLO रहेंगे मौजूद

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2027 के अंतर्गत 22 नवंबर को प्रदेश के सभी मतदेय स्थलों पर विशेष अभियान दिवस आयोजित किया गया. इस दौरान बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) आलेख्य मतदाता सूची और पर्याप्त संख्या में फार्मों (6, 7 और 8) के साथ उपस्थित रहे. नागरिकों को अपने और परिवार के सदस्यों के नाम मतदाता सूची में जांचने और नाम न होने पर फॉर्म-6 भरकर पंजीकरण कराने के लिए जागरूक किया गया.

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि अगर कोई नागरिक 21 और 22 नवंबर को आयोजित विशेष अभियान दिवस में किसी कारणवश अपने मतदेय स्थल पर नहीं पहुंच सका है तो भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है. आगामी 28 नवम्बर (शनिवार) और 29 नवंबर (रविवार) को भी विशेष अभियान दिवस आयोजित किए जाएंगे. इन दिवसों पर नागरिक अपने मतदेय स्थल पर पहुंचकर बीएलओ से संपर्क कर मतदाता सूची में अपना और परिवार के सदस्यों का नाम जांच सकते हैं और नाम नहीं होने पर फॉर्म-6 भरकर जमा कर सकते हैं.

मतदाता सूची में नाम दर्ज होना मतदान के लिए जरूरी है, इसलिए सभी पात्र नागरिक को समय रहते अपना पंजीकरण सुनिश्चित कराना चाहिए. उत्तर प्रदेश के 1.73 लाख बूथों पर आयोजित विशेष अभियान दिवस के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारियों, उप जिला निर्वाचन अधिकारियों, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों और सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों ने विभिन्न मतदेय स्थलों का निरीक्षण किया गया.