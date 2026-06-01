ETV Bharat / state

लखनऊ में प्रीमियम अपार्टमेंट लेने का मौका, ऐशबाग स्क्वायर के 276 व पार्क व्यू अपार्टमेंट के 118 फ्लैटों के लिए पंजीकरण खुला

लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने जारी किया आदेश, 1 से 30 जून तक ऑनलाइन पंजीकरण.

प्रतीकात्मक फोटो.
प्रतीकात्मक फोटो. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 1, 2026 at 8:05 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ: प्रीमियम अपार्टमेंट की तलाश कर रहे लोगों के लिए एक अच्छी खबर है. एलडीए (लखनऊ विकास प्राधिकरण) ने अपने ऐशबाग स्क्वायर और पार्क व्यू अपार्टमेंट के फ्लैटों के लिए पुनः पंजीकरण खोल दिया है. इसमें ऐशबाग स्क्वायर के 276 व पार्क व्यू अपार्टमेंट के 118 फ्लैट हैं.

एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार के निर्देश पर 01 जून से 30 जून तक पोर्टल लाइव रहेगा. पंजीकरण सिर्फ एलडीए की वेबसाइट के माध्यम से ही कराया जा सकेगा. इसके लिए फ्लैट के अनुमानित मूल्य की 05 प्रतिशत धनराशि बतौर पंजीकरण शुल्क जमा करनी होगी, जो कि आरक्षित वर्ग के लिए 2.5 प्रतिशत होगी. फ्लैटों का आवंटन पारदर्शी प्रक्रिया के तहत लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा.

उपाध्यक्ष ने बताया कि ऐशबाग में मिल रोड पर बनने वाले ऐशबाग स्क्वायर में 03 बीएचके प्लस सर्वेंट श्रेणी के कुल 384 फ्लैट्स होंगे. प्रत्येक फ्लैट लगभग 1900 वर्गफिट क्षेत्रफल का होगा, जिसकी कीमत 1.11 करोड़ से शुरू होती है. इस अपार्टमेंट के 108 फ्लैटों का लॉटरी के माध्यम से आवंटन किया जा चुका है. शेष 276 फ्लैटों के लिए पंजीकरण खोला गया है.

इसी तरह बसंतकुंज योजना में राष्ट्र प्रेरणा स्थल के सामने बनने वाले पार्क व्यू अपार्टमेंट में कुल 364 फ्लैट्स होंगे. ये फ्लैट लगभग 154 एवं 195 वर्गमीटर क्षेत्रफल के होंगे, जिसमें 3 बीएचके फ्लैट की कीमत लगभग 75 लाख रूपये एवं 3 बीएचके प्लस स्टडी श्रेणी की कीमत लगभग 95 लाख रुपये से शुरू होती है. उन्होंने बताया कि पार्क व्यू के 246 फ्लैटों का लॉटरी से आवंटन किया जा चुका. शेष 118 फ्लैटों के लिए पंजीकरण खोला गया है.

03 वर्ष में पूरा होगा प्रोजेक्ट

इन अपार्टमेंट्स का निर्माण 03 वर्ष में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है और 05 वर्ष के भीतर आवंटियों को फ्लैट का कब्जा प्रदान कर दिया जाएगा. आवेदकों को आवंटन के पश्चात 36 महीने की किश्तों में पूर्ण धनराशि जमा करानी होगी. वहीं, 45 से 90 दिनों में पूर्ण धनराशि जमा करने पर 6 से 4 प्रतिशत की छूट मिलेगी.

सुविधाओं से लैस होंगे अपार्टमेंट

ऐशबाग स्क्वायर एवं पार्क व्यू अपार्टमेंट की कनेक्टिविटी और लोकेशन काफी प्राइम होगी. सोसाइटी में स्वीमिंग पूल, पार्क, क्लब हाउस, किड्स प्ले-एरिया, लिफ्ट, पावर बैकअप, फ्लैटों से अधिक पार्किंग स्पेस आदि की सुविधा होगी.

यह भी पढ़ें: कबड्डी प्लेयर अनुष्का हत्याकांड; बेटी के जीते मेडल लेकर पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे पिता, बोले- हत्यारे को मिले फांसी या एनकाउंटर

TAGGED:

LUCKNOW AISHBAGH SQUARE FLAT
LUCKNOW PARK VIEW APARTMENT
LUCKNOW ONLINE FLAT REGISTRATION
लखनऊ में फ्लैट लेने का मौका
OPPORTUNITY TO BUY FLAT IN LUCKNOW

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.