एविएशन सेक्टर में करियर बनाने का मौका, हाइब्रिड मोड में शुरू होगा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, जानें कौन कर सकता है आवेदन
राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी 'एविएशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट' (PGDASM) में एक साल का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स शुरू होने जा रहा है.
Published : October 15, 2026 at 8:05 AM IST
पंचकूला: देश में विमानन (एविएशन) सेक्टर निरंतर बड़े बदलाव के साथ तेज़ी पकड़ रहा है. इस कारण अब ऐसे पेशेवरों (प्रोफेशनल्स) की जरूरत महसूस होने लगी है, जो एविएशन ऑपरेशन्स, मैनेजमेंट, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और नई चुनौतियों की अच्छी समझ रखते हों. इसी मकसद से राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी 'एविएशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट' (PGDASM) में एक साल का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स शुरू किया जाना है. हालांकि, यह प्रोग्राम उन कामकाजी पेशेवरों और लोगों के लिए सोच-समझकर बनाया गया है, जो एविएशन सेक्टर में अपना करियर बनाना या उसे बेहतर बनाना चाहते हैं.
हाइब्रिड मोड में प्रोग्राम और योग्यता: गौर करने वाली बात यह है कि आसान और सुविधाजनक बनाने के लिए इस प्रोग्राम को 'हाइब्रिड मोड' में चलाया जाएगा. इसमें रेगुलर एकेडमिक सेशन शनिवार-रविवार को होंगे. साथ ही अधिकांश लेक्चर ऑनलाइन रहेंगे. इस पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा के लिए योग्यता और पूरे प्रोग्राम की रूपरेखा इस प्रकार तय की गई है. किसी भी विषय में बैचलर डिग्री (कम से कम 55% अंकों के साथ)
- प्रोग्राम की अवधि: एक साल
- प्रोग्राम का स्ट्रक्चर: दो सेमेस्टर
- पढ़ाई का तरीका: हाइब्रिड
- क्लास का शेड्यूल: शनिवार और रविवार
- रेगुलर लेक्चर का तरीका: ऑनलाइन
- प्रति सेमेस्टर फीस: 25 हजार रुपये
- कुल प्रोग्राम फीस: ढाई लाख रुपये
- लेक्चर शुरू होने की तारीख: 24 अक्टूबर या 31 अक्टूबर
प्रतिभागियों को मिलेगी व्यापक समझ: इस प्रोग्राम से प्रतिभागियों को एविएशन इंडस्ट्री की व्यापक समझ मिलेगी और एविएशन व एयरपोर्ट मैनेजमेंट से जुड़े मुख्य क्षेत्रों में उनका ज्ञानवर्धन होगा. इसका मकसद लगातार सीखते रहने और प्रोफेशनल विकास को बढ़ावा देना है. साथ ही काम करने वाले पेशेवर लोगों की प्रोफेशनल जिम्मेदारियों का ध्यान रखना भी है. नतीजतन, चंडीगढ़ पुलिस विभाग समेत अन्य संस्थानों से उन उपयुक्त कर्मचारियों, अधिकारियों और प्रोफेशनल्स को नॉमिनेट करने पर विचार करने का अनुरोध किया गया है, जिन्हें प्रोग्राम में से लाभ हो सकता है.
पाठ्यक्रम और प्रवेश प्रक्रिया की जानकारी: राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी 'एविएशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट' (PGDASM) द्वारा संस्थान द्वारा अनुरोधा करने पर पाठ्यक्रम और प्रवेश प्रक्रिया समेत अन्य जानकारी दी जाएगी. इससे पहले SPICSM, राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय, MHA, लवाद-देघम, गांधीनगर, गुजरात के डायरेक्टर निमेश दवे द्वारा चंडीगढ़ पुलिस विभाग को ईमेल और उसके साथ जुड़ी जानकारी की कॉपी भेजी गई है. साथ ही इस जानकारी को संस्थान के अधिकार क्षेत्र में आने वाली सभी पुलिस यूनिट में पहुंचाने और डिस्प्ले करने का अनुरोध किया गया है. इसकी एक कॉपी चंडीगढ़ पुलिस की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है.
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