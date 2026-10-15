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एविएशन सेक्टर में करियर बनाने का मौका, हाइब्रिड मोड में शुरू होगा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, जानें कौन कर सकता है आवेदन

career in aviation sector Post Graduate Diploma ( ETV Bharat )

पंचकूला: देश में विमानन (एविएशन) सेक्टर निरंतर बड़े बदलाव के साथ तेज़ी पकड़ रहा है. इस कारण अब ऐसे पेशेवरों (प्रोफेशनल्स) की जरूरत महसूस होने लगी है, जो एविएशन ऑपरेशन्स, मैनेजमेंट, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और नई चुनौतियों की अच्छी समझ रखते हों. इसी मकसद से राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी 'एविएशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट' (PGDASM) में एक साल का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स शुरू किया जाना है. हालांकि, यह प्रोग्राम उन कामकाजी पेशेवरों और लोगों के लिए सोच-समझकर बनाया गया है, जो एविएशन सेक्टर में अपना करियर बनाना या उसे बेहतर बनाना चाहते हैं.

हाइब्रिड मोड में प्रोग्राम और योग्यता: गौर करने वाली बात यह है कि आसान और सुविधाजनक बनाने के लिए इस प्रोग्राम को 'हाइब्रिड मोड' में चलाया जाएगा. इसमें रेगुलर एकेडमिक सेशन शनिवार-रविवार को होंगे. साथ ही अधिकांश लेक्चर ऑनलाइन रहेंगे. इस पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा के लिए योग्यता और पूरे प्रोग्राम की रूपरेखा इस प्रकार तय की गई है. किसी भी विषय में बैचलर डिग्री (कम से कम 55% अंकों के साथ)