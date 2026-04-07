ETV Bharat / state

यूपी में बेरोजगारों के लिए सुनहरा मौका, आबकारी विभाग में 722 पदों पर बंपर भर्ती, जानें पूरी प्रक्रिया

आबकारी विभाग में मौके ही मौके ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: यूपी के बेरोजगारों के लिए आबकारी विभाग में सिपाही बनने का सुनहरा मौका है. विभाग ने बंपर वेकेंसी निकाली है. उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने आबकारी सिपाही मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन मांगे गए हैं. आबकारी सिपाही के 722 पदों के लिए विज्ञापन निकाला गया है. सिपाही बनने के लिए इच्छुक इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं. आबकारी सिपाही मुख्य परीक्षा के लिए केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो विज्ञापन में दी गई शर्तों को पूरा करते हैं. प्रारंभिक क्वालीफिकेशन परीक्षा 2025 प्रिलिमनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट (पेट 2025) में सम्मिलित हुए हों और उन्हें आयोग की ओर से प्रारंभिक एलिजिबिलीटी परीक्षा 2025 का स्कोर कार्ड जारी किया गया हो. मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यर्थी की शॉर्ट लिस्टिंग उनके प्रीलिमनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट पेट 2025 के नॉर्मलाइज्ड स्कोर के आधार पर मेरिट के अनुसार की जाएगी. आबकारी विभाग में बंपर भर्ती (Photo Credit; ETV Bharat)