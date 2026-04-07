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यूपी में बेरोजगारों के लिए सुनहरा मौका, आबकारी विभाग में 722 पदों पर बंपर भर्ती, जानें पूरी प्रक्रिया

आबकारी विभाग में सिपाही बनने का मौका, 722 पदों पर होगी भर्ती

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आबकारी विभाग में मौके ही मौके (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 7, 2026 at 4:31 PM IST

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लखनऊ: यूपी के बेरोजगारों के लिए आबकारी विभाग में सिपाही बनने का सुनहरा मौका है. विभाग ने बंपर वेकेंसी निकाली है. उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने आबकारी सिपाही मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन मांगे गए हैं. आबकारी सिपाही के 722 पदों के लिए विज्ञापन निकाला गया है. सिपाही बनने के लिए इच्छुक इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं.

आबकारी सिपाही मुख्य परीक्षा के लिए केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो विज्ञापन में दी गई शर्तों को पूरा करते हैं. प्रारंभिक क्वालीफिकेशन परीक्षा 2025 प्रिलिमनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट (पेट 2025) में सम्मिलित हुए हों और उन्हें आयोग की ओर से प्रारंभिक एलिजिबिलीटी परीक्षा 2025 का स्कोर कार्ड जारी किया गया हो. मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यर्थी की शॉर्ट लिस्टिंग उनके प्रीलिमनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट पेट 2025 के नॉर्मलाइज्ड स्कोर के आधार पर मेरिट के अनुसार की जाएगी.

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आबकारी विभाग में बंपर भर्ती (Photo Credit; ETV Bharat)

शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थियों को ही मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा. पेट परीक्षा 2025 में वास्तविक स्कोर या नॉर्मलाइज स्कोर में शून्य या उससे कम ऋणात्मक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा. आवेदन करने के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रणाली ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम लागू होगा. अन्य किसी माध्यम से आवेदन नहीं लिए जाएंगे.

यूपीएसएसएससी की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक इन पदों के लिए आवेदन सबमिट करने और आवेदन फीस जमा करने की लास्ट डेट 24 जून है. लास्ट डेट के बाद यदि कोई आवेदन जमा करता है तो उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा. विभाग की ओर से स्पष्ट किया गया है कि अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र का प्रिंट आउट तब तक नहीं निकाल सकेगा. जब तक शुल्क जमा नहीं हो जाता.

अभ्यर्थी की ओर से 24 जून तक बैंक शुक्ल जमा करना होगा. उसके बाद 1 जुलाई तक विलंब शुक्ल के साथ जमा करने का मौका मिलेगा. इस अवधि में अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में दर्ज जानकारी को संशोधित भी कर सकते हैं.

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