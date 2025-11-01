अंबाला रेल मंडल में 22 स्टेशनों पर STBA बनने का सुनहरा मौका, 14 नवंबर तक 10वीं पास युवा कर सकते हैं आवेदन

ETV Bharat / state

अंबाला रेल मंडल के 22 स्टेशनों पर सहायक टिकट बुकिंग एजेंटों को तैनात किया जायेगा.

November 1, 2025

अंबालाः रेल मंडल अंबाला के अधीन आने वाले छोटे स्टेशनों पर सहायक टिकट बुकिंग एजेंटों (एसटीबीए) का चयन किया जायेगा. कुल 22 एजेंटों का चयन किया जायेगा. न्यूनतम 10वीं पास कोई भी स्थानीय युवा सहायक टिकट बुकिंग एजेंट के लिए आवेदन कर सकता है. आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख 14 नवंबर है. अंबाला के सीनियर डीसीएम अंबाला नवीन कुमार ये जानकारी दी.

3 साल के लिए सहायक टिकट बुकिंग एजेंटों का होगा चयनः अंबाला के सीनियर डीसीएम अंबाला नवीन कुमार ने बताया कि छोटे स्टेशन (एसजी-4, 5,6 श्रेणी) पर स्टेशन मास्टर या अन्य स्टाफ टिकट काटते हैं. इससे उनके अपने काम पर असर पड़ता है. इसके लिए रेलवे की ओर से 3 साल के लिए सहायक टिकट बुकिंग एजेंट का चयन किया जाता है. एजेंट को प्रति टिकट के हिसाब से कमीशन दिया जाता है. एक तरफ इससे रोजगार मिलता है, दूसरी तरफ एजेंटों के रहने से यात्रियों को भी सुविधा होती है.

22 स्टेशनों पर सहायक टिकट बुकिंग एजेंटों की भर्ती (Etv Bharat)

युवाओं को मिलेगा रोजगारः सीनियर डीसीएम अंबाला नवीन कुमार ने बताया कि "5 साल से रेलवे प्रशासन द्वारा सहायक टिकट बुकिंग एजेंट की स्कीम चलाई जा रही है जिसके तहत कोई भी स्थानीय युवा इस स्कीम के तहत कार्य कर सकता है. मंडल में जो भी छोटे स्टेशन होते हैं या तो टिकट वहां स्टेशन मास्टर काटता है या फिर क्लर्क काटता है. पॉलिसी के तहत ही रेलवे द्वारा टेंडर निकाला जाता है जिसमें वहां के स्थानीय युवा जो दसवीं तक पढ़ा लिखा होता है, उसको एसटीबीए अपॉइंट किया जाता है. रेलवे द्वारा उन एजेंट को प्रति टिकट के हिसाब से कमीशन दिया जाता है. इससे युवाओं को रोजगार भी मिल जाता है और हमारा रेलवे का स्टाफ भी फ्री हो जाता है और वो दूसरे काम कर पाते हैं." उन्होंने बताया कि पहले ये कुछ स्टेशन पर चल रहा था लेकिन हमारे रेल मंडल प्रबंधक ने हमें दिशा निर्देश दिए जिसके चलते अब 22 और स्टेशन पर भी एसटीबीए का चयन किया जायेगा.

