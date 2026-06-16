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मेरठ में आवासीय-कॉमर्शियल प्रॉपर्टी पाने का मौका; आवास विकास परिषद की 53 संपत्तियों के लिए 30 जून को नीलामी

29 जून तक करा सकते हैं ऑनलाइन पंजीकरण, जमा करनी होगी इतनी धनराशि...

आवास एवं विकास परिषद
आवास एवं विकास परिषद (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 16, 2026 at 7:44 PM IST

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मेरठ : उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अपनी विभिन्न योजनाओं में संपत्तियों की ई-नीलामी 30 जून को करने जा रहा है. इसके लिए 29 जून तक ऑनलाइन पंजीकरण होगा. इसमें मकान, दुकान के अलावा बड़े कमर्शियल प्लॉट और स्कूल-कॉलेज के लिए भूखंड पाने को भी आवेदन किया जा सकता है.

उप आवास आयुक्त अनिल कुमार सिंह (Video Credit; ETV Bharat)

एनसीआर समेत दिल्ली तक बेहतर कनेक्टिविटी मेरठ की हो चुकी है. दूसरी तरफ प्रयागराज तक भी मेरठ जुड़ गया है. ऐसे में इस शहर के कायाकल्प को लेकर खूब प्रयास हो रहे हैं. आवास एवं विकास परिषद ने अलग-अलग लोकेशन पर कुछ प्रॉपर्टी की ई-नीलामी की योजना बनाई है. जिसको लेकर परिषद की ओर से रजिस्ट्रेशन खोल दिए हैं. इच्छुक व्यक्ति या खरीददार ऑनलाइन आवेदन करके आवासीय, शैक्षणिक एवं अन्य गैर आवासीय संपत्तियों को पाने के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. संपत्ति प्रबंधक सुनील कुमार शर्मा ने बताया कि 29 जून तक पंजीकरण और टोकन धनराशि जमा करके पंजीकरण करा सकते हैं.

उप आवास आयुक्त अनिल कुमार सिंह ने बताया कि परिषद 30 जून को मेरठ की लगभग 53 प्रॉपर्टीज की नीलामी करने जा रहा है. जिनमें 44 प्रॉपर्टी कमर्शियल हैं, 5 प्रॉपर्टी आवासीय हैं, जबकि 4 प्रॉपर्टी शिक्षण संस्थानों के लिए निर्धारित हैं. मेरठ की अलग-अलग लोकेशन पर यह तमाम संपत्तियां हैं. इसमें शहर में जागृति विहार एक्सटेंशन, माधवपुरम, ट्रांसपोर्ट नगर समेत कई अलग अलग लोकेशन पर ये प्रॉपर्टी हैं. नीलामी के माध्यम से लोग इन्हें ले सकते हैं.

जिन व्यवसाय एक भूखंडों को नीलामी प्रक्रिया में रखा गया है, उनमें 35 वर्ग मीटर से लेकर, 800 स्क्वायर मीटर 2500 स्क्वायर मीटर के भूखंड भी उपलब्ध हैं. आवास विकास परिषद की तरफ से चार स्कूलों के लिए भी नीलामी प्रक्रिया होनी है और स्कूलों के लिए 2000 वर्ग मीटर से लेकर 3000 वर्ग मीटर तक के भूखंड भी इनमें शामिल हैं. वहीं, आवासीय में ग्रुप हाऊसिंग भूखंड भी हैं. पंजीकरण कोई भी कर सकता है. इच्छुक व्यक्ति जिस भी प्रॉपर्टी के लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, उसके लिए 10% धनराशि भी जमा करानी होगी.

बताया कि 29 जून तक आवेदन किया जा सकता है और 30 जून को ही नीलामी प्रक्रिया अपनाई जाएगी. अनिल कुमार सिंह ने बताया कि खास तौर से शिक्षण संस्थानों के लिए जो भूमि दी जाती है, वह आवासीय दरों पर ही दी जाती है. जबकि कॉमर्शियल के लिए रेट ज्यादा रहता है. आवास विकास परिषद की वेबसाइट पर जाकर पूरी जानकारी प्राप्त की जा सकती है. न सिर्फ प्रॉपर्टी की तमाम जानकारी मौजूद है बल्कि किसी प्रॉपर्टी के लिए कितना पैसा रजिस्ट्रेशन के साथ जमा करना होगा, यह जानकारी भी उपलब्ध है.

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