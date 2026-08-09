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राजकीय और निजी ITI में विकल्प परिवर्तन के लिए मौका, जानिए कब तक के लिए खुला पोर्टल?

कॉलेजों में व्यवसाय (Trade) एवं संस्थान (Institute) के विकल्प में संशोधन का मौका. ( Photo Credit; ETV Bharat )