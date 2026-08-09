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राजकीय और निजी ITI में विकल्प परिवर्तन के लिए मौका, जानिए कब तक के लिए खुला पोर्टल?

छात्र अब अपने पसंद के व्यवसाय या संस्थान के विकल्पों में परिवर्तन कर सकते हैं.

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कॉलेजों में व्यवसाय (Trade) एवं संस्थान (Institute) के विकल्प में संशोधन का मौका. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 9, 2026 at 1:17 PM IST

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फिरोजाबाद: जिले में संचालित समस्त राजकीय और निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITI) में सत्र् 2026-27 में प्रवेश के लिए आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों के लिए सूचना बेहद खास है. ऐसे अभ्यर्थी जो विकल्प परिवर्तन करना चाहते हैं उन्हें 12 अगस्त तक मौका दिया गया है.

राजकीय आईटीआई, शिकोहाबाद-फिरोजाबाद की प्रधानाचार्या नेहा बाजपेयी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, ऑनलाइन आवेदन में व्यवसाय (Trade) एवं संस्थान (Institute) के विकल्प में संशोधन, परिवर्तन करने की सुविधा दी जा रही है.

नेहा वाजपेई ने बताया कि आईटीआई सत्र् 2026-27 में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि को विस्तारित कर 7 अगस्त 2026 रात 12:00 बजे तक तय किया गया था. जिन अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन फॉर्म भरा है, वे अब अपने पसंद के व्यवसाय या संस्थान के विकल्पों में परिवर्तन कर सकते हैं.

इसके लिए आधिकारिक वेबपोर्टल www.scvtup.in पर 9 अगस्त 2026 से 12 अगस्त 2026 तक विशेष विंडो (Link) खोली जा रही है. अभ्यर्थी www.scvtup.in के माध्यम से ही संशोधन प्रक्रिया पूर्ण कर सकेंगे. अधिक जानकारी या समस्या के समाधान के लिए अभ्यर्थी किसी भी कार्य दिवस में राजकीय आईटीआई शिकोहाबाद-फिरोजाबाद पहुंचकर रवि कुमार बाजपेई (कार्यदेशक/ प्रवेश प्रभारी) या फिर संस्थान कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं.

प्रधानाचार्या ने सभी अभ्यर्थियों को सलाह देते हुए कहा कि वे राजकीय एवं निजी आईटीआई में अपनी पसंद की ट्रेड और मनचाहा संस्थान पाने के लिए सभी आवेदक 9 से 12 अगस्त के बीच समय रहते पोर्टल पर जाकर अपने विकल्पों को अपडेट, संशोधित अवश्य कर लें.

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