स्टार्टअप और निवेशकों के लिए मौका, 4 नवंबर को छत्तीसगढ़ टेकस्टार्ट 2025 का आयोजन

शासन की कोशिश है कि स्टार्टअप और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ नई ऊंचाईयों को हासिल करे.

CHHATTISGARH TECHSTART 2025
छत्तीसगढ़ टेकस्टार्ट 2025 का आयोजन (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 3, 2025 at 7:18 PM IST

रायपुर: विष्णु देव साय सरकार ''छत्तीसगढ़ टेकस्टार्ट 2025'' को लेकर बड़ा आयोजन करने जा रही है. वाणिज्य और उद्योग विभाग कल यानी 4 नवम्बर को छत्तीसगढ़ टेकस्टार्ट 2025 का आयोजन करने जा रही है. आयोजन राज्य के स्टार्टअप और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र को नई दिशा देने के साथ उसे राष्ट्रीय मंच पर पहचान दिलाने का प्रयास भी होगा. कल होने वाले आयोजन को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है.

छत्तीसगढ़ टेकस्टार्ट 2025: इस आयोजन में निवेशक, उद्योग जगत के एक्सपर्ट और युवा उद्यमी एक ही मंच पर मिलेंगे और चर्चा करेंगे. आयोजन का मुख्य उद्देश्य छत्तीसगढ़ को आईटी, आईटीईएस और तकनीकी उद्यमिता का प्रमुख केंद्र बनाना है. यह आयोजन नए निवेश को जहां गति देगा वहीं, स्टार्टअप्स और उद्योग जगत के बीच साझेदारी के अवसर भी बढ़ाएगा. इसके साथ ही डिजिटल प्रौद्योगिकी और इनोवेशन के क्षेत्र में राज्य की उभरती क्षमता को राष्ट्रीय स्तर पर सामने लाने का भी काम करेगा.

पीएम मोदी और छत्तीसगढ़ सरकार का लक्ष्य है कि हर युवा विचार एक अवसर बने, और हर नवाचार राज्य की प्रगति में योगदान दे: विष्णु देव साय, मुख्यमंत्री

STPI और MeitY स्टार्टअप हब जैसे संस्थान होंगे शामिल: आयोजन में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया (STPI) और MeitY स्टार्टअप हब जैसे राष्ट्रीय संस्थान भी शामिल होंगे. कार्यक्रम में नई तकनीक, नवाचार नीतियों और वैश्विक सहयोग के अवसरों पर बातचीत होगी. छत्तीसगढ़ की औद्योगिक विकास नीति 2024 से 2030 के तहत स्टार्टअप्स और आईटी/आईटीईएस निवेशकों के लिए सीड फंडिंग, संचालन सहायता और इनक्यूबेशन सपोर्ट जैसे अनेक प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं. इस मौके पर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के साथ साझेदारी समझौते भी किए जाएंगे ताकि छत्तीसगढ़ के स्टार्टअप्स को मार्गदर्शन, नवाचार और वैश्विक बाजारों तक पहुंच प्राप्त हो.

छत्तीसगढ़ को तकनीकी केंद्र बनाने की कवायद: छत्तीसगढ़ टेकस्टार्ट 2025 राज्य को मध्य भारत का प्रमुख नवाचार और तकनीकी केंद्र बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा. यह आयोजन राज्य में एक मजबूत, नवाचार-प्रेरित और वैश्विक स्तर पर जुड़ा हुआ स्टार्टअप वातावरण तैयार करेगा.

4 नवंबर को आयोजन: कल इसका आयोजन रायपुर में किया जाना है. इसकी सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. '‘छत्तीसगढ़ टेकस्टार्ट 2025’' राज्य में नवाचार, प्रौद्योगिकी और उद्यमिता के नए युग की शुरुआत करेगा. यह आयोजन न केवल अपने प्रदेश के युवाओं में स्टार्टअप संस्कृति और तकनीकी उद्यमिता को प्रोत्साहित करेगा, बल्कि राज्य को ‘न्यू इंडिया’ के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन मिशन में एक प्रमुख भागीदार के रूप में स्थापित करने में मदद करेगा.

‘'डिजिटल इंडिया’' और ‘'स्टार्टअप इंडिया’' अभियान: यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘'डिजिटल इंडिया’' और ‘'स्टार्टअप इंडिया’' अभियानों की भावना के अनुरूप है, जो आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में नवाचार और कौशल को नई ऊर्जा प्रदान करते हैं. पीएम मोदी और छत्तीसगढ़ सरकार का लक्ष्य है कि हर युवा विचार एक अवसर बने, और हर नवाचार राज्य की प्रगति में योगदान दे.

