ETV Bharat / state

इलाहाबाद विश्वविद्यालय में विश्वेश्वरैया योजना से पीएचडी का मौका, आवेदन शुरू, जानिए कितनी मिलेगी मंथली फेलोशिप

प्रयागराज : इलाहाबाद विश्वविद्यालय में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में शोध करने के इच्छुक छात्रों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है. केंद्र सरकार की 'विश्वेश्वरैया पीएचडी योजना (फेज-2)' के अंतर्गत यह दाखिला दिया जा रहा है. पात्र उम्मीदवार 1 अक्टूबर तक इसके लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन जमा कर सकते हैं.

विश्वविद्यालय के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कम्युनिकेशन विभाग में इसके लिए 1 सीट उपलब्ध है. इसके तहत इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग (ESDM) और आईटी/आईटीईएस जैसे क्षेत्रों में शोध का मौका मिलेगा. इंजीनियरिंग विषय में बीई/बीटेक के साथ एमई/एमटेक डिग्री जरूरी है. सामान्य वर्ग के लिए कम से कम 60% अंक (या 6.5 CPI) और एससी, एसटी व दिव्यांग वर्ग के लिए 55% अंक (या 6.0 CPI) होना आवश्यक है.

आवेदन की अंतिम तिथि तक छात्र की उम्र 34 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए (सरकारी नियमों के अनुसार छूट लागू). चुने गए शोधार्थियों को पहले दो साल 46,250 प्रति माह और तीसरे से पांचवें साल तक 52,500 प्रति माह दिए जाएंगे. हॉस्टल न मिलने की स्थिति में 16% तक आवास भत्ता (HRA) अलग से मिलेगा.