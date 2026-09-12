कम लागत में तगड़ी कमाई: मधुमक्खी पालन की फ्री ट्रेनिंग, 16 सितंबर तक कर सकेंगे आवेदन
उद्यान विभाग की ओर से वैज्ञानिक पद्धति से मधुमक्खी पालन सिखाने के लिए 90 दिवसीय निःशुल्क प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया जा रहा है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 12, 2026 at 10:45 AM IST
प्रयागराज: कम लागत और सीमित जमीन में बेहतर आमदनी की तलाश कर रहे किसानों व युवाओं के लिए अच्छी खबर है. उद्यान विभाग की ओर से वैज्ञानिक पद्धति से मधुमक्खी पालन (मौनपालन) सिखाने के लिए 90 दिवसीय निःशुल्क प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया जा रहा है.
राजकीय उद्यान में 16 सितंबर से शुरू होने वाले इस तीन महीने के प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए इच्छुक अभ्यर्थी 16 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं.
कृषि के साथ अनुपूरक व्यवसाय को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह सत्र 16 सितंबर 2026 से 15 दिसंबर 2026 तक संचालित होगा.
मधुमक्खी पालन न केवल शहद उत्पादन के जरिए अतिरिक्त आय का जरिया बनता है, बल्कि फसलों में पर-परागण (पॉलिनेशन) को बढ़ाकर उपज और गुणवत्ता में भी इजाफा करता है.
विभाग का प्रयास है कि आधुनिक तकनीकों के जरिए किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत किया जाए.
प्रशिक्षण से जुड़ी मुख्य बातें
अवधि व शुल्क: प्रशिक्षण 90 दिनों (तीन माह) का होगा और विभाग द्वारा यह पूरी तरह निःशुल्क दिया जाएगा.
रहने-खाने का प्रबंध: चयनित अभ्यर्थियों को रहने और भोजन की व्यवस्था स्वयं करनी होगी.
योग्यता: महिला और पुरुष दोनों वर्ग के अभ्यर्थी पात्र हैं. न्यूनतम शैक्षिक योग्यता कक्षा 8वीं पास निर्धारित की गई है.
आवेदन कैसे करें
प्रशिक्षण में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी अधीक्षक, राजकीय उद्यान, प्रयागराज कार्यालय से संपर्क कर निर्धारित प्रारूप पर फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं. आवेदन पत्र के साथ दो संभ्रांत व्यक्तियों अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी (गजेटेड ऑफिसर) द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है. भरा हुआ फॉर्म 16 सितंबर तक जमा किया जा सकता है.