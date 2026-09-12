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कम लागत में तगड़ी कमाई: मधुमक्खी पालन की फ्री ट्रेनिंग, 16 सितंबर तक कर सकेंगे आवेदन

मधुमक्खी पालन की फ्री ट्रेनिंग, 16 सितंबर तक कर सकेंगे आवेदन. ( ETV Bharat )

प्रयागराज: कम लागत और सीमित जमीन में बेहतर आमदनी की तलाश कर रहे किसानों व युवाओं के लिए अच्छी खबर है. उद्यान विभाग की ओर से वैज्ञानिक पद्धति से मधुमक्खी पालन (मौनपालन) सिखाने के लिए 90 दिवसीय निःशुल्क प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया जा रहा है. राजकीय उद्यान में 16 सितंबर से शुरू होने वाले इस तीन महीने के प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए इच्छुक अभ्यर्थी 16 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं. कृषि के साथ अनुपूरक व्यवसाय को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह सत्र 16 सितंबर 2026 से 15 दिसंबर 2026 तक संचालित होगा. मधुमक्खी पालन न केवल शहद उत्पादन के जरिए अतिरिक्त आय का जरिया बनता है, बल्कि फसलों में पर-परागण (पॉलिनेशन) को बढ़ाकर उपज और गुणवत्ता में भी इजाफा करता है. विभाग का प्रयास है कि आधुनिक तकनीकों के जरिए किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत किया जाए. प्रशिक्षण से जुड़ी मुख्य बातें