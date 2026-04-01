जामिया आरसीए में सिविल सेवा की फ्री कोचिंग का मौका, 100 सीटों के लिए सख्त चयन प्रक्रिया, जानिए कैसे करें आवेदन
जामिया मिलिया इस्लामिया रेजिडेंशियल कोचिंग अकादमी में सिविल सेवा परीक्षा 2027 की तैयारी के लिए प्रवेश प्रक्रिया नियम जारी ,चयनित छात्रों को मुफ्त कोचिंग
Published : April 1, 2026 at 10:39 AM IST
नई दिल्ली: जामिया मिलिया इस्लामिया रेजिडेंशियल कोचिंग अकादमी ने सिविल सेवा परीक्षा 2027 की तैयारी के लिए प्रवेश प्रक्रिया के नियम जारी कर दिए हैं. इस योजना के तहत चयनित छात्रों को मुफ्त कोचिंग, टेस्ट सीरीज, इंटरव्यू तैयारी और हॉस्टल सुविधा दी जाएगी. हालांकि प्रवेश प्रक्रिया कड़ी होगी और इसमें लिखित परीक्षा के साथ इंटरव्यू भी शामिल है.
दो हिस्सों में होगी प्रवेश परीक्षा:
प्रवेश परीक्षा दो भागों में आयोजित होगी. पहले पेपर में 60 ऑब्जेक्टिव (MCQ) सवाल होंगे, जिनमें निगेटिव मार्किंग भी लागू होगी और CSAT के प्रश्न भी शामिल रहेंगे. दूसरे पेपर में 60 अंकों का निबंध लेखन होगा, जिसमें दो निबंध लिखने होंगे. दोनों पेपर के लिए कुल 3 घंटे का समय मिलेगा.
The online application form for admission to the Civil Services Coaching Program the Residential Coaching Academy (RCA), @jmiu_official shall be available from April 1st, 2026. Interested candidates can visit the official portal of the university - https://t.co/HmPCiGTVkr— Jamia Millia Islamia (NAAC A++ Grade Central Univ) (@jmiu_official) March 31, 2026
