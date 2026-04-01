जामिया आरसीए में सिविल सेवा की फ्री कोचिंग का मौका, 100 सीटों के लिए सख्त चयन प्रक्रिया, जानिए कैसे करें आवेदन

जामिया मिलिया इस्लामिया रेजिडेंशियल कोचिंग अकादमी में सिविल सेवा परीक्षा 2027 की तैयारी के लिए प्रवेश प्रक्रिया नियम जारी ,चयनित छात्रों को मुफ्त कोचिंग

Published : April 1, 2026 at 10:39 AM IST

नई दिल्ली: जामिया मिलिया इस्लामिया रेजिडेंशियल कोचिंग अकादमी ने सिविल सेवा परीक्षा 2027 की तैयारी के लिए प्रवेश प्रक्रिया के नियम जारी कर दिए हैं. इस योजना के तहत चयनित छात्रों को मुफ्त कोचिंग, टेस्ट सीरीज, इंटरव्यू तैयारी और हॉस्टल सुविधा दी जाएगी. हालांकि प्रवेश प्रक्रिया कड़ी होगी और इसमें लिखित परीक्षा के साथ इंटरव्यू भी शामिल है.

दो हिस्सों में होगी प्रवेश परीक्षा:
प्रवेश परीक्षा दो भागों में आयोजित होगी. पहले पेपर में 60 ऑब्जेक्टिव (MCQ) सवाल होंगे, जिनमें निगेटिव मार्किंग भी लागू होगी और CSAT के प्रश्न भी शामिल रहेंगे. दूसरे पेपर में 60 अंकों का निबंध लेखन होगा, जिसमें दो निबंध लिखने होंगे. दोनों पेपर के लिए कुल 3 घंटे का समय मिलेगा.

पहले चरण में छंटनी, टॉप 900 को मिलेगा मौका:MCQ परीक्षा के आधार पर केवल टॉप 900 छात्रों की ही निबंध कॉपियां जांची जाएंगी. पहले चरण में ही बड़ी संख्या में उम्मीदवार बाहर हो जाएंगे. लिखित परीक्षा के बाद चयनित उम्मीदवारों का 30 अंकों का इंटरव्यू होगा, जो ऑफलाइन लिया जाएगा. अंतिम चयन में इंटरव्यू के अंक अहम होंगे. अगर अंक बराबर होते हैं तो इंटरव्यू में ज्यादा अंक और कम उम्र वाले उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जाएगी. 100 सीटें, 5% दिव्यांगों के लिए आरक्षित:इस योजना के तहत कुल 100 सीटों पर दाखिला दिया जाएगा. इनमें से 5 प्रतिशत सीटें दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रहेंगी. कौन कर सकता है आवेदन:आवेदन वही उम्मीदवार कर सकते हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन पूरा कर लिया हो और सिविल सेवा परीक्षा 2027 के लिए पात्र हों. जो छात्र किसी नियमित कोर्स में पढ़ाई कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, वह आवेदन नहीं कर सकते. क्या-क्या सुविधाएं मिलेंगी:चयनित छात्रों को जनरल स्टडीज, CSAT और वैकल्पिक विषयों की पढ़ाई कराई जाएगी. साथ ही टेस्ट सीरीज, उत्तर जांच, निबंध लेखन अभ्यास, मॉक इंटरव्यू और 24 घंटे खुली एयर कंडीशंड लाइब्रेरी की सुविधा मिलेगी.कब होगी टेस्ट सीरीज:प्रारंभिक परीक्षा की टेस्ट सीरीज जनवरी 2027 से मई 2027 तक चलेगी, जबकि मुख्य परीक्षा की टेस्ट सीरीज जून से अगस्त 2027 के बीच आयोजित होगी. हॉस्टल में रहना होगा जरूरी:सभी चयनित छात्रों के लिए हॉस्टल में रहना अनिवार्य होगा. बिना अनुमति एक सप्ताह से अधिक अनुपस्थित रहने पर सीट रद्द की जा सकती है. फ्री कोचिंग, लेकिन कुछ शुल्क देना होगाकोचिंग भले ही मुफ्त है, लेकिन छात्रों को कुछ जरूरी शुल्क जमा करने होंगे. इसमें 7000 रुपए सिक्योरिटी (रिफंडेबल), 1000 रुपए प्रति माह हॉस्टल मेंटेनेंस (6 महीने एडवांस) और 2500–3000 रुपए मासिक मेस शुल्क शामिल है. ऑनलाइन करना होगा आवेदन:आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही किया जा सकेगा और इसके लिए 1325 रुपए शुल्क देना होगा. अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वह सभी जानकारी के लिए केवल जामिया मिलिया इस्लामिया की आधिकारिक वेबसाइट पर ही जानकारी हासिल करें. ये भी पढ़ें :

