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यूपी में अन्नदाताओं को मौका, सरकार दे रही सब्सिडी, जानें कब तक मिलेगी ये सुविधा

यूपी में कृषि विभाग की ओर से गेहूं, सरसों और जौ के बीज के लिए ऑनलाइन बुकिंग कराई जा रही है.

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 24, 2026 at 11:05 AM IST

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फिरोजाबाद: रबी सीजन की तैयारियों को लेकर कृषि विभाग ने कवायद तेज कर दी है. जिले में रबी फसलों की बुआई शुरू होने से पहले किसानों को उन्नत और प्रमाणित बीज उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.

कृषि विभाग की ओर से गेहूं, सरसों और जौ के बीज के लिए ऑनलाइन बुकिंग कराई जा रही है. किसानों को अनुदानित दर पर बीज उपलब्ध कराने के लिए विभाग ने लक्ष्य भी निर्धारित किया है.

जिला कृषि अधिकारी सुमित कुमार चौहान के अनुसार जिले में रबी सीजन के दौरान मुख्य रूप से गेहूं, सरसों और जौ, चना की फसल की बुआई होती है.

उन्नत बीज के लिए किसान किसान 30 सितंबर तक कृषि विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं. (ईटीवी भारत)

किसानों को बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रजातियों के बीज उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है. इसके लिए किसान 30 सितंबर तक कृषि विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं.

upagriculture.gov.in पर करनी होगी ऑनलाइन बुकिंग

जिला कृषि अधिकारी के मुताबिक किसान अनुदानित बीज प्राप्त करने के लिए upagriculture.gov.in पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं.

निर्धारित तिथि 30 सितंबर तक प्राप्त होने वाली बुकिंग के आधार पर किसानों को बीज उपलब्ध कराया जाएगा. यदि किसी फसल के बीज के लिए निर्धारित लक्ष्य से अधिक बुकिंग प्राप्त होती है तो किसानों का चयन ई-लॉटरी सिस्टम के माध्यम से किया जाएगा.

विभाग के अनुसार पहली ई-लॉटरी 30 सितंबर के बाद निकाली जाएगी. वहीं, यदि निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष पर्याप्त बुकिंग नहीं होती है तो किसानों को अवसर देने के लिए बुकिंग की अंतिम तिथि आगे बढ़ाई जा सकती है.

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कृषि विभाग की ओर से गेहूं, सरसों और जौ के बीज के लिए ऑनलाइन बुकिंग सुविधा. (ईटीवी भारत)

गेहूं के 8000 क्विंटल से अधिक बीज का लक्ष्य

रबी सीजन के लिए जिले में गेहूं के बीज के वितरण का लक्ष्य 8000 क्विंटल से अधिक रखा गया है. इसके अलावा सामान्य वितरण के तहत सरसों के लिए करीब 20 क्विंटल और जौ के लिए 100 क्विंटल से अधिक बीज वितरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है.

कृषि विभाग का फोकस किसानों तक गुणवत्तापूर्ण बीज पहुंचाने के साथ-साथ वितरण व्यवस्था में पारदर्शिता बनाए रखने पर भी है.

गेहूं के बीज पर 2600 रुपये प्रति क्विंटल तक अनुदान

किसानों को उन्नत बीज खरीदने के लिए सरकार की ओर से अनुदान भी दिया जा रहा है. विभाग के अनुसार गेहूं के बीज पर किसानों को लगभग 2600 रुपये प्रति क्विंटल तक का अनुदान देय है वहीं, सरसों और जौ समेत अन्य फसलों के बीज पर निर्धारित नियमों एवं श्रेणी के अनुसार अनुदान दिया जाएगा.

इससे किसानों को बाजार की तुलना में कम दर पर उन्नत बीज उपलब्ध हो सकेगा और रबी सीजन में बेहतर उत्पादन की संभावना बढ़ेगी.

POS मशीन से होगा बीज का वितरण

कृषि विभाग की ओर से बीज वितरण प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए POS मशीन का इस्तेमाल किया जाएगा. इसके माध्यम से किसानों को बीज वितरण का रिकॉर्ड दर्ज किया जाएगा.

विभाग का कहना है कि POS आधारित वितरण व्यवस्था से पात्र किसानों तक अनुदानित बीज पहुंचाने और वितरण प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने में मदद मिलेगी.

किसानों से समय से बुकिंग कराने की अपील

कृषि अधिकारी ने किसानों से अपील की है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना समय से ऑनलाइन बुकिंग करा लें. विभाग के अनुसार निर्धारित लक्ष्य से अधिक आवेदन आने की स्थिति में ई-लॉटरी के माध्यम से चयन किया जाएगा, इसलिए बुकिंग कराना आवश्यक है.

रबी सीजन में गेहूं, सरसों और जौ की बुआई को देखते हुए कृषि विभाग ने किसानों को उन्नत बीज के साथ समय से फसल की तैयारी करने की सलाह दी है. विभाग का उद्देश्य अनुदानित बीज के माध्यम से किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराकर फसल उत्पादन और उत्पादकता में सुधार करना है.

आंकड़ों पर एक नज़र

  • जिले में कुल किसानों की संख्या 3 लाख
  • जिले में उपजाऊ कृषि योग्य जमीन एक लाख 72 हजार हेक्टेयर
  • 92 हजार हेक्टेयर में गेहूं की खेती
  • 60 हजार हेक्टेयर में आलू की खेती
  • 15 हजार हेक्टेयर में सरसों की खेती
  • 20 हजार हेक्टेयर में जौ की खेती
  • चना, मूंग आदि का क्षेत्रफल काफी कम है.

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