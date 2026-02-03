छत्तीसगढ़ में उद्यानिकी शिक्षा, चिरमिरी के युवाओं को फायदा, कृषि क्षेत्र का हो रहा विस्तार
चिरमिरी के शासकीय उद्यानिकी महाविद्यालय में विद्यार्थियों को उद्यानिकी शिक्षा से फायदा हो रहा है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : February 3, 2026 at 3:34 PM IST
मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है. कृषि के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ की मिट्टी और जलवायु किसानों के लिए हितकारी है. यही वजह है कि छत्तीसगढ़ में कृषि के नए नए तौर तरीकों का विस्तार हो रहा है. प्रदेश में उद्यानिकी के क्षेत्र में भी किसानों और युवाओं के लिए बेहतर विकल्प है. मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर के चिरमिरी में संचालित शासकीय उद्यानिकी महाविद्यालय में उद्यानिकी की पढ़ाई जारी है. उद्यानिकी की पढ़ाई यहां के विद्यार्थियों के लिए आशा की नई किरण साबित हो रही है. पढ़ाई करने के बाद विद्यार्थियों को उद्यानिकी में अपना करियर बनाने में मदद मिलेगी.
उद्यानिकी में विद्यार्थियों के लिए बेहतर अवसर
चिरमिरी शासकीय उद्यानिकी महाविद्यालय की डीन डॉक्टर ऋतु रानी मिंज ने बताया कि उद्यानिकी विषय में शिक्षा प्राप्त करने के बाद विद्यार्थियों को कई करियर विकल्प मिलते हैं. पढ़ाई के बाद विद्यार्थी कृषि, फलों की खेती, नर्सरी प्रबंधन, फूलों की खेती सहित खाद्य प्रसंस्करण सहित अनेक क्षेत्रों में रोजगार के बेहतर अवसर हासिल कर सकते हैं. यही नहीं, छात्र-छात्राएं शासकीय कृषि एवं उद्यानिकी विभागों में नौकरी के साथ-साथ निजी क्षेत्र में भी नौकरी कर सकते हैं. इसके अलावा स्वरोजगार एवं रिसर्च में भी अपना करियर बना सकते हैं.
उद्यानिकी को लेकर चिरमिरी में हो रही पढ़ाई
चिरमिरी के पोड़ी में स्थित शासकीय उद्यानिकी महाविद्यालय में छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों से छात्र-छात्राएं पढ़ाई करते हैं. महाविद्यालय की डीन डॉ. ऋतु रानी मिंज ने बताया कि कॉलेज में अनुभवी और विषय विशेषज्ञ शिक्षक विद्यार्थियों को उद्यानिकी में सैद्धांतिक ज्ञान के साथ-साथ प्रयोगात्मक पढ़ाई भी करवाते हैं. कॉलेज परिसर में उद्यानिकी से संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रयोग, पौधरोपण, फसल प्रबंधन, नर्सरी विकास एवं आधुनिक कृषि तकनीकों की प्रैक्टिस कराई जाती है. उद्यानिकी की पढ़ाई में विद्यार्थी खूब हिस्सा लेते हैं.
उद्यानिकी विषय में शिक्षा ग्रहण करने के बाद छात्र-छात्राओं के लिए करियर के कई अवसर मौजूद हैं. उद्यानिकी क्षेत्र आज तेजी से विकसित हो रहा है और सरकार भी इस क्षेत्र को बढ़ावा दे रही है, जिससे युवाओं के लिए नए-नए रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं- डॉ. ऋतु रानी मिंज, डीन, शासकीय उद्यानिकी महाविद्यालय, चिरमिरी
चिरमिरी शासकीय उद्यानिकी महाविद्यालय में मॉडर्न टेक्नोलॉजी के जरिए विद्यार्थियों को कृषि एवं उद्यानिकी की व्यवहारिक जानकारी दी जा रही है. इससे न केवल उनकी तकनीकी समझ विकसित हो रही है, बल्कि वे भविष्य में स्वरोजगार अपनाकर आत्मनिर्भर बनने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि उद्यानिकी शिक्षा से प्रशिक्षित युवा आने वाले समय में कृषि क्षेत्र के विकास में अहम भूमिका निभाएंगे.