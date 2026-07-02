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कृषि के क्षेत्र में नए स्टार्टअप को मौका, जानें भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान किस एडवांस प्रोग्राम को दे रहा बढ़ावा

भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान से किसानों का फायदा होगा. ( ईटीवी भारत )

वाराणसी: भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान ने राष्ट्रीय कृषि नवाचार निधि योजना के तहत क्षितिज -2.0 की शुरुआत की है. यह एक इनक्यूबेशन प्रोग्राम है, जिसके जरिये बेहतर इनोवेशन को प्रमोट किया जायेगा. इसका उद्देश्य कृषि-व्यवसाय उपक्रमों को गति देना तथा वाराणसी, उत्तर प्रदेश और उससे आगे के अगली पीढ़ी के कृषि-नवप्रवर्तकों और स्टार्टअप्स को सशक्त बनाना है. संस्थान के निदेशक डॉ. राजेश कुमार ने बताया कि शुरू किए गए इस कार्यक्रम का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में एक जीवंत स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है. इसके तहत फसल उत्पादन, कटाई-पश्चात प्रबंधन, प्रसंस्करण, आपूर्ति श्रृंखला और संबद्ध कृषि उद्यमों सहित संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में नवाचारी समाधानों को समर्थन दिया जाएगा. क्षितिज -2.0 स्थानीय न्यू कमर्स, युवा उद्यमियों, छात्रों, शोधकर्ताओं और उभरते स्टार्टअप्स को उनके फ्यूचर प्लान को स्केलेबल, बाजार-तैयार उद्यमों में बदलने के लिए एक सशक्त मंच प्रदान करता है. उन्होंने बताया कि ऑनलाइन आवेदन पोर्टल 1 जुलाई से 21 जुलाई 2026 तक खुला रहेगा. कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों से संबंधित समाधान रखने वाले नवप्रवर्तकों, उद्यमियों, छात्रों, शोधकर्ताओं, स्टार्टअप्स और कृषि-आधारित उद्यमों से आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं.