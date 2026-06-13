बिहार में 2 करोड़ की अफीम बरामद, 4 अंतरराज्यीय तस्कर गिरफ्तार
एसटीएफ ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए वाहनों की सघन जांच शुरू की. तलाशी में कार से 10.54 किलो अफीम बरामद हुई.
Published : June 13, 2026 at 4:11 PM IST
पू.चंपारण (मोतिहारी): बिहार के पूर्वी चंपारण स्थित मोतिहारी में STF और पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है. पूर्वी चंपारण पुलिस और एसटीएफ को नशे के कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की. जिले के डुमरियाघाट थाना क्षेत्र में एनएच-27 पर संयुक्त कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक कार से 10 किलो 540 ग्राम अफीम बरामद की है. साथ ही अंतरराज्यीय गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है.
गुप्त सूचना पर कार्रवाई: मिली जानकारी के मुताबिक एसटीएफ को गुप्त सूचना मिली थी कि झारखंड से अफीम की बड़ी खेप बिहार लाई जा रही है. इस सूचना पर एसटीएफ और डुमरियाघाट थाना पुलिस ने संयुक्त टीम बनाई. जिसके बाद एनएच-27 पर नरसिंह बाबा मंदिर के पास वाहनों की सघन जांच शुरू की गई.
10.54 किलो अफीम बरामद: बताया जा रहा है कि इस दौरान एक सफेद रंग की कार को रोका गया. तलाशी के दौरान कार में छुपाकर रखी गई 10.54 किलो अफीम बरामद हुई. मौके से कार में सवार तीन तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया.
4 गिरफ्तार: गिरफ्तार आरोपियों की पहचान साजन कुमार यादव (21 वर्ष, पिता कैलाश यादव, निवासी सिकीद थाना, चतरा जिला, झारखंड), मुन्ना कुमार यादव (24 वर्ष, पिता स्वर्गीय रामदेव महतो, निवासी सिंघवारी वार्ड-4 थाना, चतरा जिला, झारखंड) और अनुज कुमार साव (27 वर्ष, पिता होरिल साव, निवासी हिरी बागीचा थाना-मोहनपुर जिला-गया) के रूप में हुई है.
झारखण्ड से बिहार तक फैले मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क पर STF एवं डुमरियाघाट पुलिस की कार्रवाईः-10.540 Kg अफीम जैसा मादक पदार्थ के साथ, 04 अभियुक्त गिरफ्तार।— MOTIHARI POLICE (@motihari_police) June 13, 2026
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अफीम सप्लाई करने वाला पकड़ाया: वहीं पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की तो गिरफ्तार तस्करों ने अफीम सप्लाई करने वाले का नाम बताया. उनकी निशानदेही पर पुलिस ने जितेंद्र चौधरी (पिता का नाम- स्वर्गीय चनर चौधरी, निवासी सरैया खास थाना गोविंदगंज, पूर्वी चंपारण) को भी गिरफ्तार कर लिया. जितेंद्र ही इन्हें अफीम उपलब्ध कराता था.
"एसटीएफ के इनपुट पर यह कार्रवाई की गई. 10.54 किलो अफीम जब्त हुई है. अंतरराज्यीय गिरोह के 4 सदस्य पकड़े गए हैं। ये झारखंड से अफीम लाकर बिहार में सप्लाई करते थे. नेटवर्क की जांच की जा रही है" - जांच अधिकारी
कार में तहखाना बनाकर तस्करी: पुलिस के अनुसार बरामद अफीम की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत 2 करोड़ के आसपास है. यह गिरोह लंबे समय से झारखंड से बिहार में मादक पदार्थ की तस्करी कर रहा था. कार में तहखाना बनाकर अफीम छुपाई गई थी ताकि चेकिंग में पकड़ में न आए.
NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज: चारों आरोपियों के खिलाफ डुमरियाघाट थाना में विभिन्न धाराओं में NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है. पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर गिरोह के अन्य सदस्यों और आगे-पीछे की कड़िया जोड़ कर हर पहलू पर जांच कर रही है. पुलिस अब पूरे नेटवर्क को खंगालने में जुटी है.
एसपी ने दी बधाई: एसपी स्वर्ण प्रभात ने इस कामयाबी पर पुलिस टीम को बधाई दी है. उन्होंने कहा कि जिले में नशे के कारोबार पर पूरी तरह नकेल कसी जाएगी. आगे भी ऐसे अभियान लगातार चलाए जाएंगे.
"नशे के खिलाफ इस कार्रवाई पर पूरी टीम को बधाई, जिले में नशे के कारोबार पर पूरी तरह नकेल कसी जाएगी. इसके लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे..आगे भी इस तरह के अभियान लगातार जारी रहेंगे." - स्वर्ण प्रभात, एसपी
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