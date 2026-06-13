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बिहार में 2 करोड़ की अफीम बरामद, 4 अंतरराज्यीय तस्कर गिरफ्तार

पू.चंपारण (मोतिहारी): बिहार के पूर्वी चंपारण स्थित मोतिहारी में STF और पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है. पूर्वी चंपारण पुलिस और एसटीएफ को नशे के कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की. जिले के डुमरियाघाट थाना क्षेत्र में एनएच-27 पर संयुक्त कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक कार से 10 किलो 540 ग्राम अफीम बरामद की है. साथ ही अंतरराज्यीय गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है.

गुप्त सूचना पर कार्रवाई: मिली जानकारी के मुताबिक एसटीएफ को गुप्त सूचना मिली थी कि झारखंड से अफीम की बड़ी खेप बिहार लाई जा रही है. इस सूचना पर एसटीएफ और डुमरियाघाट थाना पुलिस ने संयुक्त टीम बनाई. जिसके बाद एनएच-27 पर नरसिंह बाबा मंदिर के पास वाहनों की सघन जांच शुरू की गई.

10.54 किलो अफीम बरामद: बताया जा रहा है कि इस दौरान एक सफेद रंग की कार को रोका गया. तलाशी के दौरान कार में छुपाकर रखी गई 10.54 किलो अफीम बरामद हुई. मौके से कार में सवार तीन तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया.

4 गिरफ्तार: गिरफ्तार आरोपियों की पहचान साजन कुमार यादव (21 वर्ष, पिता कैलाश यादव, निवासी सिकीद थाना, चतरा जिला, झारखंड), मुन्ना कुमार यादव (24 वर्ष, पिता स्वर्गीय रामदेव महतो, निवासी सिंघवारी वार्ड-4 थाना, चतरा जिला, झारखंड) और अनुज कुमार साव (27 वर्ष, पिता होरिल साव, निवासी हिरी बागीचा थाना-मोहनपुर जिला-गया) के रूप में हुई है.

अफीम सप्लाई करने वाला पकड़ाया: वहीं पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की तो गिरफ्तार तस्करों ने अफीम सप्लाई करने वाले का नाम बताया. उनकी निशानदेही पर पुलिस ने जितेंद्र चौधरी (पिता का नाम- स्वर्गीय चनर चौधरी, निवासी सरैया खास थाना गोविंदगंज, पूर्वी चंपारण) को भी गिरफ्तार कर लिया. जितेंद्र ही इन्हें अफीम उपलब्ध कराता था.

"एसटीएफ के इनपुट पर यह कार्रवाई की गई. 10.54 किलो अफीम जब्त हुई है. अंतरराज्यीय गिरोह के 4 सदस्य पकड़े गए हैं। ये झारखंड से अफीम लाकर बिहार में सप्लाई करते थे. नेटवर्क की जांच की जा रही है" - जांच अधिकारी