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करनाल में 80 लाख की अफीम जब्त, अमृतसर की महिला तस्कर समेत तीन आरोपी गिरफ्तार

20 किलो अफीम से शुरू हुई कार्रवाई, खुलता गया पूरा नेटवर्क: करनाल एसटीएफ इंचार्ज अंकित ने बताया कि "1 जुलाई 2026 को कुरुक्षेत्र के पिहोवा थाना क्षेत्र में एक ट्रक चालक को 20 किलो अफीम के साथ गिरफ्तार किया गया था. बरामद अफीम की अंतरराष्ट्रीय और स्थानीय बाजार में कीमत करीब 70 से 80 लाख रुपये आंकी गई है. शुरुआती गिरफ्तारी के बाद एसटीएफ ने लगातार जांच को आगे बढ़ाया और इस तस्करी नेटवर्क की परतें खुलती चली गईं."

करनालः हरियाणा में नशे के खिलाफ चल रही एसटीएफ की मुहिम लगातार बड़े खुलासे कर रही है. 20 किलो अफीम बरामदगी मामले में अमृतसर की महिला तस्कर समेत तीन आरोपियों को 10 दिन की पुलिस रिमांड पूरी होने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. जांच में सामने आया है कि यह गिरोह मणिपुर, झारखंड और पश्चिम बंगाल से अफीम की बड़ी खेप मंगवाकर पंजाब और हरियाणा में सप्लाई करता था. अब एसटीएफ इनके पूरे नेटवर्क, अवैध कमाई और बनाई गई संपत्तियों की जांच में जुटी है.

असम का ड्राइवर बना सप्लाई चेन की अहम कड़ी: जांच में सामने आया कि गिरफ्तार चालक एम रहमान उर्फ भोला असम का रहने वाला है और पेशे से ट्रक ड्राइवर है. वह पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से ट्रकों में अफीम छिपाकर हरियाणा लाता था. इस बार भी खेप अंबाला पहुंचनी थी, लेकिन उससे पहले ही एसटीएफ ने पिहोवा में उसे दबोच लिया. पूछताछ के दौरान मिली अहम जानकारियों के आधार पर टीम ने पूरे नेटवर्क तक पहुंच बनाई.

अमृतसर की महिला तस्कर की भूमिका आई सामने: एसटीएफ की जांच में अमृतसर निवासी मनिंदर कौर (तजिंदर कौर के नाम से भी पहचान) की भूमिका भी सामने आई. जांच अधिकारियों के अनुसार महिला अपने साथियों के साथ मिलकर अफीम की खेप मंगवाती थी और आगे विभिन्न क्षेत्रों में उसकी सप्लाई कराती थी. पूछताछ में यह भी संकेत मिले हैं कि यह गिरोह पहले भी कई बार बड़ी मात्रा में अफीम मंगा चुका है. अब यह पता लगाया जा रहा है कि नशे की खेप किन-किन लोगों तक पहुंचाई गई और इसका नेटवर्क कितना बड़ा है.

रिमांड पूरी, अब न्यायिक हिरासत में भेजे गए तीनों आरोपी: एसटीएफ ने गिरफ्तार आरोपियों से 10 दिनों तक गहन पूछताछ की. इस दौरान आवश्यक रिकवरी और कई महत्वपूर्ण सुराग जुटाए गए. रिमांड अवधि पूरी होने के बाद महिला तस्कर समेत तीनों आरोपियों को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया.

अब निशाने पर अवैध कमाई और बनाई गई संपत्तियां: एसटीएफ इंचार्ज अंकित के अनुसार जांच अभी जारी है. एजेंसी यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपियों ने अब तक कितनी बार अफीम की खेप मंगवाई, इससे कितनी अवैध कमाई की और उस पैसे से कौन-कौन सी संपत्तियां बनाई गईं. यदि जांच में अवैध संपत्ति का खुलासा होता है तो उसे जब्त कर सरकार के खाते में जमा कराने की कार्रवाई भी की जाएगी. साथ ही नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी.